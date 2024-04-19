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Coğrafya kaderdir

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Ülkemizin konumu itibariyle sahip olduğumuz jeopolitik önem ve dünyanın önemli bir bölümüne 2-3 saat uçuş mesafesinde olmamız beraberinde artan risk ortamında da artan duyarlılık anlamına geliyor.

Ukrayna-Rusya savaşında ve İsrail-Hamas gerginliğinde olduğu gibi, İran-İsrail arasında artan tansiyon da TL varlıklar üzerinde kaçınılmaz olarak etkili oldu. Hem de konunun bilfiil muhatabı olan orta doğu piyasalarında görülenden daha fazla. İçeride BIST 100 Endeksinde bayram tatilinden hemen önce özellikle bankacılık sektörüne ve holdinglere alım getiren körfez sermayesinin banka ilgisi haberi 9849 ile tarihi zirve görmemizi sağladı.

Ancak tatilde biz kapalıyken hem ABD enflasyonu beklentinin üzerinde geldi hem de uzun süreden beri speküle edilen İran-İsrail gerginliği tırmandı. Burada şunu söylemek gerekiyor, yabancı yatırımcının kısmen de olsa ilgisinin devam ettiği, CDS riskimizin 300'lerden fazla uzaklaşmadığı ve bankalarımızın da rekor seviyede sendikasyon kredisi yenilediği bir ortamda büyük düşüşlerin yaşanma ihtimali azalıyor.

Diğer taraftan da enflasyon muhasebesinin etkileri ile şirketlerin karlılığının azaldığı ya da düşünüldüğü kadar yüksek olmadığı gerçeği de yeni rekorların önünde engel teşkil ediyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde endekste sert hareketler yerine daha ziyade %60 düzeyine yaklaşan mevduat faizinin ne kadar altında kalınacağı konusu ön planda olacaktır. Tahvil faizlerinde de getiriler belirli bir seviyeye gelmiş olsa da beklenen ve daha doğrusu hissedilen enflasyona yakınsayana kadar anlamlı bir yönelim beklenmemeli.

Dolar kurunun da belirli bir bant dahilinde kalmasının arzu edildiği aşikar olduğundan geriye yakaladığı momentum ile beraber gözünü daha da yukarılara diken altın kalıyor. Altın içeride hane halkının da yoğun ilgisine mazhar olurken, başta Çin olmak üzere global düzlemde merkez bankalarının yaptığı yoğun alımlar arz ile talep arasındaki dengeyi bozmaya devam edecektir.

Rusya'ya uygulanan kısıtlamaların metal piyasalarına yansımaları da bu konudaki ivmeyi artırabilir. Dolayısıyla altını, başta Rusya'nın ön planda olduğu paladyum olmak üzere gümüş ve platin gibi diğer değerli metaller de takip edebilir.

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