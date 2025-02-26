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Çiftçiyi “sorunun parçası” değil, “çözümün temel taşı” görürsek…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Gıda Vizyonu da açıklandı…

Öncelikli maddenin başlığı:

“Kırsal alanlarda ‘adil çalışma’ ve ‘adil yaşam’ koşulları”

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Komisyona göre, “Tarım nasıl olmalı?”...

Gençler ilk sırada yer aldı:

“Gençleri mesleğe girmeye teşvik etmek için adil bir gelir sistemi kurulmalı, tarım desteklerinde istikrar sağlanmalı…”

“Tarımsal üretim yapanın/geliştirenin kazanacağı bilinmeli…”

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Ayrıca:

“Çiftçiler ürünlerini, sistematik olarak üretim maliyetlerinin altında satmaya zor­lanmamalı…”

“Bunun için, Haksız Ticaret Uygulama­ları Direktifi’nin gözden geçirilmesi de da­hil olmak üzere somut önlemler alınmalı…”

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Ve…

“2025’te mesleğe giren gençlerin önündeki engeller, ulusal/bölgesel düzeyde acilen belirlenmeli ve kaldırılmalı…”

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Ve…

“İthal ürünlerin standartları yeniden dü­zenlenmeli, yerli üretici rekabetinde deza­vantaja yol açmamalı…”

***

Can alıcısı:

Gıda üretimine aktif olarak katılan çiftçilere yönelik destekler daha basit, da­ha yüksek ve daha hedefli olacak/olmalı.”

VELHASIL

AB Komisyonu:

“Gıda, tüm ekonomideki rekabet gücü­müzün temel bir unsurudur…” demiş…

***

Eklemiş:

“Çiftçiler sorun değil, çözümün parçası­dır…

Toprak, su, biyolojik çeşitlilik ve iklim direnci gibi doğal kaynaklarımızı koruma ve geliştirmede hayati bir rol oynamakta­dır…

Bu nedenle amacımız, tarım-gıda sektö­rü ile iş birliği yaparak onun rekabetçi, da­yanıklı, gelecek nesiller için cazip ve kârlı kalmasını sağlamak olmalıdır…”

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