“Daha fazla tasarruf” yapacaktık; daha fazla borçlanıp/harcadık…
Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 46’ya yükseltti…
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MB daha fazla sıkılaşmayı tercih ederken…
Önceki gün dikkat çekmiştim:
“Kullanılan tüketici kredisi tutarı;
Yani üretmeden harcadığımız tutar, TL bazında rekor kırdı…
Ve…
Tüketici kredileri toplamı ilk 3 ayda 2.2 trilyon lirayı aştı…”
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“Tüketici aldığı krediyi ne yaptı?
1.6 trilyon liralık kısmını eğitimden gıdaya, kiradan ulaştırmaya ihtiyaçları için kullandı…”
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“Yatırıma mı?
600 milyar lira ayırdı…
Bu rakamın yaklaşık yüzde 10’u ile taşıt, yüzde 90’ı ile konut aldı…”
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Model almış tüketici…
Kimi?
Tabi ki devleti…
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Sıkılaşma, tasarruf ve verimlilik dillendirilirken…
İlk 3 ayda devletin mal ve hizmet alımları yüzde 58 artmış…
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Nasıl arttı harcama?
Tabi ki borçlanarak…
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(Vergi tahakkuk ve tahsilatında da “ciddi” artış var…
Gelirdeki bu ciddi artışın, harcamaya verdiği sınırlı katkıyı yarın anlatalım…)
VELHASIL
Vatandaşın kemer sıktığı;
Üreticinin ise bırakın yeni yatırımı, “işletmesini yüzdürebilmek, maaş/vergi/prim ödemek adına” kredi ihtiyacı duyduğu dönemde…
Devletin harcamaları arttı…
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Toplam bütçe harcamaları, mart ayında, geçen yılın mart ayına göre yüzde 50’ye yakın artarak 1.3 trilyon liraya ulaştı…
(Yatırım hariç) Mal ve hizmet alımlarındaki artış yüzde 58’e yaklaştı…
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Mart ayında yapılan faiz ödemelerinin yüzde 120’lik artışla 162 milyar liraya ulaşması mı?
MB sıkılaşmayı artırırken, Daha fazla harcadığımızın ve harcamak için daha fazla borç-landığımızın kanıtı…