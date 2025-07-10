Çocuk nüfus oranında dünyanın gerisindeyiz

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre dünya nüfusu 2024’te 8 milyar 161 milyon 972 bin 573 kişiye ulaştı. Türkiye’nin 2024 itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan nüfusu, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,05’ini oluşturdu. 2024 itibarıyla toplam doğurganlık hızı dünya ortalamasında 2,25 çocuk olurken, Türkiye’ninki 1,48 çocuk ile bunun çok altında kaldı.

Türkiye, 2024 sonu iti­barıyla 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfu­su ile 194 ülke arasında 18’in­ci sırada yer aldı. Türkiye nü­fusu, dünya toplam nüfusu­nun yaklaşık yüzde 1,05’ini oluşturdu. Birleşmiş Millet­ler Kalkınma Programı (UN­DP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı tarih olan 11 Tem­muz 1987 tarihi “Dünya Nü­fus Günü” olarak kabul edil­mişti. Bu özel günde Birleş­miş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusla ilgili önemli konula­ra dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma alanında farkında­lık oluşturmaya yönelik ça­lışmalar yapılıyor.

En kalabalık Hindistan

Dünya Nüfus Günü dolayı­sıyla Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK), diğer ülkeler için Birleşmiş Milletler’in yıl ortası tahmini, Türkiye için Adrese Dayalı Nüfus Ka­yıt Sistemi’ne (ADNKS) gö­re yıl sonu verisi olmak üzere 194 ülkenin nüfus sayılarını yayımladı. Birleşmiş Millet­ler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında dünya nüfusu 8 milyar 161 milyon 972 bin 573 kişiye ulaştı. En fazla nü­fusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iz­ledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4’üne sahip durumda. Nüfusa gö­re sıralamada bu ülkeleri 283 milyon 487 bin 931 ki­şi ile Endonezya, 251 milyon 269 bin 164’le Pakistan, 232 milyon 679 bin 478’le Nijer­ya, 211 milyon 998 bin 574’le Brezilya, 173 milyon 562 bin 364’le Bangladeş, 144 milyon 820 bin 423’le Rusya ve 132 milyon 59 bin 768 kişi ile Eti­yopya izliyor.

Çocuk nüfusunda Orta Afrika zirvede

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ül­kelerin toplam nüfusları için­deki 0-17 yaş grubu çocuk nü­fus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek orana sahip ülke, yüzde 56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,7 ile Nijer ve yüzde 53,2 ile Somali ve Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 13,2 ile Kore Cumhuri­yeti, yüzde 14,2 ile Japonya ve yüzde 14,7 ile Singapur.

2024 yılında çocuk nüfus oranı dünya ortalamasında yüzde 29,6 oldu. Türkiye’de­ki çocuk nüfus oranı yüzde 25,5 ile dünya ortalamasının altında kaldı. Ancak Türki­ye’nin çocuk nüfus oranının AB üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkesi içinde en yüksek ço­cuk nüfus oranına sahip ül­kelerin yüzde 22,7 ile İrlanda, yüzde 20,5 ile İsveç ve yüzde 20,2 ile Fransa olduğu görül­dü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sı­rasıyla yüzde 14,8 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu.

Türkiye’de genç nüfus oranı AB’den yüksek

Dünya ortalamasında genç nüfus oranı yüzde 15,6 olur­ken, Türkiye’de bu oran yüz­de 14,9’la bunun altında kal­dı. Ancak Türkiye’nin bu baz­da AB ülkelerine göre daha yüksek bir orana sahip oldu­ğu belirlendi. Ülkelerin top­lam nüfusları içinde 15-24 yaş grubu genç nüfus oranı en yüksek ülke, yüzde 23,5’le Suriye oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,9’la Güney Sudan, yüzde 22,4’le Orta Afrika Cumhu­riyeti izledi. Genç nüfus ora­nının en düşük olduğu ülke, yüzde 8,7 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 9’la Malta, yüz­de 9,2 ile Katar izledi. AB üye­si 27 ülke içinde ise en yük­sek genç nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 13,3’le İrlanda, yüzde 12,3’le Fransa, yüzde 12,1’le Hollanda ve Danimar­ka oldu. En düşük genç nüfu­sa sahip ülkelerin ise yüzde 9’la Malta, yüzde 9,5’le Al­manya, yüzde 9,7 ile Slovenya olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus oranında Monako

Ülke nüfusu içinde 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı en yüksek ülke, yüzde 36,2 ile Monako oldu. Bu ül­keyi yüzde 29,8’le Japonya, yüzde 24,6 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8’le Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 1,9 ile Zambiya.

Yaşlı nüfus oranı dünya or­talamasında yüzde 10,2 olur­ken Türkiye’de bu oran yüz­de 10,6 ile az farkla üzerinde bulunuyor. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı AB ülkelerinden ise daha düşük.

AB’de en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 24,6 ile İtalya, yüzde 24,5’le Portekiz ve yüzde 23,9’la Yu­nanistan ve Finlandiya. En düşük yaşlı nüfus oranına sa­hip AB ülkeleri ise yüzde 14,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yöne­timi, yüzde 15,5’le Lüksem­burg, yüzde 15,9’la İrlanda.

Doğuşta beklenen yaşam süresi

Doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,3 yıl; erkekler için 70,7 yıl ve kadınlar için 76 yıl olduğu belirlenirken, Türkiye’de erkekler için 74,7, kadınlar için 80 yıl olan bu sürelerin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü. Ancak Türkiye’nin doğuşta beklenen yaşam süreleri AB ortalamasının altında kaldı. Dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke erkeklerde 84,6 ve kadınlarda 88,6 yıl ile Monako. AB üyesi 27 ülke içinde ise doğuşta beklenen yaşam süresi erkekler için 81,8 yıl ile İtalya, kadınlar için ise 86,4 yıl ile İspanya’da en yüksek düzeyde.

Türkiye’nin doğurganlık hızı alarm veriyor

2024 itibarıyla toplam doğurganlık hızı dünya ortalamasında 2,25 çocuk olurken, Türkiye’ninki 1,48 çocuk ile bunun çok altında kaldı. Dünyada en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke, 6,03 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 6,01’le Somali ve 5,98’le Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,73 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 0,95’le Singapur ve 0,99 çocuk ile Ukrayna izledi. Türkiye’nin son yıllarda sert düşüş gösteren doğurganlık hızı AB ortalaması baz alındığında ise bunun hala üstünde. Ancak AB’de doğurganlık hızı Türkiye’ye göre daha yüksek ülkeler bulunuyor. AB’de en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,75 çocuk ile Bulgaristan. Bu ülkeyi 1,71’le Romanya ve 1,64’le Fransa izliyor. AB’de toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke 1,11 çocuk ile Malta, daha sonra 1,21 çocuk ile İtalya ve Litvanya, 1,22 çocuk ile İspanya geliyor.