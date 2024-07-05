Çevre ve kültür değerlerini koruyan “Yapay Zekâ”

Çevresel, sosyal, ekonomik sürdürüle­bilirlik için “kültür şart”. Sürdürüle­bilir kalkınma için kültürün önemini da­ha önce de yazmıştım. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları belirlenirken kültü­re adanmış bir ana amacın eklenmesi için birçok küresel ağ kampanya yaptı. Her ne kadar 17 küresel amaçtan biri kültüre adanmış olmasa da, aslında her amaç alt amaçları ile kültür ile bağlantılanıyor.

Örneğin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Top­luluklar, kültürel varlıklarımızın korunma­sına değiniyor. Ana amaç “şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak. Bu amaca bağlı 4 numaralı alt amaç ise, “Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması ve gözetilme­si çabalarının artırılmasını” öneriyor.

Çabaların artılmasını ne anlama geldi­ğini ise şöyle açıklıyor: Mirasın türüne gö­re (kültürel, doğal, karışık ve Dünya Miras Merkezi seçilmesi), hükümetin seviyesine (ulusal, bölgesel ve yerel/belediye), harca­ma tipine göre (işletme harcamaları/yatı­rım) ve özel fon tipine göre (bağışlar, özel ve kar amacı gütmeyen sektör ve sponsorluk) tüm kültürel ve doğal mirasın korunması ve muhafazası, korumada kişi başına yapılan toplam harcama (kamu ve özel)

Doğa ve kültürle varız

Doğa, kültür, insan arasındaki yaşam­sal uyumun savunucusu ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen Podcast konuğum oldu.

ÇEKÜL Vakfı’nın çevresel ve sosyal sür­dürülebilirlik dengesi için yaptığı çalış­maları konuştuk.

7 Bölge 7 Kent Projesi ile kimlikli kentler

ÇEKÜL Vakfı, kültürel dokunun korunarak geleceğe aktarılması için koruma amaçlı kent planları hazırlanması, tarihi mahallelerin, geleneksel çarşıların korunması, sivil mimari örneklerinin res­tore edilerek yeni işlevler kazanması, kent meydanlarının yeniden canlanması, kent müzeleri ve arşivlerinin kurulması için çalışıyor.

1990’ların başında 7 Bölge 7 Kent Pro­jesi kapsamında Türkiye’nin tarihi ve kül­türel mirasının korunup yaşatılması için önemli bir girişim başlattı. Proje Kemaliye, Midyat, Talas, Kastamonu, Akseki, Birgi ve Mudanya’da uygulanarak zamanla Kendini Koruyan Kentler Programı’na dönüştü ve Anadolu’daki kimlikli kentleri kapsadı

Vakıf İzmir Ödeniş Birgi’de yerel yöne­timler ve sivil örgütlerle geliştirdiği ortak çalışmalarla kültürel mirasın korunması­nı sağladı. Birgi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi ve Birleşmiş Millet­ler Dünya Turizm Örgütü 2022 En İyi Tu­rizm Köyleri Listesinde yer aldı.

Çevre ve kültürü korumak için ÇEKÜLGPT

34 yıl önce ilk adımlarını Anadolu proje­leri ile atan ÇEKÜL bugün yapay zekâ pro­jesi ile çevre ve kültür mirasımızı geleceğe taşımaya devam ediyor.

Peki, yapay zekâ ile çevre ve kültür de­ğerlerimiz nasıl korunabilir? Sözen, vakfın 34 yıllık bilgi birikimini ve arşivle­rini yapay zekâ uygulamasına taşıyacakla­rını söyledi. “Yaklaşık 6 milyon görselimiz var. Tüm kaynaklarımızı öncelikle gençler olmak üzere tüm araştırmacılara ve proje geliştirmek isteyenlere yapay zekâ tekno­lojisi ile açıyoruz. ÇEKÜLGTP bir yol gös­terici olacak” dedi.

Sevdiklerimiz hep var olsun diye “7 Ağaç Ormanları”

ÇEKÜL’ün ayrı bir değeri var benim için. Her yıl 21 Haziran günü, babam Galip Dede için 7 Ağaç Ormanları›na ağaç dikiyorum. Çünkü; doğa ve kültürle varız. Siz de cekuldukkan.org adresine mutlaka uğrayın.

* Ilgın Sözen ile sohbetimizi dinlemek için: Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #078