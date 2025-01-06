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“Çalışmayan” ile “çalışamayan” ayrıştırılacak mı?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Aralık verisine göre “ihracatın ithalatı karşılama oranı (yüzde 76.1)” düştü…

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“Düşük ücret”, “verimsizlik”, “alım gücünde düşüş” gibi olumsuzlukların nedeni olan “bu veriye” odaklanmamız gerekirken…

“En düşük emekli maaşı” gibi sonuçlara, odaklanmak tercih ediliyor…

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Dünya standartlarında üreterek kendine yetebilmenin veya fazla verip dışa sata­bilmenin “verimli çalışan sayısı”na bağımlı olduğu biliniyor…

Verimliliğin düşmesinde:

Eğitimde niteliksizliğin yanısıra, sosyal yardımlardan emeklilik sistemine, kamuda ücretlendirme skalasına kadar geniş bir yel­pazede “çalışmayan” ile “çalışamayanı” ayrıştıramamamız da rol alıyor…

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Örneğin:

30-35 yıl çalışıp, prim ödeyerek “emekli” olmayı hak kazanan: 15 bin TL aylık alırken…

“Çalışamayanı söylemiyorum” ama (çalı­şabilecek durumdayken) çalışmadan, dü­şük prim ödeyerek “emekli” olmaya hak kaza­nanın aylığı, “en düşük emekli aylığı” bahane­siyle 12.5 bin TL’ye yükseltilebiliyor…

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Tabi ki, “en düşük emekli aylığı”, alanı, ge­çindirebilecek seviyede olmalı…

Ama…

30-35 yıl çalışan ve prim ödeyenin aylığı, “en düşük aylık” alacak kadar çalışandan “kat be kat” fazla olmalı…

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Bu tür, adil olmayan uygulamalar:

Toplumda çalışma barışını bozup, verim­sizliği tetikliyor…

“Çalışmasam da olur”, “Ödemesem de olur”, “Verimli olmasam da olur”, “Ben de fırsatçı ol­malıyım” gibi “ekonomiyi geri götüren/gö­türecek” düşünceleri besliyor…

VELHASIL

Çalışmayan ile çalışamayanı ayrıştı­ramazsak:

84 milyon nüfuslu Almanya’da 46.1 milyon kişi sisteme “çalışarak” destek verirken;

85 milyon nüfuslu Türkiye’de 23 milyon “prim ödeyen” çalışan olduğu için şükür çekeriz…

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Çalışan ile çalışmayanı ayrıştırmazsak:

Tarım alanları, fabrikalar “çalışacak eleman” bulamazken;

Tüketeceğimiz eti/pamuğu/yağı/şe­keri dahi ithal ederken;

Milyonlarca kişiyi, kamuda çalışmak için atıl ve sırada bekletiriz…

Ve…

Çok şey beklediğimiz genç nüfusu, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı­nı almaktan/konuşmaktan ileri götü­remeyiz…

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