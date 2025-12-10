Çin, Rusya, İran gibi ülkelerin “Türkiye’den ticaret” açılımı…

Ambargolar;

Tarife dışı engel­ler;

Kotalar;

Sıcak/soğuk savaşlar;

Bazı ülkelerin birbir­lerine uyguladığı yüksek gümrük vergileri…

***

Bu durum, öne çıka­rıyor, ayrıcalıklı/şanslı da kılıyor:

Üretim, ticaret kültü­rüne/altyapısına sahip;

Coğrafya olarak strate­jik konumda bulunan;

Ve diplomatik ilişkileri görece iyi olan ülkeleri …

***

Türkiye de, öne çıkan ülkelerden biri…

***

Örneğin, arayış içeri­sinde:

Uygulanan ambargo­lar nedeniyle zor durum­da kalan Rusya ve İran’ın girişimcileri; Teknolo­ji devlerini ve gelişmişle­ri, “inovatif ve teknolojik gelişimde” alt etmeye baş­layan Çin’in, yüksek ve­rimli beşeri sermayesi…

***

Bu durum, çeşitli teh­ditler içerdiği kadar, fır­satlarla da öne çıkan, gü­nümüzün gerçeği…

Ve fırsatlar değerlendi­rilmeli…

VELHASIL

Kurulan şirketlere baktığımızda…

2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye giren doğrudan yaban­cı yatırım 5 milyar do­lar olurken çıkışlar 2.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

***

Aynı dönem Türki­ye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 16,9 artarak 2 bin 334’e yükseldi.

En çok şirket kuran ül­ke ortaklıklarında İran ve Çin ilk iki sıraya yer­leşti.

***

Sonuçta:

Çin, İran, Rusya gibi ülkelerin girişimcileri­nin, son dönemde artan, Türkiye ilgisi:

İhtiyacımız olan

“doğrudan yabancı

yatırımlar” kategorisin­de yeni bir fırsat pence­resi…