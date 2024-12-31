“Çalışmayan”/“Verimsiz çalışan” nüfusunda artış mı? “Yaşlı” nüfusunda artış mı? (1)

Genç nüfus: Ekonomi için “katma değer yaratacak” nitelikle donatıldığı sürece: “büyük avantaj”…

Aynı nüfus:

Ekonomi için “katma değer yaratacak” ni­telikle donatılmadığı sürece: “büyük deza­vantaj”…

Ama…

Çoğunluk:

“Yaş ortalamasındaki artışın”, ekonomi­deki sıkıntıları artıracağı yönünde endişe taşıyor…

Ve…

“Çok çocuk” politikasıyla, yaş ortalaması­nın düşürülmesini; sıkıntıların çözümünde “öncelikler arasında” görebiliyor/göstere­biliyor…

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Örneğin:

21 milyon kadının, evinde, ekonomiye katkı sunmadan, hatta katkı alarak “zama­nını harcama” nedenine ve çözümüne, “yaş­lanan nüfus” konusu kadar odaklanmıyor…

Milyonlarca çalışanın, çocuğunun/ço­cuklarının eğitim masrafını karşılayama­masının nedenine odaklanmıyor…

Eğitim alanların: Nitelik kazanamaması­nın, yetenek geliştirememesinin nedenine odaklanmıyor…

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Hatta…

10 milyonun üzerinde gencimizin, reel ekonominin gerçeklerinin tersine yönlen­dirilmesinin (eğitim politikaları, aile, çev­re…) nedenine odaklanmıyor…

VELHASIL

Odaklanılsaydı:

21 milyon kadının (hiç olmazsa dörtte biri) “bugün” evde oturmazdı…

Eğitim sektöründeki 1 yıllık fiyat ar­tışı yüzde 92; iki yıllık fiyat artışı yüz­de 300 olmazdı…

En iyi üniversitelerimiz arasında gösterilen okullarda, 5 yıl eğitim al­dıktan sonra “makine mühendisi” dip­lomasına hak kazanan bir gencimiz, 1 yıllık fabrika işçisine göre daha dona­nımsız olmazdı…

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Milyonlarca hukuk/iktisat/işlet­me bölümü mezunu iş bulamazken, (OSB’lerde kurulan üniversitelerde dahil) yeni hukuk/iktisat bölümleri açılmazdı…

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Milyonlarca işsiz VE milyonlarca verimsiz/vasıfsız çalışan VE milyon­larca “işgücü tanımına uyan” ama iş aramadığı için “işsiz sayılmayan” kişi­nin, nüfusun çoğunluğunu oluşturma­ya devam etmediği;

Yani; herkesin işinde, huzurlu, sağlıklı, verimliliğinin/tasarrufu­nun/alım gücünün arttığı bir 2025 yılı yaşaması dileğiyle…