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“Daha fazla tasarruf” yapacaktık; daha fazla borçlanıp/harcadık…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüz­de 46’ya yükseltti…

* * *

MB daha fazla sıkılaşmayı tercih ederken…

Önceki gün dikkat çekmiştim:

“Kullanılan tüketici kredisi tutarı;

Yani üretmeden harcadığımız tutar, TL ba­zında rekor kırdı…

Ve…

Tüketici kredileri toplamı ilk 3 ayda 2.2 tril­yon lirayı aştı…”

* * *

“Tüketici aldığı krediyi ne yaptı?

1.6 trilyon liralık kısmını eğitimden gıdaya, kiradan ulaştırmaya ihtiyaçları için kullandı…”

* * *

“Yatırıma mı?

600 milyar lira ayırdı…

Bu rakamın yaklaşık yüzde 10’u ile taşıt, yüz­de 90’ı ile konut aldı…”

* * *

Model almış tüketici…

Kimi?

Tabi ki devleti…

* * *

Sıkılaşma, tasarruf ve verimlilik dillendiri­lirken…

İlk 3 ayda devletin mal ve hizmet alımları yüzde 58 artmış…

* * *

Nasıl arttı harcama?

Tabi ki borçlanarak…

* * *

(Vergi tahakkuk ve tahsilatında da “ciddi” artış var…

Gelirdeki bu ciddi artışın, harcamaya verdiği sınırlı katkıyı yarın anlatalım…)

VELHASIL

Vatandaşın kemer sıktığı;

Üreticinin ise bırakın yeni yatırımı, “işlet­mesini yüzdürebilmek, maaş/vergi/prim öde­mek adına” kredi ihtiyacı duyduğu dönemde…

Devletin harcamaları arttı…

* * *

Toplam bütçe harcamaları, mart ayında, ge­çen yılın mart ayına göre yüzde 50’ye yakın ar­tarak 1.3 trilyon liraya ulaştı…

(Yatırım hariç) Mal ve hizmet alımlarındaki artış yüzde 58’e yaklaştı…

* * *

Mart ayında yapılan faiz ödemelerinin yüzde 120’lik artışla 162 milyar liraya ulaş­ması mı?

MB sıkılaşmayı artırırken, Daha fazla harcadığımızın ve harcamak için daha faz­la borç-landığımızın kanıtı…

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