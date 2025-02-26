Çiftçiyi “sorunun parçası” değil, “çözümün temel taşı” görürsek…
Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Gıda Vizyonu da açıklandı…
Öncelikli maddenin başlığı:
“Kırsal alanlarda ‘adil çalışma’ ve ‘adil yaşam’ koşulları”
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Komisyona göre, “Tarım nasıl olmalı?”...
Gençler ilk sırada yer aldı:
“Gençleri mesleğe girmeye teşvik etmek için adil bir gelir sistemi kurulmalı, tarım desteklerinde istikrar sağlanmalı…”
“Tarımsal üretim yapanın/geliştirenin kazanacağı bilinmeli…”
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Ayrıca:
“Çiftçiler ürünlerini, sistematik olarak üretim maliyetlerinin altında satmaya zorlanmamalı…”
“Bunun için, Haksız Ticaret Uygulamaları Direktifi’nin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere somut önlemler alınmalı…”
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Ve…
“2025’te mesleğe giren gençlerin önündeki engeller, ulusal/bölgesel düzeyde acilen belirlenmeli ve kaldırılmalı…”
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Ve…
“İthal ürünlerin standartları yeniden düzenlenmeli, yerli üretici rekabetinde dezavantaja yol açmamalı…”
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Can alıcısı:
“Gıda üretimine aktif olarak katılan çiftçilere yönelik destekler daha basit, daha yüksek ve daha hedefli olacak/olmalı.”
VELHASIL
AB Komisyonu:
“Gıda, tüm ekonomideki rekabet gücümüzün temel bir unsurudur…” demiş…
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Eklemiş:
“Çiftçiler sorun değil, çözümün parçasıdır…
Toprak, su, biyolojik çeşitlilik ve iklim direnci gibi doğal kaynaklarımızı koruma ve geliştirmede hayati bir rol oynamaktadır…
Bu nedenle amacımız, tarım-gıda sektörü ile iş birliği yaparak onun rekabetçi, dayanıklı, gelecek nesiller için cazip ve kârlı kalmasını sağlamak olmalıdır…”