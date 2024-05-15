Rusya ensemizde

“Un üretiminde Rusya Türkiye’nin ensesinde…” Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Günhan Ulusoy, Hububat Tedarikçileri Derneği’nin düzenlediği “2024 Hasadına Doğru Türkiye’de ve Dünya’da Tahıl” konulu konferansta; un sanayisi için olası tehdide dikkat çekti. “Rusya buğdaydaki başarısını un üretiminde de göstermeye başladı. Modern fabrikalar yapılıyor, vergi kolaylıklarıyla tüm dünyadan yatırımcılar Rusya’ya çekiliyor.”

Rusya tehdit değil fırsattır

Ulusoy, süreci risk olarak değerlendirirken TUSAF Başkanı Haluk Tezcan; “buğdayın ulaştığı coğrafyalara lojistik açıdan buğday daha zor gider. Rusya, Türkiye için tehdit değil fırsattır” derken, buğday fiyatlarıyla ilgili olarak da; “fiyat ne açıklanırsa açıklansın “çiftçiye bedel ödetmeyiz, ekmeği de koruruz” dedi.”

Tezcan; “Türk dünyasındaki ticari dayanışma ile Rusya ve Asya Pasifik ülkeleriyle ticari ilişkiler geliştirebilir, dünyayı doyurabiliriz. Türkiye dünyaya sadece un satmıyor. 3,5 milyar dolarlık değirmen makineleri satarken dünyanın pek çok yerinde un fabrikası da kuruyor. Sektörde entegre bir çalışma var” diyerek Türkiye’nin operasyonel yeteneklerine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 9 ülkeye görevlendirdiği tarım müşavirleri de umarız etkin lobi faaliyetleri yapıyordur.

Kadınlar iklim krizine daha duyarlı

“İste canımı vereyim” diyenler torunları için fedakârlık yapmıyor. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bilim insanlarına göre: “kadınlar torunlarını daha çok önemsiyor. Erkekler konfor alanlarından taviz vermiyor. Yaşayanlar için torunlar, uzak akrabalar gibi “gözden ırak gönülden de ırak.” Bilimin amacı; tüyü bitmemiş torunlarımızla kurulacak duygusal bağ ile “sosyal mesafeyi kısaltmak” iklim kriziyle mücadele etmek.

Kahve atıkları tarımsal atıkları temizliyor

Parana Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; her yıl atılan 6 milyon kahve telvesi küresel suyollarına zarar veren herbisit bentazonun yüzde 70’ini temizleyebilir.

Yapay çikolata üretildi

Fildişi ve Gana’da kakao üretimi düşüşünce Nasdaq Borsasında kakaonun tonu 11,064 doları gördü. Küresel kakao kıtlığı tariflerde çikolata oranını düşürüyor. Voyage Foods yapay çikolata yaptı, Wallmart’ta satılıyor. Planet A Foods bitkileri fermente ederek çikolata yapıyor, çaresi olmayan dertlerimiz olmasın yeter ki.

Kültürlü yem

Küresel hayvancılık pazarı, emisyonları düşürmek için “inek metanı/ gübre/ yem” gibi alanlarda emisyon azaltıcı projelere yatırım yapıyor. Mars süt ürünleri, deniz yosunundan “kültür hayvan yemi” yapan girişime fon ayırdı, 2030’a kadar Almanya’da üç tane karbon nötr çiftlik açacak, meraklısına TİGEM’de açtı.

Tavuk tüyünden enerji

Dünyada her yıl yüzde 91’i keratin olan 40 milyon ton tavuk tüyü yakılıyor. Bilim insanları hidrojen yakıtı için gereken zarı tavuk tüyünden yaptı. Malzeme bilimcisi Raffaele Mezzenga keşif için; “yenilenebilir enerji için müthiş bir fırsat” diyor.

Lahti, “İsraf/konvoy/şaşalı hayatlar yok”

Dünyanın en mutlu ülkelerinden Finlandiya, Avrupa Yeşil Başkenti Lahti’ye de ev sahipliği yapıyor. Lahti; enerji tasarruflu evleri, dünyanın en iyi içme suyu ve duyarlı bireyleriyle “mutlu/evli/çocuklu/ ayak izi düşük.” Şehirde seyahatlerin yüzde 51’i toplu taşıma ile yapılıyor. Ev atıklarının yüzde 53’ünden enerji üretiliyor. Konut sahipleri karbon limiti içinde kalırsa, toplu taşıma kullanırsa ödüllendiriliyor. Kamu çalışanlarına bisiklet/toplu taşıma var, “israf/konvoy/şaşalı hayatlar yok.”

Kent tarımının karbon ayak izi yüksek

Michigan Üniversitesi araştırmacıları; 5 ülkede 73 kent tarımı inceledi, kentsel tarımın karbon ayak izi normal çiftliklerden 6 kat daha fazla. Nedeni; “bitki yatakları /etkin olmayan su kullanımı/ altyapı harcamaları” Astarı yüzünden pahalıya gelen yatırımların çözümü, sosyal faydası artırılmış, maliyetleri düşürülmüş kent tarımı.

Yerelin ayak izi yüksek

Yapılan bir araştırmaya göre “et/yumurta/süt ürünleri üretimi /tüketimi” beslenme emisyonlarının yüzde 83’ünü, uluslararası taşımacılık ise sadece yüzde 6’sını yaratıyor. İngiltere’ye İspanya’dan gelen marul yerlisinden daha ucuz, karbon ayak izi daha düşük. Ezcümle; bilim öğretiyor/ yanlış bilgiyi çürütüyor/yenisine yer açıp/heveslendiriyor. Bilimi besleyen toplumlar “sözde refaha değil özde mutluluğa kavuşuyor.”