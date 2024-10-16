Ceviz Üreticileri Derneği: 500 milyon dolarlık cari açığı kapatabiliriz
MayCeviz’in Bursa’daki çiftliğinde yapılan ceviz hasadında ceviz tarımının ne kadar meşakkatli olduğunu bir kez daha gördük. Ortalama 10 yılda kara geçen ceviz tarımına gönül veren çiftlik sahipleri Türk tarımının en profesyonel çiftçilerinden.
Ceviz Üreticileri Başkanı (CİD) Ömer Ergüder, “ceviz üreticilerine destek olunursa Türkiye’nin ceviz ithalatı bitirilebilir, cevizden kaynaklı 500 milyon dolarlık cari açığı kapatabiliriz. Türkiye’de profesyonel bahçelerde 1,5 milyon ağaç var, her birine üreticiler gözü gibi bakıyor. Ağaçlar sökülmez, verimde olağan dışı bir sorun yaşanmaz ise 2040 yılında 150 ile 175 bin ton ceviz üretebilir. Yatırımı çok pahalı olan ceviz üreticileri desteklenirse Türkiye cevizde kendi kendine yetebilir” diyor.
Ceviz pazarı büyüyor
7,87 milyar dolarlık ceviz pazarı her yıl ortalama yüzde 4 artışla en hızlı yükselen pazarlardan, 2030’de 14,75 milyar dolar olması öngörülüyor. Cevizin kozmetikteki artan kullanımı, ceviz sütü üretiminde inovatif çalışmalar pazar için fırsatlar barındırıyor. AB son yıllarda ithalatını yüzde 31,9 artırdı.
Ceviz fiyatı artacak
Ukrayna’nın ceviz ihracatında yüzde 9,4 düşüş, ABD ceviz üretiminde sıcaklık kaynaklı yüzde 19’luk kayıp, Ukrayna ve Türkiye’deki kalite sorunları küresel üretimin yüzde 53’ünü yapan Çin sayesinde kısmen giderilse de bu yıl yüzde 1 düşüşle 2,67 milyon ton öngörülen cevizin fiyatının bir miktar artacağı öngörülüyor. Kaliforniya Ceviz Kurulu’na göre “cevizin iklimden en çok etkilendiği ülke Türkiye.”
Hasat dönemi ithalata kısıtlama getirilerek yerli ceviz korunabilir
Yerli ceviz ithal cevize ezdiriliyor. Kabuğunun sert olmasına bakmayın, ceviz oldukça narin bir meyve, ceviz bahçesi kurmak çok zahmetli ve maliyetli bir yatırım. Verimli şekilde ceviz vermesi on yılı buluyor. Bu kadar süre bahçeyi finanse etmek hiç kolay değil. CİD Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akhan, “ceviz üreticisinin yaşayabilmesi, yatırımların sürdürülebilirliği için yerli ve ithal cevizin ayrıştırılması gerekiyor. Kaç yıllık olduğu belli olmayan, karbon ayak izi yüksek ithal cevizle yerli, sağlıklı ceviz pazarda haksız rekabete maruz bırakılıyor, yatırımcının dayanıklılığı kırılıyor. Hasat zamanı olan Ekim’den itibaren 4 ay ithalata kısıtlama getirilebilir, ithalat vergi oranı yükseltilerek yerli ceviz korunabilir” diyor.
Cevizin akıl karıştıran rakamları
Cevizle ilgili rakamlar çok farklı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2020 yılı ceviz üretimi 286.706 bin, Tarım ve Orman Bakanlığı Ceviz Yatırımcı Rehberi 2018 verilerine göre 215 bin, Ceviz Üreticileri Derneği’ne göre üretim 60 bin, ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 67 bin ton. Sadece üretim değil ithalatta da rakamlar kafa karıştıran cinsten. Yatırımcı Rehberine göre 2017 yılı ceviz ithalatı 45 bin, Üniversitenin Trademap’ten alınan verilerine göre 2020 yılı ithalatı 63 bin, Derneğe göre ise ithalat 100 bin ton. Cevizde hesap karışık, resmi verilere göre Türkiye’de yaklaşık 300 bin ton ceviz tüketiliyor.
Cevizde kaçak
Ceviz raporuna göre Hakkâri’de 11 bin ton ceviz üretimi gözüküyor. Avrupa Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Haşimcan Yazıcıoğlu, “Hakkari’de ceviz ağacı yok, muhtemelen kaçak cevizler buradan içeri giriyor” diyerek cevizdeki kaçağa, vergi kaybına dikkat çekiyor. Yazıcıoğlu, “cevizin kabuğunu kompos olarak kullanıyoruz, amacımız cevizin yeşil ve kuru kabuğundan geri dönüşüm materyal üretmek, kozmetik ve sağlık alanında katma değerli ürün geliştirerek ceviz endüstrimizi kıymetlendirerek ceviz yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak” diyor.
Ceviz bahçelerinin yarısı kapandı
Geçtiğimiz yıllarda beyaz yakalıların, iş insanlarının en çok rağbet gösterdiği tarımsal yatırımlardan biri cevizdi. Desteklerle birlikte Türkiye’nin dört bir tarafında ceviz bahçeleri kuruldu. Yazıcıoğlu’na göre, “5 yılda geri dönüşü olacağını zanneden yatırımcılar cevizin çok su istediğini görünce, ceviz bahçelerinin bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle başarısız bahçeler kapatıldı, ağaçlar söküldü, yatırımlar boşa gitti.”
Cevize değer
Velhasıl; dünya hem sağlık yönü hem de çeşitli endüstrilerdeki kullanımıyla cevize giderek daha fazla değer veriyor. Kaliforniya’daki Ceviz Kurulu, araştırmalara fon sağlıyor. Çin, Seaflower çeşidine yaptığı yatırım ile cevizde hem kaliteyi hem de miktarı artırıyor. Tarımın çetin cevizleri pozitif ayrımcılık istiyor.