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Danimarka’nın önceliklerinde Türkiye yok

Fikret AYDEMİR
Fikret AYDEMİR fikret.aydemir@dunya.com

Bir dönem hayatlarımızın her alanın­da karşımıza çıkan “Kopenhag kriterle­ri”nin ortaya koyan Danimarka önümüzde­ki altı ay Avrupa Birliği’nin başına geçti. AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Polonya’dan devralan Danimarka önceliklerini “değişen dünyada güçlü bir Avrupa”, “güvenli bir Av­rupa” ve “rekabetçi ve yeşil bir Avrupa” ola­rak belirledi.

“Değişen dünyada güçlü bir Avrupa” slo­ganını belirleyen Danimarka, AB’nin 2030 yılına kadar kendini savunabilir hale gelme­si gerektiğini duyurdu. Rusya-Ukrayna sa­vaşının AB’de savunma sanayiyi geliştirme­ye yönelik ihtiyaç olduğu ortaya çıkarttığını hatırlatan Dönem Başkanı Danimarka, kritik altyapılar, teknolojik güvenlik ve tedarik zin­cirinin önemi yanı sıra AB’nin ekonomik gü­venliğini güçlendirmesi gerektiğini açıkladı.

Danimarka, Avrupa’nın güvenliğini sağla­mak için “göç meselesi”ne de öncelik vere­ceğini açıkladı. Düzensiz göçün AB içerisin­deki uyumu bozmasına izin vermeyeceğini belirten Danimarka, AB’nin üçüncü ülkeler­le olan ortaklıklarını güçlendirmek için çaba göstereceklerini ve göç konusunda AB üyesi devletler arasında uyuma da önem verdik­lerinin altını çizdi. Danimarka Dönem Baş­kanlığı, düzensiz göç ile mücadele etmek için Göç ve İltica Paktı’nı merkeze koydu. Düzen­siz göçü teşvik eden yapıları belirlemek için yeni yöntemler geliştireceğini vurgulayan Danimarka, etkili sınır kontrollerinin öne­mine işaret ederek dış sınırları güçlendir­mek için çalışacaklarını duyurdu.

“Rekabetçi ve yeşil bir Avrupa” önceliği olarak Danimarka, küresel rekabetin artma­sının sonucu olarak ortak ve ulusal adımlar atılarak AB’nin rekabetçilik düzeyinin artı­rılması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda işletmelerin büyümesi için şartların iyileş­tirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Dani­marka, yeni teknolojilere yatırım yapılma­sı için koşulların sağlanması gerektiğini ve ekonomik büyüme ve rekabetçilikle ilişkili olan yeşil dönüşümün rekabetçiliği artırma­ya katkı sağladığını açıkladı.

AB’nin 2050 yılına kadar “iklim nötr” ol­ma yolunda mücadele etmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Danimarka, AB’nin yaşadığı zorluklara etkili bir yanıt niteliği ta­şıyacak uzun dönemli bütçe oluşturulmasına yönelik çalışacaklarını duyurdu.

Ekonomik öncelik Tasarruf ve Yatırımlar Birliği

Danimarka Dönem Başkanlığının “Ekono­mik ve Finansal İlişkiler” bölümünde “Avru­pa’nın Yeniden Silahlandırılması Planı” için çalışmaya devam edeceğini ve AB savunma harcamalarını artırmaları için esnek mali kuralların oluşturulmasının önemini vurgu­ladı.

Sürdürülebilir ekonomi politikalarının önemine işaret eden Danimarka, AB mali ku­rallarının ve özellikle aşırı açık prosedürü bağlamında Konseyin aldığı kararların uy­gulanmasına odaklanacağını belirtti. Yüksek miktarda sermayenin harekete geçirilmesi ve rekabetçilik düzeyinin iyileştirilmesi için Tasarruflar ve Yatırımlar Birliği’ni (the Sa­vings and Investment Union) öncelediğini açıkladı.

Avrupa’nın ekonomik güvenliği, dayanık­lılığı ve tedarik zincirinin günümüz şartla­rında son derece kritik olduğuna dikkat çe­ken Danimarka, rekabetçilik politikalarını sadeleştirilmesine ve inovasyon açıklarının azaltılması için bir çerçeve oluşturmayı ön­celikleri arasına koydu.

AB’nin iklim, kaynaklar, kirlilik, doğa ve biyoçeşitlilik sorunlarına dikkat çeken Dani­marka, “çevre” başlığı altında 2040 iklim he­define özellikle odaklanacaklarını vurguladı. AB’nin çevre meselesinde küresel olarak li­derliği korumasının önemine değinen Dani­marka, dönem başkanlığı sırasında küresel iklim eylemlerinde insan hakları ve toplum­sal cinsiyet eşitliği gibi konularda da AB tu­tumunun belirleneceğini açıkladı.

AB’nin “genişlemesi”nde Türkiye yok

AB Dönem Başkanlığı programını açıkla­yan Danimarka, AB’nin genişlemesinde Tür­kiye’ye yer vermedi. AB’nin genişleme süre­cinin Kopenhag kriterlerine uyum ve liyaka­te dayalı yaklaşım ile yürütüleceğini bir kez daha hatırlatan Danimarka, müzakerelerde Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar ile “iler­leme kaydetmeyi” hedeflediğine yer verdi. Ancak, genişleme ülkeleri arasında Türki­ye’ye yer vermedi.

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