Çıplaklar turu trendi büyüyor
Dünya çapında çıplak kruvaziyer gemi turlarına ilgi giderek artıyor. Eğer “Ben utangaç değilim” diyorsanız, çıplak gemi turuna katılmanın en büyük avantajı ise bavulunuzu yaparken yanınıza çok fazla kıyafet almanıza gerek olmaması!
Küçükken birbirimize şöyle sorular sorardık: “Ya çıplak bir şekilde dünyayı dolaşacaksın, ya da 24 saat boyunca aynı şarkıyı dinleyeceksin, hangisini seçersin?” Ancak gün gelip bizim “marjinal” ya da “imkansız” olduğunu düşündüğümüz şeylerin gerçek olacağını o yaşlarda bilemezdik. Gün geldi, 24 saat boyunca aynı şarkıyı dinlemek gerçek olmasa da çıplak bir şekilde dünyayı dolaşmak gerçek oldu!
ABD merkezli Bare Necessities adlı seyahat acentesi 2013 yılında başlattığı çıplak gemi turlarını her geçen yıl büyüterek gitgide daha popüler hale getirdi.
2024 yılında, dünyada yaklaşık 34,6 milyon yolcu, kruvaziyer gemilerle düzenlenen turlara katıldı. Kruvaziyer gemi pazarının en büyük olduğu kıta ise 34,6 milyon yolcudan 19 milyonunu oluşturan Kuzey Amerika.
Reuters'a göre, 2025 yılında yolcu sayısının 2024'e göre yüzde 4,5 artması bekleniyor. Bütün bu gemi turları içinde kendine has bir klasman yaratan “çıplak gemi turları” ise gitgide büyüyen bir pazar haline geldi.
Bu turları düzenleyen acentelerin başında gelen “Bare Necessities” adlı seyahat acentesi, birkaç hafta önce 2026 yılının Şubat ayında denize açılacak yeni bir gemi seyahati duyurdu. Cruise, 14 Şubat Sevgililer Günü de dahil olmak üzere 11 gün sürecek olan yolculuk için Norveç yapımı Norwegian Pearl gemisini kiraladı.
“Big Nude Boat” (Büyük Çıplak Gemi) adı verilen gemi, 9 Şubat'ta Miami'den hareket edecek, Aruba, Bahamalar ve Jamaika'da mola verecek. Gemi, 20 Şubat'ta Miami'ye geri dönecek.
Çıplak deyip geçmeyin, çıplaklar gemisinin de kendine özel kuralları bulunuyor.
Misafirler aktivitelere çıplak katılabiliyorken, yemek salonlarında ve restoranlarda kıyafet zorunluluğu bulunuyor. Gemi kaptanı tarafından düzenlenen özel resepsiyonda da kıyafet giymek gerekiyor.
Neden çıplaklık?
Acentanın web sitesinde, çıplak gemi turlarının tanıtım sayfalarında “özel tema geceleri”, “atölye çalışmaları” ve “benzersiz eğlence” tarzı reklamlar yer alıyor.Bare Necessities’in kurucusu Nancy Tiemann, 25 yıldan fazla bir süredir giysi giyme zorunluluğu olmayan bir seyahat şirketinin sahibi olarak, “Neden çıplaklık?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Deneyimlerime göre, sosyal ortamlarda giysilerini bırakabilen insanlar, egolarını kapıda bırakıp, başkalarının kendilerinden beklediği gibi değil, gerçekte oldukları gibi davranabilen insanlar oluyorlar.”
Peki giysisiz tatil nasıl hissettiriyor? Tiemann, “Vücudumu daha az sakladıkça, kendimi daha az gizlediğimi fark ediyorum. Kendimi, kusurlarımla birlikte kabul etmeye başlıyorum. Giysisiz tatil, vücudu kabul etmeye yol açar” diyor.
Web sitesinin “Sık Sorulan Sorular” bölümünde yer alan “Neden Çıplak Kruvaziyer?” sorusunun cevabı ise şöyle: “Deneyimlerimize göre, sosyal ortamlarda kıyafetlerini bırakabilen insanlar, ortamda daha çok kendileri gibi olabiliyorlar.”
Bare Necessities Tour & Travel, web sitesinde yayınladığı bir yazıda yolcu deneyimlerini şöyle anlatıyor: "Big Nude Boat, her yıl yüksek oranda tekrar gelen yolcularla sevilen bir gelenek haline geldi. Birçok yolcu, geçmiş çıplak yolculuklarda tanıştıkları arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurmak için geri dönüyor, böylece sıcak ve samimi bir topluluk atmosferi oluşuyor. Büyük çıplak gemi, harika yemekler, eğlence ve kurulmayı bekleyen yeni dostluklar sunuyor.”
Çıplak gemi turuna katılmak herkesin harcı değil. Ancak siz o kadar cesursanız şimdiden para biriktirmeye başlayın derim. Zira çıplak olarak dünyayı dolaşmak hiç de ucuz değil. Gemi turunun bilet fiyatları 13 bin dolar (yaklaşık 535 bin TL) ile 51 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) arasında değişiyor.