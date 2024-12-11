“Dama attırılmayan pabuçtan”, taklit ayakkabıya…
Ahilik:
Halkın sanat, üretim, ticaret gibi alanlarda eğitilmesini/yetişmesini, meslek edinmesini/ geliştirmesini sağlayan kültürümüzdü…
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Örneğin:
Mal veya hizmet kalitesiz/ bozuksa veya yüksek fiyatlıysa, hemen Ahi Baba’ya haber verilirmiş…
Ahi Baba’nın talimatıyla esnafın dükkanına gidilir, diğer esnaf ve halkın gözü önünde dükkan kilitlenir, dükkan sahibinin sağ ayağındaki pabuç dükkanın damına atılır ve bu durum “tellal” tarafından da umumi efkara duyurulurmuş…
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Eğitim ile kazandırılan bu kültür, birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasını “baştan” engellermiş…
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Nereden nereye?
Bugün…
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki 3-4 Genel Müdürlük, Rekabet Kurumu gibi kurumlar “polisiye tedbirler” ile dahi önleyemiyor bu olumsuzlukların yaşanmasını…
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici bilincinin ekonominin temeli olduğuna dikkat çekti Tüketici Ödül Töreni’nde…
Doğru…
Ama, “tüketici bilinci” için, öncelikle “üretici bilinci” kazandırmak gerekiyor 7’den 70’e herkese…
VELHASIL
Vatandaşın aldığı/alacağı giyim eşyasından gıdaya; kullandığı/kullanacağı elektrikten doğalgaza;
Tüm mal ve/veya hizmetlerin değerini bilmesi ve tüketimde ‘verimliliği” sağlayabilmesi için, öncelikle mal ve/veya hizmetlerin üretimindeki zorlukları yaşaması/görmesi/bilmesi gerekiyor…
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Eğitim kurumlarının niteliksizleştirilmesi ile geldik, “pabucunu dama attırmama” kültüründen, taklit/kalitesiz/fahiş fiyatlı ürünler/hizmetler sunma kültürüne…
Ve polisiye tedbirlerle değil, “eğitimi nitelikli/ evrensel hale getirerek” dönebiliriz üretme/geliştirme ve bu yolla “tüketimde de verimli olabilme” kültürüne…