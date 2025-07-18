Çin’den tren gelir; Ekonomimize “hoş” gelmeyebilir…

“Tren gelir, hoş gelir” diye bilinir/söy­lenir…

Ama…

Çin’den gelen tren, ekonomimize hoş gelmeyebilir…

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Çin ile Avrupa arasında, trenle yük taşımacılığı başladı…

İlk trenler yola çıktı…

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Her gün 3 sefer yapılacak…

Ve her bir tren 2 bin ton ve üzerinde yük taşıyacak…

Trenler, Türkiye’ye de yük bırakıp, yük alacak…

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Bu alternatif:

Kapasitesi fazlası olan;

İhracat için ciddi sübvansiyonlar alan;

Krediyi de ucuza kullanan Çinli ihracat­çılar için:

“yeni/farklı avantajlar” anlamı taşıyor…

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İlki:

Çinli ihracatçılar, bu alternatif ile navlun maliyetlerini daha da düşürebilecek…

İkincisi:

Bu alternatifle taşımayı hızlandıracak; zamandan da kazanacak; sürede de rekabet edebilecek…

VELHASIL

Haziran ayında mal ithalatımız:

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 ar­tarak 28.7 milyar dolara çıktı…

Aynı ay, dış ticaret açığımız:

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 ar­tarak 8.2 milyar dolara çıktı…

Aynı ay, ihracatın ithalatı karşılama oranı:

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 aza­larak yüzde 71,5’e düştü...

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Ve ithalattaki bu rekor artışta Çin, önemli rol oynadı…

Hatta Çin’den yaptığımız ithalat, son 1 yıl­da rekor üstüne rekor kırdı…

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Çin’den yaptığımız ithalat 2018’de 22 milyar doları aşmıştı…

2024’te ise 45 milyar dolara yaklaştı…

2025’te 50 milyar doların aşılabileceği tahminler arasındaydı…

On milyarlarca dolarlık soru şu:

Trenle sağlayacağı yeni avantajlar, Çinli üretici ve ihracatçılara, yeni rekorlar kırdı­rır mı?

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(Türkiye’nin bu koridordaki stratejik ko­numunu, ekonomik avantaja çevirebileceği yollar var… Farklı bir yazı konusu…)