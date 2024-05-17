Çıkış yolu için alternatif ekonomi arayışları

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları “12 Sorumlu Üretim ve Tüketim” için bizleri çalışmaya davet ediyor. Tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9,6 milyara ulaşırsa, bugünkü ü- retim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirmek için üç kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Çözüm için, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak hedefimiz olmalı.

Üretim ve Tüketim yerine “Türetim”

Var olan ekonomik sistemdeki üretici ve tüketici tanımları bu hedefleri gerçekleştirebilmek için yeterli olamayacak görünüyor. Ekonomideki sistemsel değişim sürecinde belki de yeni kavramlara ihtiyacımız var. Üreteni ve tüketeni birbirinden ayırmayan, hatta buluşturan ve kaynaştıran bir kavram olarak “türetici” çözüm yollarından biri olabilir mi?

Türetim Ekonomisi Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uygar Özesmi önerdikleri yeni sistemi şöyle anlatıyor: “Türetim ekonomisi doğaya ve topluma en az negatif veya olabildiğince pozitif etki eden, onarıcı, makro ölçekli döngüsel bir ekonomi. İçinde tüketici yerine türetici bulunduran yeni bir ekonomik sistem.”

Kapitalizme alternatif arayan konferans: IPEC2024

Dünyada ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek Uluslararası Türetim Ekonomisi Konferansı IPEC2024, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde bizleri bekliyor.

Alternatif ekonomiler alanında çalışan uluslararası araştırmacılar, yeni ekonomik modellere ilgi duyanlar, iş dünyasında ekolojik ve sosyal etki yaratmayı hedefleyen kişi ve kurumlar bir araya geliyor. Konferanstaki özel oturumlarda uluslararası katılımcılarla, ihtiyaç olan sistem dönüşümünü gerçekleştirmek için çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Alanında uzman uluslararası pek çok değerli konuşmacının olacağı konferansın ana konusu “Alternatif Ekonomiler”.

Bu başlık altında Küçülme (Degrowth), Donut Ekonomisi, Büyüme Sonrası (Post Growth), Sosyal Ekonomi, Dayanışma Ekonomisi, Türetim Ekonomisi, Ortak İyilik Ekonomisi, Sorumlu ve Etik Tüketicilik, Yerel Para Birimleri üzerine fikirler paylaşılacak. Üzerinde düşünülecek diğer konu ise “Sosyal ve Ekolojik Fayda Yaratmak.” Ottawa Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak ekonomi, kripto paralar, sanat ve NFT’ler konularında çalışmalar yürüten Aylin Seçkin konuşmacılar arasında.

Bir başka konuşmacı ise Good Money Lab’in Kurucu Direktörü ve Senshu Üniversitesi’nde Profesör Makoto Nishibe, alternatif para birimleri konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından. Good Money Lab finansal sürdürülebilirlik ve etik yatırım konularında çalışıyor, ekonomik dönüşüm için yenilikçi çözümler sunuyor. Bir başka konuk da, adil ticaret ve sürdürülebilirlik konularında öncülük eden World Fair Trade Organization CEO’su Leida Rijnho. Program hakkında bilgi ve ücretsiz kayıt için adres: 2024.turetim.org

Gezegen bizi sırtından mı atıyor?

“Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi” kitabında Arizona Üniversitesi Doğal Kaynaklar Fakültesi’nden Profesör Guy McPherson’ın şu sözü bulunuyor: “Ekonominin çevreden daha önemli olduğunu düşünüyorsanız, paranızı sayarken nefesinizi tutmayı deneyin. Alternatif ekonomiler için biraraya gelip fikir üretmek için zaman daralıyor. Pek yakında gezegenimiz bizi sırtından atacak. İşte bu nedenle böyle uluslararası buluşmalar çok değerli. Öneriyorum Kitap: Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi, Yeni İnsan Yayınevi, Ece Satıcı, Uygar Özesmi Podcast: Sürdürülebilir Yaşam Okulu #46 Umut Yeşil Niyetli Nesiller, Çıkış Yolu Türetim Ekonomisi.