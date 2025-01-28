Çiğköftede de “ithal oranı” artarsa (2)…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz…

1 ay önce Şanlıurfa’da GAP’ın, önceki gün ise Konya’da KOP’un “yeni eylem planlarını” açıkladı…

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İki toplantıda da, yerinde tespitleri vardı Yılmaz’ın:

“Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyo­ruz…

Özellikle enflasyonla mücadelede gıda ar­zının arttırılmasına büyük önem veriyoruz…

Bu nedenle planlı tarım ile verimliliği art­tırmayı planlıyoruz…

Artan gıda arzı, hem insanımızın daha sağ­lıklı, daha uygun maliyetle bu imkana eriş­mesini sağlayacak hem de makro ekonomik istikrarımıza, enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak…”

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Yıllar önce de, tarımı “stratejik” kabul edip, birçok yatırıma başladık:

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP):

1977’de başladı…

Konya Ovası Projesi (KOP):

1985’te başladı…

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Projesi (DOKAP):

2011’de başladı…

Doğu Anadolu Projesi (DAP):

2011’de başladı…

Trakya, Ege, Akdeniz, Güney Marmara ise “verimlilik” için “sil baştan ele alınması”, “planlanması” gereken potansiyellerimiz olarak görüldü…

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Yıllardır süren yatırımların sonucuna, “dün”, bir örnekle, dikkat çekmeye çalış­tım:

“Biber; marul, yağ gibi ürünler İran, Mısır, Ukrayna gibi ülkelerden gelmeye başladı…

Neden?

Kurduğu 200 dönümlük serayı ısıtmak için harcadığı aylık doğalgaz 4 bin lira…

“1.5 lira” benzinin litresi…

Dolayısıyla “düşük” navlun maliyeti…

Üstüne:

Türkiye’nin onda bir fiyatına, sera (çelik, muşamba, naylon) malzemeleri…”

VELHASIL

Sayısı her geçen yıl azalan “çiftçinin” ko­runması ve üretimi sürdürebilmesi için:

Yabancı ile rekabet edebilirken “kar” da sağlaması ve bunun için “maliyetler kale­mi”ne odaklanılması gerekiyor…

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Yılmaz’ın:

“Üretim alanlarıyla pazarları buluşturan, lojistik maliyetleri aşağı çekecek, özellikle demir yolu yatırımlarına ağırlık vermeli­yiz…

Karadeniz'i Akdeniz’i, Marmara’yı, Or­ta Anadolu’yu, Ege’yi demiryolu ile birbi­rine bağlayacak “yüksek kapasiteli” hatları önemli görüyoruz…

Adım adım hayata geçireceğiz.” cümlesi, önceliklerin belirlenebiliyor olması açısın­dan önem taşıyor…