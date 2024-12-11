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“Dama attırılmayan pabuçtan”, taklit ayakkabıya…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Ahilik:

Halkın sanat, üretim, ticaret gibi alanlarda eğitilme­sini/yetişmesini, meslek edinmesini/ geliştirmesini sağ­layan kültürümüz­dü…

***

Örneğin:

Mal veya hizmet kalitesiz/ bozuksa veya yüksek fiyatlıy­sa, hemen Ahi Baba’ya haber verilirmiş…

Ahi Baba’nın talimatıyla es­nafın dükkanına gidilir, diğer esnaf ve halkın gözü önün­de dükkan kilitlenir, dükkan sahibinin sağ ayağındaki pa­buç dükkanın damına atılır ve bu durum “tellal” tarafından da umumi efkara duyurulur­muş…

***

Eğitim ile kazandırılan bu kültür, birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasını “baştan” en­gellermiş…

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Nereden nereye?

Bugün…

Ticaret Bakanlığı bünyesin­deki 3-4 Genel Müdürlük, Re­kabet Kurumu gibi kurumlar “polisiye tedbirler” ile dahi önleyemiyor bu olumsuzluk­ların yaşanmasını…

***

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici bilincinin ekonominin temeli olduğuna dikkat çekti Tüketici Ödül Töreni’nde…

Doğru…

Ama, “tüketici bilinci” için, öncelikle “üretici bilinci” ka­zandırmak gerekiyor 7’den 70’e herkese…

 VELHASIL

Vatandaşın aldığı/ala­cağı giyim eşyasından gı­daya; kullandığı/kullana­cağı elektrikten doğalga­za;

Tüm mal ve/veya hiz­metlerin değerini bilmesi ve tüketimde ‘verimliliği” sağlayabilmesi için, önce­likle mal ve/veya hizmet­lerin üretimindeki zor­lukları yaşaması/görme­si/bilmesi gerekiyor…

***

Eğitim kurumlarının niteliksizleştirilmesi ile geldik, “pabucunu dama attırmama” kültüründen, taklit/kalitesiz/fahiş fi­yatlı ürünler/hizmetler sunma kültürüne…

Ve polisiye tedbirlerle değil, “eğitimi nitelikli/ evrensel hale getirerek” dönebiliriz üretme/geliş­tirme ve bu yolla “tüke­timde de verimli olabil­me” kültürüne…

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