Çayın fiyatı 35 TL olmalı

15 Mayıs Cuma günü 2025 yılı yaş çay alım kampanyası başlayacak. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy’a göre çayın maliyeti 29 TL, 2025 yılı yaş çay fiyatı yüzde 20 karlılıkla 35 TL olmalı.” Özsoy’a göre “iş­çilik çayın maliyetinin yüzde 42’sini oluştu­ruyor.” Vaktiyle kentlere uygar olmaya giden Karadenizliler şimdilerde emekli oldu, köyü­ne dönüp çayını hasat ediyor.

2024’de desteklerle beraber 19 TL olan ça­yın fiyatı için öngörüm, “24.50’nin altına düş­mez 26 TL’nin üstünü görmez.” Ufukta seçim yok, yıllık enflasyon yüzde 44’den 38’lere düştü. Çay diğer tarım ürünleri arasında ba­kımı en kolay, yılda minimum üç hasat yapı­lıyor. Toplamda birkaç ay çalışarak pek çok tarım ürününden fazla kar elde edilebiliyor. Çayın fiyatına dönemsel olarak pozitif ayrım­cılık yapılsa da lobisi zayıf. Doğu Karadeniz’i bugüne taşıyan çay ve ÇAYKUR bölgenin göz­bebeği, çay ekonomisi/kültürü bölgenin ge­lişmişliğini motive eden yegâne tarım ürünü.

2024’de yüzde 54’ünü ÇAYKUR’un yüzde 46’sını özel sektörün işlediği 1 milyon 438 bin ton olan çay üretiminin bu yıl, iklim kay­naklı verim kayıplarından ötürü 1 milyon 350 bin ton olması öngörülüyor. 80 yaşındaki çay tarlaları yaşlanıyor, verim düşüyor.

Organik çay üreticisine kazandırmıyor

Organik çay ilk üretilmeye başlandığın­da fiyatı normal çayın iki katı olarak açıkla­nıyordu. Organik gübrenin kullanımı verimi artınca, hedeflenenden daha fazla üretilmesi nedeniyle fiyatının düşük açıklandığı yönün­de tartışmalar devam ediyor. Verimi de fiya­tı da düşük, üreten için sürdürülebilir değil.

İşçi fiyatları giderek artıyor, Gürcülerin ağırlıklı olduğu tarım işçilerinin yerini göç­menler aldı. Köyde sürekli yaşayanlar işçilik fiyatını yükseltiyor, çayın “alım yerlerine” transferi çaydan daha pahalı.

Çayın fiyatı beğenilmese de memleket sev­dasından olsa gerek çok fazla ses çıkarılmı­yor, maliyet hesabı çok bilinmeyenli denklem. Çay üreticisinin yüzde 70’inden fazlası ÇAY­KUR veya başka bir işte çalışıyor, kışın kent­lerde yaşıyor, çoğu ek gelir veya hobi olarak yapıyor. Doğu Karadeniz’de zaten çok az olan çay arazisi köye göçlerle beraber daha da azal­dı, üreticinin geliri giderek düşüyor. Yeni çay tarlası yapmak mümkün değil. Geçtiğimiz yıl­larda atalarımızın diktiği ağaçların büyüme­siyle yüzlerce yıldır köylünün malı olan arazi­ler Orman arazisi oldu. Şimdiden miras kavga­ları başladı, ekilebilecek tek karış toprak yok.

Rekolte’m, dünyada ilk kez uygulanan bir modelle üretici ve tüketiciyi aynı platform­da buluşturup isteyen herkese kendi çay re­koltesine sahip olma fırsatı sunuyor. Küçük üreticilerin gelirini artırabilecek dünyada eşi benzeri olmayan bir “agroturizm” örneği ay­nı zamanda bölgenin kültürel miras, coğrafi güzellik ve çay ritüelini de tanıtıyor. Tayvan “eğlence çiftlikleri” dünyanın en keyifli çay ritüellerini,” Grenada “ Kakao tarlaları – ba­harat çiftliklerindeki ekim ve hasat ritüelle­rini” pazarlayarak, aile çiftçilerinin gelirini yükseltiyor. ABD’de pandemide agroturizm faaliyetleri yüzde 300 arttı, küçük çiftçilerin geliri yükseldi. Tarım Orman Bakan Yardım­cısı Abdülkadir Polat’ın 7 Ocak’ta paylaştığı “Benim Çayım Projesi” küçük üreticiler tara­fından heyecanla bekleniyor.

Çay üretme şeklimizi değiştirmeliyiz

Türk çayı kendine has aroması, kara maruz kalmasıyla benzersiz. Lipton’un Türkiye’de­ki ilk yöneticilerinden Ayhan Sümer’e gö­re, “Türkiye’de değişik bahçe ve koşullardan farklı dönemlerde toplanmış çaylar karıştırı­lıp ortalama bir harman yapılmıyor, çay fabri­kaları granür yapısına bağlı olarak çayın stan­dardını eleklere göre sınıflandırıyor.”

Dünya­da çay tadımcıları onlarca farklı çayı deneyip markaların ürün gamına göre blend yapıyor. Harmancılar, markalara, farklı duyusal özel­liklere sahip eşsiz tatlarda çay koleksiyonla­rı tasarlıyor. Sümer’e göre, “Türkiye’de çay olması bir lütuf, toplama, imalat ve transfer süresi gibi nedenlerden ötürü, dünyada reka­betçi olamıyoruz. Çay tarımına mühendisliği entegre edip kafaları ıslah etmeliyiz.”

Velhasıl, Ajda belli bardakta içmesi, dertle­re ortak olması, coşkuları köpürtmesi ve aşk­lara tanıklık etmesiyle çayın ekonomisi ka­dar kültürü de yaşamaya/yaşatmaya değer. O zaman bi çay koyun, bi dostu arayın, bi şi­ir okuyun.