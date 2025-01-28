Çiğköftede de “ithal oranı” artarsa (2)…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…
1 ay önce Şanlıurfa’da GAP’ın, önceki gün ise Konya’da KOP’un “yeni eylem planlarını” açıkladı…
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İki toplantıda da, yerinde tespitleri vardı Yılmaz’ın:
“Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz…
Özellikle enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem veriyoruz…
Bu nedenle planlı tarım ile verimliliği arttırmayı planlıyoruz…
Artan gıda arzı, hem insanımızın daha sağlıklı, daha uygun maliyetle bu imkana erişmesini sağlayacak hem de makro ekonomik istikrarımıza, enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak…”
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Yıllar önce de, tarımı “stratejik” kabul edip, birçok yatırıma başladık:
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP):
1977’de başladı…
Konya Ovası Projesi (KOP):
1985’te başladı…
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Projesi (DOKAP):
2011’de başladı…
Doğu Anadolu Projesi (DAP):
2011’de başladı…
Trakya, Ege, Akdeniz, Güney Marmara ise “verimlilik” için “sil baştan ele alınması”, “planlanması” gereken potansiyellerimiz olarak görüldü…
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Yıllardır süren yatırımların sonucuna, “dün”, bir örnekle, dikkat çekmeye çalıştım:
“Biber; marul, yağ gibi ürünler İran, Mısır, Ukrayna gibi ülkelerden gelmeye başladı…
Neden?
Kurduğu 200 dönümlük serayı ısıtmak için harcadığı aylık doğalgaz 4 bin lira…
“1.5 lira” benzinin litresi…
Dolayısıyla “düşük” navlun maliyeti…
Üstüne:
Türkiye’nin onda bir fiyatına, sera (çelik, muşamba, naylon) malzemeleri…”
VELHASIL
Sayısı her geçen yıl azalan “çiftçinin” korunması ve üretimi sürdürebilmesi için:
Yabancı ile rekabet edebilirken “kar” da sağlaması ve bunun için “maliyetler kalemi”ne odaklanılması gerekiyor…
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Yılmaz’ın:
“Üretim alanlarıyla pazarları buluşturan, lojistik maliyetleri aşağı çekecek, özellikle demir yolu yatırımlarına ağırlık vermeliyiz…
Karadeniz'i Akdeniz’i, Marmara’yı, Orta Anadolu’yu, Ege’yi demiryolu ile birbirine bağlayacak “yüksek kapasiteli” hatları önemli görüyoruz…
Adım adım hayata geçireceğiz.” cümlesi, önceliklerin belirlenebiliyor olması açısından önem taşıyor…