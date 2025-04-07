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Canlı hayvan ve makine ithalatındaki azalışa sevinsek mi, üzülsek mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Son 1 yılda (Mart 2024-Mart 2025):

İhracatçılarımız, 263.4 milyar dolar­lık ihracat gerçekleştirdi…

İthalatımız ise 348 milyar dolara gerile­di…

***

Dış ticaret açığımız 84.5 milyar dolara ulaştı…

(Dış ticaret açığımızın da gösterdiği üretim açığımız, “döviz ve borçlanma ihtiyacımız”daki artışa katkı sağladı…)

***

Olumlu tarafı:

Şubat ayında da ithalatta yaşanan bü­yüme, hammadde/ara malı dış alımındaki büyümeden kaynaklandı…

Diğer ürün gruplarının ithalatı geriler­ken;

Şubat’ta da, Mart’ta da “hammadde ithalatı” 21 milyar dolara yaklaştı…

***

Hammadde/ara malı ithalatı Ekim ayın­dan sonra yeniden ivme kazandı…

Önceki yılın aynı aylarına göre ekimde binde 1,

Kasımda yüzde 3.9,

Aralık’ta yüzde 11.6,

Ocak’ta ise yüzde 9.5 arttı…

***

Hammadde/ara malı ithalatındaki ve do­layısıyla sanayi üretimindeki düşüş:

Parasal sıkılaştırmanın başladığı Tem­muz 2023’ten Eylül 2024’e kadar hızlan­mıştı…

 VELHASIL

 Soru şu:

Tarımdan makineye, kendi ihtiyacımız­dan fazlasını “dünya standartlarında” üre­tebilecek üreticilerimiz varken…

***

“Kakaodaki” aylık (Mart ayı) 387 milyon dolarlık ithalat artışı, “kakao üretemediğimiz/üretemeyeceğimiz” için anlaşılabilir…

“Kıymetli taş ve metallerdeki” aylık 1 milyar dolarlık ithalat artışı da “bir yere kadar” açıklanabilir…

***

Ancak…

“Canlı hayvandaki” aylık 371 milyon dolarlık ithalat artışını nasıl açıklaya­biliriz?

***

Demir çelik ithalatındaki 678 milyon do­larlık aylık azalışa;

Makine ve kazan ithalatındaki 294 mil­yon dolarlık aylık gerilemeye;

Hububat ithalatındaki 289 milyon dolar­lık aylık düşüşe nasıl sevinebiliriz?

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