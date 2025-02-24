Çiftçilerin finansmana erişiminde blockchain teknolojisi
Tarım, insanlığın en temel geçim kaynaklarından biri. Ancak günümüzde özellikle küçük ölçekli çiftçiler ve üreticiler, finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. 1863 yılına dayanan köklü geçmişiyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, yıllar boyunca ülkemizde çiftçileri en fazla destekleyen ve kredi veren kuruluşlar arasında yer almıştır.
Son yıllarda ise kamu ve özel sektörden birçok banka, bu alanda yoğun faaliyetler yürütmeye başlamış ve çiftçilere çeşitli finansal çözümler sunmaya çalışmaktadır. Geleneksel finans sistemleri, çiftçilere kredi verme konusunda genellikle temkinli davranabiliyor. Bunun başlıca nedenleri arasında yüksek risk algısı, yetersiz teminat ve karmaşık bürokratik süreçler yer alıyor. İşte tam da bu noktada blockchain teknolojisi devreye giriyor.
-Çiftçilerin finansmana erişiminde yaşanan zorluklar:
Geleneksel bankalar, çiftçilere kredi vermek konusunda genellikle isteksiz davranabiliyor. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:
-Yetersiz Teminat: Çiftçilerin genellikle bankalara sundukları teminatlar yeteriz kalabiliyor. Tarlalar, tarım arazileri veya hayvanlar, bankalar için yeterli güvence olarak görülmeyebilir.
-Kredi Geçmişi Eksikliği: Birçok çiftçi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar, resmi bir kredi geçmişine sahip değildir. Bu durum, bankaların risk değerlendirmesini zorlaştırır.
-Prosedürler: Kredi başvuru süreçlerinde istenilen karmaşık belgeler ve uzun değerlendirme süreçleri çiftçilerin finansmana erişiminl geciktirebilir veya imkansız hale getirilebilir.
2 Blockchain teknolojisinin sunduğu çözümler:
Blockchain tabanlı tarımsal krediler, merkeziyetsiz ve şeffaf yapısıyla çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırır. Blockchain sayesinde, çiftçilerin finansal geçmişi ve üretim verilerini güvenilir bir şekilde kaydederek, finans kuruluşlarının kredi değerlendirmelerini daha etkin yapmalarını sağlar.
Ayrıca, aracıların ortadan kalkmasıyla işlemler hızlanır ve maliyetler düşer.
Akıllı sözleşmeler sayesinde, mahsul satışı gibi belirli koşullar gerçekleştiğinde kredi geri ödemeleri otomatik olarak yapılır, bu da hem çiftçiler hem de kredi verenler için güvenilir bir ortam oluşturur.
3 Blockchain tabanlı tarımsal kredilerin geleneksel sistemlere göre üstünlükleri:
Blockchain tabanlı tarımsal krediler, geleneksel finans sistemlerine kıyasla daha erişilebilir, düşük maliyetli ve güvenilirdir. Kırsal bölgelerdeki çiftçilerin banka şubelerine gitmeden krediye ulaşmasını sağlar, aracıları ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürür ve değiştirilemez, şeffaf kayıtlar sayesinde hem çiftçiler hem de kredi verenler için güvenli bir finansal ortam oluşturur.
4 Blockchain teknolojisinin tarım sektöründeki güncel örnekleri:
Dünya genelinde, blockchain teknolojisinin tarım sektöründe kullanımına dair birçok başarılı örnek bulunuyor. İşte bu örneklerden bazıları:
-Afrika - Twiga Foods: Twiga Foods, blockchain tabanlı bir sistem kullanarak küçük çiftçilere kredi sağlıyor. Çiftçiler, bu kredileri kullanarak tarımsal girdiler satın alabiliyor ve üretimlerini artırabiliyor. Blockchain, kredi süreçlerini şeffaf ve güvenilir hale getiriyor.
-ABD - GrainChain: GrainChain, tarım ürünlerinin tedarik zincirini blockchain üzerinde takip eden bir platformdur. Bu sistem, çiftçilerin ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satmalarını sağlarken, finans kuruluşlarının çiftçilere daha kolay kredi vermesini mümkün kılıyor.
-Türkiye - Cropto Fındık Token (CROF): Cropto Fındık Token (CROF), fiziksel fındıkla desteklenen ve kilogram fındık fiyatına endeksli bir stablecoin’dir. Polygon (POL) blokzinciri üzerinde oluşturulan CROF Token, yatırımcılar için istikrarlı fiyatlar sunarken, fındık gibi önemli bir tarım ürününe erişimi kolaylaştırır.
Blockchain teknolojisi, tarım sektöründe bir devrim yaratma potansiyeline sahip. Özellikle çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, tarımsal üretimin artmasına ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunabilir. Ancak, bu teknolojinin yaygınlaşması için öncelikle düzenlemelerin yapılması ve çiftçilerin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Ayrıca, hükümetlerin ve finans kuruluşlarının bu teknolojiye yatırım yapması, blockchain tabanlı tarımsal kredilerin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olacaktır.