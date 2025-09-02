Çin’den dünyaya “yeni dünya lideri benim” mesajı

Hindistan Başbakanı Na­rendra Modi, Rusya Dev­let Başkanı Vladimir Putin’in elinden tutup onu Çin lideri Xi Jinping’in yanına getirdi, üç büyük ülkenin üç güçlü lide­ri önce hafif utangaç bir şekil­de aralarında gülüşüp, sonra el ele tutuştular ve işbirlikle­rinin sembolü olarak ellerini havaya kaldırdılar. Şangay İş­birliği Zirvesi’nde bütün bun­lar olurken ABD Başkanı Do­nald Trump, kendi kurduğu sosyal medya sitesi “Truth Social”da, kendisini alevlerin arasında dans ederken göste­ren “Amerika seksi” yazılı bir afiş paylaşıyordu!

Çin lideri Xi Jinping ev sa­hipliğinde Çin’in kuzeyinde­ki liman kenti Tiencin’de dün düzenlenen ve Cumhurbaş­kanı Erdoğan’ın da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin’in ken­disini “alternatif yeni dünya lideri ülke” olarak sunduğu, Rusya ve Hindistan gibi diğer iki büyük ülkeyle el ele verip, Trump’ın getirdiği ek vergi­lerle ticaret savaşlarını kızış­tıran ABD’ye meydan okuduğu bir zirveye dönüştü.

Çin'den ABD’ye 'zorbalıktan vazgeç' çağrısı

Evet, bugünleri de gördük: Kapalı toplum yapısı ve komünist reji­me özgü yasaklarıyla bi­linen Çin, kendini uzun yıllardan beridir dünya sahnesinde “Demokra­si ve özgürlüğün kalesi” ola­rak tanıtan ABD’ye, üstü kapa­lı olarak “zorbalıktan vazgeç­mesi” çağrısında bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” po­litikasının ve ticaret savaşla­rının dünyayı alt üst ettiği bir dönemde, Xi Jinping ayağa kalkıp “zorbalık uygulamala­rını” eleştirdi ve ülkesini dün­ya yönetiminin yeni lideri ola­rak gösterdi!

Çin lideri Xi, komşusu Rus­ya ile birlikte ABD ve mütte­fikleri aleyhine küresel gücü kendi lehlerine yeniden den­gelemeye çalıştıkları bir dö­nemde, Çin’in küresel liderli­ğini ve Rusya ile yakın ve ka­lıcı ortaklığını öne çıkarmak için düzenlenen iki günlük zirvede bir araya gelen 20’den fazla dünya liderine “Birkaç ülkenin ev kuralları diğerleri­ne dayatılmamalı” dedi.

Çin lideri, bu yıl ŞİÖ üye ül­kelerine 2 milyar yuan (280 milyon dolar) hibe ve önü­müzdeki üç yıl içinde bir ŞİÖ bankacılık konsorsiyumuna ek olarak 10 milyar yuan (1,4 milyar dolar) kredi sözü verdi.

Xi zirvenin açılış konuşma­sında konuklarına yepyeni bir “Küresel Yönetim İnisiyatifi”­ni açıkladı.

“Daha adil ve hakkaniyet­li bir küresel yönetim sistemi için tüm ülkelerle birlikte ça­lışmayı dört gözle bekliyorum” diyen Xi, gelişmekte olan ül­kelerin temsilini ve sesini art­tırma artırma sözü verdi. İsim vermeden Donald Trump’ın Meksika ile ABD arası­na inşa ettiği duvara atıf­ta bulunan Xi, “Duvarla­rı dikmeye değil, yıkmaya devam etmeli; ayrışmayı değil, bütünleşmeyi ara­malıyız” dedi. Xi ayrıca, ABD’nin adını doğrudan anmadan “hegemonyacı­lığa”, “Soğuk Savaş zihni­yetine” ve “zorbalık uygu­lamalarına” karşı çıkma sözü verdi.

Donald Trump küresel tica­ret savaşıyla, Paris İklim An­laşması ve Dünya Ticaret Ör­gütü gibi uluslararası örgütler­den çekilmesiyle, dış ülkelere yardımları tamamen kesmesiy­le ve (Kanada ve Danimarka’ya yaptığı gibi) sosyal medyadaki tehditleriyle kendi müttefikle­rini bile alarma geçirirken, Pe­kin de fırsattan istifade kendi dünya vizyonunu bir “alterna­tif” olarak öne çıkarma fırsatı bulmuş durumda.

NATO’ya alternatif yeni güvenlik örgütü

Zirvede konuşma yapan Rus lider Putin ise el artırdı ve ŞİÖ›nün Avrasya’da “yeni bir güvenlik sistemi” için zemin hazırladığını söyledi! Putin bu yeni güvenlik örgütünü, uzun süredir karşı çıktığı (NATO gibi) “Batı liderliğindeki itti­faklara bir alternatif” olarak konumlandırdı.

Putin yeni sistemin “moda­sı geçmiş Avrupa-merkezli ve Avrupa-Atlantik modellerinin yerini alacağını ve bazı dev­letlerin diğerlerinin zararına kendi güvenliklerini sağlama girişimlerine izin vermeyece­ğini” söyledi.

ABD’de Trump’ın “Nobel Barış Ödülü” hevesi nedeniy­le, “Pakistan’la savaşı biti­ren kişinin kendisi olduğunu açıklama yapması” yönünde büyük baskı yaptığı söylenen Hindistan Başbakanı Modi de tarafının Çin ve Rusya’dan ya­na seçti.

Yeni dünya düzeni yeniden şekilleniyor ve bu yeni düzen­de saflar eskisinden daha net, daha sert ve daha katı bir şe­kilde belirleniyor. Çin’in viz­yonu ise Çin’in dünyada eko­nomik dev olmasından öteye taşınıyor: Çin artık her anlam­da, güvenlik ve işbirliği alanla­rında da küresel lider olmaya oynuyor.