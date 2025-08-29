Çıplaklar turu trendi büyüyor

Dünya çapında çıplak kruvaziyer gemi turlarına ilgi giderek artıyor. Eğer “Ben utangaç değilim” diyorsanız, çıplak gemi turuna katılmanın en büyük avantajı ise bavulunuzu yaparken yanınıza çok fazla kıyafet almanıza gerek olmaması!

Küçükken birbirimize şöyle sorular sorardık: “Ya çıplak bir şekilde dünyayı dolaşacaksın, ya da 24 saat boyunca aynı şarkıyı dinle­yeceksin, hangisini seçersin?” Ancak gün gelip bizim “marji­nal” ya da “imkansız” olduğunu düşündüğümüz şeylerin gerçek olacağını o yaşlarda bilemezdik. Gün geldi, 24 saat boyunca aynı şarkıyı dinlemek gerçek olmasa da çıplak bir şekilde dünyayı do­laşmak gerçek oldu!

ABD merkezli Bare Necessi­ties adlı seyahat acentesi 2013 yılında başlattığı çıplak gemi tur­larını her geçen yıl büyüterek git­gide daha popüler hale getirdi.

2024 yılında, dünyada yakla­şık 34,6 milyon yolcu, kruvaziyer gemilerle düzenlenen turlara ka­tıldı. Kruvaziyer gemi pazarının en büyük olduğu kıta ise 34,6 mil­yon yolcudan 19 milyonunu oluş­turan Kuzey Amerika.

Reuters'a göre, 2025 yılında yolcu sayısının 2024'e göre yüz­de 4,5 artması bekleniyor. Bütün bu gemi turları içinde kendine has bir klasman yaratan “çıplak gemi turları” ise gitgide büyüyen bir pazar haline geldi.

Bu turları düzenleyen acente­lerin başında gelen “Bare Neces­sities” adlı seyahat acentesi, bir­kaç hafta önce 2026 yılının Şubat ayında denize açılacak yeni bir ge­mi seyahati duyurdu. Cruise, 14 Şubat Sevgililer Günü de dahil ol­mak üzere 11 gün sürecek olan yol­culuk için Norveç yapımı Norwe­gian Pearl gemisini kiraladı.

“Big Nude Boat” (Büyük Çıp­lak Gemi) adı verilen gemi, 9 Şu­bat'ta Miami'den hareket ede­cek, Aruba, Bahamalar ve Jama­ika'da mola verecek. Gemi, 20 Şubat'ta Miami'ye geri dönecek.

Çıplak deyip geçmeyin, çıplak­lar gemisinin de kendine özel ku­ralları bulunuyor.

Misafirler aktivitelere çıplak katılabiliyorken, yemek salon­larında ve restoranlarda kıyafet zorunluluğu bulunuyor. Gemi kaptanı tarafından düzenlenen özel resepsiyonda da kıyafet giy­mek gerekiyor.

Neden çıplaklık?

Acentanın web sitesinde, çıp­lak gemi turlarının tanıtım say­falarında “özel tema geceleri”, “atölye çalışmaları” ve “benzer­siz eğlence” tarzı reklamlar yer alıyor.Bare Necessities’in kuru­cusu Nancy Tiemann, 25 yıldan fazla bir süredir giysi giyme zo­runluluğu olmayan bir seyahat şirketinin sahibi olarak, “Neden çıplaklık?” sorusunu şöyle ya­nıtlıyor: “Deneyimlerime göre, sosyal ortamlarda giysilerini bı­rakabilen insanlar, egolarını ka­pıda bırakıp, başkalarının kendi­lerinden beklediği gibi değil, ger­çekte oldukları gibi davranabilen insanlar oluyorlar.”

Peki giysisiz tatil nasıl hisset­tiriyor? Tiemann, “Vücudumu daha az sakladıkça, kendimi da­ha az gizlediğimi fark ediyorum. Kendimi, kusurlarımla birlikte kabul etmeye başlıyorum. Giysi­siz tatil, vücudu kabul etmeye yol açar” diyor.

Web sitesinin “Sık Sorulan So­rular” bölümünde yer alan “Ne­den Çıplak Kruvaziyer?” sorusu­nun cevabı ise şöyle: “Deneyim­lerimize göre, sosyal ortamlarda kıyafetlerini bırakabilen insan­lar, ortamda daha çok kendileri gibi olabiliyorlar.”

Bare Necessities Tour & Tra­vel, web sitesinde yayınladığı bir yazıda yolcu deneyimlerini şöyle anlatıyor: "Big Nude Boat, her yıl yüksek oranda tekrar gelen yol­cularla sevilen bir gelenek haline geldi. Birçok yolcu, geçmiş çıplak yolculuklarda tanıştıkları arka­daşlarıyla yeniden bağlantı kur­mak için geri dönüyor, böylece sıcak ve samimi bir topluluk at­mosferi oluşuyor. Büyük çıplak gemi, harika yemekler, eğlence ve kurulmayı bekleyen yeni dost­luklar sunuyor.”

Çıplak gemi turuna katılmak herkesin harcı değil. Ancak siz o kadar cesursanız şimdiden para biriktirmeye başlayın derim. Zi­ra çıplak olarak dünyayı dolaş­mak hiç de ucuz değil. Gemi tu­runun bilet fiyatları 13 bin dolar (yaklaşık 535 bin TL) ile 51 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) ara­sında değişiyor.