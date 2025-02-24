Çiftçilerin finansmana erişiminde blockchain teknolojisi

Tarım, insanlığın en temel geçim kaynak­larından biri. Ancak günümüzde özellik­le küçük ölçekli çiftçiler ve üreticiler, finans­mana erişimde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. 1863 yılına dayanan köklü geçmişiyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, yıllar boyunca ülkemizde çiftçileri en fazla destek­leyen ve kredi veren kuruluşlar arasında yer almıştır.

Son yıllarda ise kamu ve özel sek­törden birçok banka, bu alanda yoğun faali­yetler yürütmeye başlamış ve çiftçilere çeşit­li finansal çözümler sunmaya çalışmaktadır. Geleneksel finans sistemleri, çiftçilere kredi verme konusunda genellikle temkinli davra­nabiliyor. Bunun başlıca nedenleri arasında yüksek risk algısı, yetersiz teminat ve karma­şık bürokratik süreçler yer alıyor. İşte tam da bu noktada blockchain teknolojisi devreye gi­riyor.

-Çiftçilerin finansmana erişiminde yaşanan zorluklar:

Geleneksel bankalar, çiftçilere kredi ver­mek konusunda genellikle isteksiz davrana­biliyor. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

-Yetersiz Teminat: Çiftçilerin genellikle bankalara sundukları teminatlar yeteriz kala­biliyor. Tarlalar, tarım arazileri veya hayvan­lar, bankalar için yeterli güvence olarak görül­meyebilir.

-Kredi Geçmişi Eksikliği: Birçok çiftçi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar, resmi bir kredi geçmişine sahip değildir. Bu durum, bankaların risk değerlendirmesini zorlaştırır.

-Prosedürler: Kredi başvuru süreçlerin­de istenilen karmaşık belgeler ve uzun değer­lendirme süreçleri çiftçilerin finansmana eri­şiminl geciktirebilir veya imkansız hale geti­rilebilir.

2 Blockchain teknolojisinin sunduğu çözümler:

Blockchain tabanlı tarımsal krediler, mer­keziyetsiz ve şeffaf yapısıyla çiftçilerin fi­nansmana erişimini kolaylaştırır. Blockchain sayesinde, çiftçilerin finansal geçmişi ve üre­tim verilerini güvenilir bir şekilde kaydede­rek, finans kuruluşlarının kredi değerlendir­melerini daha etkin yapmalarını sağlar.

Ayrıca, aracıların ortadan kalkmasıyla iş­lemler hızlanır ve maliyetler düşer.

Akıllı sözleşmeler sayesinde, mahsul satı­şı gibi belirli koşullar gerçekleştiğinde kredi geri ödemeleri otomatik olarak yapılır, bu da hem çiftçiler hem de kredi verenler için güve­nilir bir ortam oluşturur.

3 Blockchain tabanlı tarımsal kredile­rin geleneksel sistemlere göre üstün­lükleri:

Blockchain tabanlı tarımsal krediler, gele­neksel finans sistemlerine kıyasla daha eri­şilebilir, düşük maliyetli ve güvenilirdir. Kır­sal bölgelerdeki çiftçilerin banka şubelerine gitmeden krediye ulaşmasını sağlar, aracıları ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşü­rür ve değiştirilemez, şeffaf kayıtlar sayesin­de hem çiftçiler hem de kredi verenler için gü­venli bir finansal ortam oluşturur.

4 Blockchain teknolojisinin tarım sektöründeki güncel örnekleri:

Dünya genelinde, blockchain teknolojisi­nin tarım sektöründe kullanımına dair birçok başarılı örnek bulunuyor. İşte bu örneklerden bazıları:

-Afrika - Twiga Foods: Twiga Foods, blo­ckchain tabanlı bir sistem kullanarak küçük çiftçilere kredi sağlıyor. Çiftçiler, bu kredile­ri kullanarak tarımsal girdiler satın alabiliyor ve üretimlerini artırabiliyor. Blockchain, kre­di süreçlerini şeffaf ve güvenilir hale getiriyor.

-ABD - GrainChain: GrainChain, tarım ürünlerinin tedarik zincirini blockchain üze­rinde takip eden bir platformdur. Bu sistem, çiftçilerin ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satmalarını sağlarken, finans kuruluşlarının çiftçilere daha kolay kredi vermesini müm­kün kılıyor.

-Türkiye - Cropto Fındık Token (CROF): Cropto Fındık Token (CROF), fiziksel fındık­la desteklenen ve kilogram fındık fiyatına en­deksli bir stablecoin’dir. Polygon (POL) blok­zinciri üzerinde oluşturulan CROF Token, yatırımcılar için istikrarlı fiyatlar sunarken, fındık gibi önemli bir tarım ürününe erişimi kolaylaştırır.

Blockchain teknolojisi, tarım sektöründe bir devrim yaratma potansiyeline sahip. Özel­likle çiftçilerin finansmana erişimini kolay­laştırarak, tarımsal üretimin artmasına ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunabilir. An­cak, bu teknolojinin yaygınlaşması için önce­likle düzenlemelerin yapılması ve çiftçilerin bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Ayrıca, hü­kümetlerin ve finans kuruluşlarının bu tek­nolojiye yatırım yapması, blockchain tabanlı tarımsal kredilerin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olacaktır.