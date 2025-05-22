Çin’e 6 gemi sipariş etti 'Arkas’ından 6 tane daha istedi
China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi ile CIMC Financial Leasing arasında geçtiğimiz yıl İzmir’de anlaşma imzalayan Arkas, 360 milyon dolar yatırımla filosuna 6 yeni nesil eko-dizayn konteyner gemisi ekledi. Arkas, 4 adet konteyner ve 2 adet eko tasarımlı gemi siparişi daha verdi. Yeni gemilerin her biri 50 milyon dolara mal olacak.
Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden Arkas, son dönemde filosunu güçlendirmek için rotasını Asya’ya kaydırdı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında için Çinli devler China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi yöneticileri ile CIMC Financial Leasing yetkilileri arasında İzmir’de anlaşma imzalayan Arkas, 360 milyon dolar yatırımla filosuna 6 yeni nesil eko-dizayn konteyner gemisi daha ekledi.
Gemi sayısını 55’e çıkaran, TEU kapasitesini ise 112 bin 230’a yükseltme kararı alan Arkas, bu yatırımlarıyla birlikte, Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olma unvanını güçlendirdi. Dünya Gemi Sahibi Armatörler sıralamasında ilk 33 içinde yer alan Arkas’ın eylül ayındaki anlaşmasıyla filosuna katılacak olan 6 gemi, 2028 yılının Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında teslim edilecek.
Filodaki gemi sayısı 60’ı aşacak
Arkas’ın Çinli ortaklarıyla 6 gemilik anlaşmasının imzası kurumadan, Türk devi dümenini tekrar Asya’ya çevirdi. İlk siparişi verdiği Çinli denizcilik devleri ile tekrar masaya oturan Arkas, devlet tersanesi CSSC Guangzhou Huangpu Wenchong Shipbuilding’den dört yeni konteyner gemisi daha sipariş etti.
Sub-Panamax tipi gemiler, her biri 3 bin 100 TEU kapasiteli olacak. Arkas’ın 4 gemiye ek olarak bu yıl içinde 2 adet daha eko-tasarımlı gemi için opsiyonunu kullanacağı ve toplamda yeni siparişlerin sayısının 6’ya çıkaracağı ifade ediliyor. Yapılacak 4 ve ilave 2 geminin her biri yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak. Geçen yıl aynı tersanede her biri 60 milyon dolara sipariş edilen altı yeni inşa gemisinden oluşan 4.300 TEU serisine benzer şekilde 2028 yılında teslim edilmesi bekleniyor.
Yeni anlaşmalarla birlikte Arkas’ın filosundaki gemi sayısı 60’ı aşacak. Toplamda 12 gemilik yeni siparişin maliyeti de 650-660 milyon dolar arasında olacak. Gemilerin Akdeniz, Karadeniz, Kuzey Afrika ve Asya arasındaki rotalarda faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlanmasıyla Arkas’ın stratejik bölgelerdeki konumu güçlendirilecek.
İlk anlaşma İzmir’de imzalanmıştı
Geçtiğimiz yıl 6 gemilik siparişi konu alan İzmir’deki anlaşmanın imza törenine Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile Diane Arkas Göçmez, China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi yöneticileri, CIMC Financial Leasing ve MB Shipbrokers yetkilileri katıldı. Törende konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamak ve dünya ile ticaret köprüleri kurmak amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Bu yatırımları yaparken, bugün geldiğimiz noktada kritik önem arz eden sürdürülebilirliği biz, Arkas olarak uzun zaman önce odağımıza aldık. Bu çevreci gemilerle daha az yakıtla daha çok yük taşıma fırsatı yakalarken sürdürülebilirlik hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu, filomuzu hem gençleştirmeye hem de büyütmeye yönelik bir adım.
Bugün burada, bu önemli anlaşmanın altına bizimle birlikte imzasını atan Çin’in gemi inşa endüstrisinin en önemli oyuncusu olan ve üstün üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi’ne ve CIMC Financial Leasing’e de teşekkür ederim. Bu imza Türkiye’ye ve Arkas’a duyulan güvenin bir göstergesidir” demişti.
Hindistan ve Afrika’ya yeni rota
Arkas, geçtiğimiz ayın başında özellikle Afrika açılımı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Batı Afrika hattındaki hizmetlerini tamamen kendi filosuyla sunmaya başlayacak Arkas Line, bölgedeki servis ağını genişletmeye ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklandı. Yakın zamanda Hindistan’a uzanan “India Med Service” ile küresel ağını genişleten Arkas Line, Batı Afrika Servisi’nin “Tangier-Casablanca- Dakar-Lagos (Tincan / Apapa)-Tema-Abidjan- Nouakchott-Tangier” şeklinde güncellenen yeni rotasıyla yapmıştı.