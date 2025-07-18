Çin’den tren gelir; Ekonomimize “hoş” gelmeyebilir…
“Tren gelir, hoş gelir” diye bilinir/söylenir…
Ama…
Çin’den gelen tren, ekonomimize hoş gelmeyebilir…
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Çin ile Avrupa arasında, trenle yük taşımacılığı başladı…
İlk trenler yola çıktı…
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Her gün 3 sefer yapılacak…
Ve her bir tren 2 bin ton ve üzerinde yük taşıyacak…
Trenler, Türkiye’ye de yük bırakıp, yük alacak…
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Bu alternatif:
Kapasitesi fazlası olan;
İhracat için ciddi sübvansiyonlar alan;
Krediyi de ucuza kullanan Çinli ihracatçılar için:
“yeni/farklı avantajlar” anlamı taşıyor…
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İlki:
Çinli ihracatçılar, bu alternatif ile navlun maliyetlerini daha da düşürebilecek…
İkincisi:
Bu alternatifle taşımayı hızlandıracak; zamandan da kazanacak; sürede de rekabet edebilecek…
VELHASIL
Haziran ayında mal ithalatımız:
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 28.7 milyar dolara çıktı…
Aynı ay, dış ticaret açığımız:
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 8.2 milyar dolara çıktı…
Aynı ay, ihracatın ithalatı karşılama oranı:
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak yüzde 71,5’e düştü...
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Ve ithalattaki bu rekor artışta Çin, önemli rol oynadı…
Hatta Çin’den yaptığımız ithalat, son 1 yılda rekor üstüne rekor kırdı…
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Çin’den yaptığımız ithalat 2018’de 22 milyar doları aşmıştı…
2024’te ise 45 milyar dolara yaklaştı…
2025’te 50 milyar doların aşılabileceği tahminler arasındaydı…
On milyarlarca dolarlık soru şu:
Trenle sağlayacağı yeni avantajlar, Çinli üretici ve ihracatçılara, yeni rekorlar kırdırır mı?
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(Türkiye’nin bu koridordaki stratejik konumunu, ekonomik avantaja çevirebileceği yollar var… Farklı bir yazı konusu…)