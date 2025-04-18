“Daha fazla tasarruf” yapacaktık; daha fazla borçlanıp/harcadık…

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüz­de 46’ya yükseltti…

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MB daha fazla sıkılaşmayı tercih ederken…

Önceki gün dikkat çekmiştim:

“Kullanılan tüketici kredisi tutarı;

Yani üretmeden harcadığımız tutar, TL ba­zında rekor kırdı…

Ve…

Tüketici kredileri toplamı ilk 3 ayda 2.2 tril­yon lirayı aştı…”

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“Tüketici aldığı krediyi ne yaptı?

1.6 trilyon liralık kısmını eğitimden gıdaya, kiradan ulaştırmaya ihtiyaçları için kullandı…”

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“Yatırıma mı?

600 milyar lira ayırdı…

Bu rakamın yaklaşık yüzde 10’u ile taşıt, yüz­de 90’ı ile konut aldı…”

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Model almış tüketici…

Kimi?

Tabi ki devleti…

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Sıkılaşma, tasarruf ve verimlilik dillendiri­lirken…

İlk 3 ayda devletin mal ve hizmet alımları yüzde 58 artmış…

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Nasıl arttı harcama?

Tabi ki borçlanarak…

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(Vergi tahakkuk ve tahsilatında da “ciddi” artış var…

Gelirdeki bu ciddi artışın, harcamaya verdiği sınırlı katkıyı yarın anlatalım…)

VELHASIL

Vatandaşın kemer sıktığı;

Üreticinin ise bırakın yeni yatırımı, “işlet­mesini yüzdürebilmek, maaş/vergi/prim öde­mek adına” kredi ihtiyacı duyduğu dönemde…

Devletin harcamaları arttı…

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Toplam bütçe harcamaları, mart ayında, ge­çen yılın mart ayına göre yüzde 50’ye yakın ar­tarak 1.3 trilyon liraya ulaştı…

(Yatırım hariç) Mal ve hizmet alımlarındaki artış yüzde 58’e yaklaştı…

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Mart ayında yapılan faiz ödemelerinin yüzde 120’lik artışla 162 milyar liraya ulaş­ması mı?

MB sıkılaşmayı artırırken, Daha fazla harcadığımızın ve harcamak için daha faz­la borç-landığımızın kanıtı…