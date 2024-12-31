“Çalışmayan”/“Verimsiz çalışan” nüfusunda artış mı? “Yaşlı” nüfusunda artış mı? (1)
Genç nüfus: Ekonomi için “katma değer yaratacak” nitelikle donatıldığı sürece: “büyük avantaj”…
Aynı nüfus:
Ekonomi için “katma değer yaratacak” nitelikle donatılmadığı sürece: “büyük dezavantaj”…
Ama…
Çoğunluk:
“Yaş ortalamasındaki artışın”, ekonomideki sıkıntıları artıracağı yönünde endişe taşıyor…
Ve…
“Çok çocuk” politikasıyla, yaş ortalamasının düşürülmesini; sıkıntıların çözümünde “öncelikler arasında” görebiliyor/gösterebiliyor…
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Örneğin:
21 milyon kadının, evinde, ekonomiye katkı sunmadan, hatta katkı alarak “zamanını harcama” nedenine ve çözümüne, “yaşlanan nüfus” konusu kadar odaklanmıyor…
Milyonlarca çalışanın, çocuğunun/çocuklarının eğitim masrafını karşılayamamasının nedenine odaklanmıyor…
Eğitim alanların: Nitelik kazanamamasının, yetenek geliştirememesinin nedenine odaklanmıyor…
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Hatta…
10 milyonun üzerinde gencimizin, reel ekonominin gerçeklerinin tersine yönlendirilmesinin (eğitim politikaları, aile, çevre…) nedenine odaklanmıyor…
VELHASIL
Odaklanılsaydı:
21 milyon kadının (hiç olmazsa dörtte biri) “bugün” evde oturmazdı…
Eğitim sektöründeki 1 yıllık fiyat artışı yüzde 92; iki yıllık fiyat artışı yüzde 300 olmazdı…
En iyi üniversitelerimiz arasında gösterilen okullarda, 5 yıl eğitim aldıktan sonra “makine mühendisi” diplomasına hak kazanan bir gencimiz, 1 yıllık fabrika işçisine göre daha donanımsız olmazdı…
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Milyonlarca hukuk/iktisat/işletme bölümü mezunu iş bulamazken, (OSB’lerde kurulan üniversitelerde dahil) yeni hukuk/iktisat bölümleri açılmazdı…
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Milyonlarca işsiz VE milyonlarca verimsiz/vasıfsız çalışan VE milyonlarca “işgücü tanımına uyan” ama iş aramadığı için “işsiz sayılmayan” kişinin, nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya devam etmediği;
Yani; herkesin işinde, huzurlu, sağlıklı, verimliliğinin/tasarrufunun/alım gücünün arttığı bir 2025 yılı yaşaması dileğiyle…