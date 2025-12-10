Çin, Rusya, İran gibi ülkelerin “Türkiye’den ticaret” açılımı…
Ambargolar;
Tarife dışı engeller;
Kotalar;
Sıcak/soğuk savaşlar;
Bazı ülkelerin birbirlerine uyguladığı yüksek gümrük vergileri…
***
Bu durum, öne çıkarıyor, ayrıcalıklı/şanslı da kılıyor:
Üretim, ticaret kültürüne/altyapısına sahip;
Coğrafya olarak stratejik konumda bulunan;
Ve diplomatik ilişkileri görece iyi olan ülkeleri …
***
Türkiye de, öne çıkan ülkelerden biri…
***
Örneğin, arayış içerisinde:
Uygulanan ambargolar nedeniyle zor durumda kalan Rusya ve İran’ın girişimcileri; Teknoloji devlerini ve gelişmişleri, “inovatif ve teknolojik gelişimde” alt etmeye başlayan Çin’in, yüksek verimli beşeri sermayesi…
***
Bu durum, çeşitli tehditler içerdiği kadar, fırsatlarla da öne çıkan, günümüzün gerçeği…
Ve fırsatlar değerlendirilmeli…
VELHASIL
Kurulan şirketlere baktığımızda…
2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatırım 5 milyar dolar olurken çıkışlar 2.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
***
Aynı dönem Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 16,9 artarak 2 bin 334’e yükseldi.
En çok şirket kuran ülke ortaklıklarında İran ve Çin ilk iki sıraya yerleşti.
***
Sonuçta:
Çin, İran, Rusya gibi ülkelerin girişimcilerinin, son dönemde artan, Türkiye ilgisi:
İhtiyacımız olan
“doğrudan yabancı
yatırımlar” kategorisinde yeni bir fırsat penceresi…
|Borsa
|11.238,36
|0,44 %
|Dolar
|42,5843
|-0,01 %
|Euro
|49,5454
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1627
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.763,57
|-0,07 %
|Altın (ONS)
|4.208,95
|-0,08 %
|Brent
|61,8900
|-0,03 %