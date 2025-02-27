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Çiğköftemizde de “ithal oranı” artarsa (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Dün, Ticaret Bakanlığı tarafından:

İran’dan gelen sebzelerin ithalatı zorlaştırıldı…

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Ocak ayında:

“Milli yiyeceğimiz “çiğköfte”…

Ama…

Biberi, marulu İran’dan…

Kıvırcığı Mısır’dan…

(Yerli ürünler ise çü­rüyor: “Yüksek mali­yet” nedenli “yüksek fiyat” dezavantajın­dan…)

Yağı Tunus’tan/Uk­rayna’dan…

Yakında, bulguru/ domatesi/salçası Rus­ya’dan…

Üstüne de Irak’tan gelen çay, “ABD ürü­nü” (şeker olduğu şüpheli) ile tatlandırı­lan…” diye yazmıştık…

***

“Neden İran biberi/marulu?

Zor değil çözmesi:

İran’da kurduğun 200 dönümlük sera­yı ısıtmak için harcadığın aylık doğalgaz 4 bin lira…

“1.5 lira” benzinin litresi…

Dolayısıyla “düşük” navlun maliyeti…

“250-300 lira” işçinin yevmiyesi…

Üstüne:

Türkiye’nin onda bir fiyatına, sera (çelik, muşamba, naylon) malzemeleri…” diye ne­denlerini de sıralamıştık…

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“Nasıl rekabet edecek yerli üretici?” diye de sorgulamıştık…

VELHASIL

Ocak ayındaki bu fotoğraftan, yaklaşık 1 ay sonra, 17 Şubat tarihinde:

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, zararlı organizma taşıma riski bulunan ürünlerin İran’dan ithalatında bit­ki karantina risklerini belirlemek amacıyla Zararlı Risk Analizi raporlarının değerlen­dirileceğini açıklamıştı.

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Dün ise:

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür­lüğü, ithalatçı firmaların 15 Mart 2025 iti­barıyla İran tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikaları (BSS) ile yapacakları ithalat başvurularını kabul etmeyeceğini açıkladı…

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(Bu tür sorunların oluşmaması ve/veya oluşmuşsa da doğal yollarla çözümü için, çiftçinin büyük ölçek ile verimliliğini artı­racak ve maliyetlerini (navlun, gübre vb…) düşürecek önlemler bekleniyor…)

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