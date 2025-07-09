Danimarka’nın önceliklerinde Türkiye yok
Bir dönem hayatlarımızın her alanında karşımıza çıkan “Kopenhag kriterleri”nin ortaya koyan Danimarka önümüzdeki altı ay Avrupa Birliği’nin başına geçti. AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Polonya’dan devralan Danimarka önceliklerini “değişen dünyada güçlü bir Avrupa”, “güvenli bir Avrupa” ve “rekabetçi ve yeşil bir Avrupa” olarak belirledi.
“Değişen dünyada güçlü bir Avrupa” sloganını belirleyen Danimarka, AB’nin 2030 yılına kadar kendini savunabilir hale gelmesi gerektiğini duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşının AB’de savunma sanayiyi geliştirmeye yönelik ihtiyaç olduğu ortaya çıkarttığını hatırlatan Dönem Başkanı Danimarka, kritik altyapılar, teknolojik güvenlik ve tedarik zincirinin önemi yanı sıra AB’nin ekonomik güvenliğini güçlendirmesi gerektiğini açıkladı.
Danimarka, Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için “göç meselesi”ne de öncelik vereceğini açıkladı. Düzensiz göçün AB içerisindeki uyumu bozmasına izin vermeyeceğini belirten Danimarka, AB’nin üçüncü ülkelerle olan ortaklıklarını güçlendirmek için çaba göstereceklerini ve göç konusunda AB üyesi devletler arasında uyuma da önem verdiklerinin altını çizdi. Danimarka Dönem Başkanlığı, düzensiz göç ile mücadele etmek için Göç ve İltica Paktı’nı merkeze koydu. Düzensiz göçü teşvik eden yapıları belirlemek için yeni yöntemler geliştireceğini vurgulayan Danimarka, etkili sınır kontrollerinin önemine işaret ederek dış sınırları güçlendirmek için çalışacaklarını duyurdu.
“Rekabetçi ve yeşil bir Avrupa” önceliği olarak Danimarka, küresel rekabetin artmasının sonucu olarak ortak ve ulusal adımlar atılarak AB’nin rekabetçilik düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda işletmelerin büyümesi için şartların iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Danimarka, yeni teknolojilere yatırım yapılması için koşulların sağlanması gerektiğini ve ekonomik büyüme ve rekabetçilikle ilişkili olan yeşil dönüşümün rekabetçiliği artırmaya katkı sağladığını açıkladı.
AB’nin 2050 yılına kadar “iklim nötr” olma yolunda mücadele etmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Danimarka, AB’nin yaşadığı zorluklara etkili bir yanıt niteliği taşıyacak uzun dönemli bütçe oluşturulmasına yönelik çalışacaklarını duyurdu.
Ekonomik öncelik Tasarruf ve Yatırımlar Birliği
Danimarka Dönem Başkanlığının “Ekonomik ve Finansal İlişkiler” bölümünde “Avrupa’nın Yeniden Silahlandırılması Planı” için çalışmaya devam edeceğini ve AB savunma harcamalarını artırmaları için esnek mali kuralların oluşturulmasının önemini vurguladı.
Sürdürülebilir ekonomi politikalarının önemine işaret eden Danimarka, AB mali kurallarının ve özellikle aşırı açık prosedürü bağlamında Konseyin aldığı kararların uygulanmasına odaklanacağını belirtti. Yüksek miktarda sermayenin harekete geçirilmesi ve rekabetçilik düzeyinin iyileştirilmesi için Tasarruflar ve Yatırımlar Birliği’ni (the Savings and Investment Union) öncelediğini açıkladı.
Avrupa’nın ekonomik güvenliği, dayanıklılığı ve tedarik zincirinin günümüz şartlarında son derece kritik olduğuna dikkat çeken Danimarka, rekabetçilik politikalarını sadeleştirilmesine ve inovasyon açıklarının azaltılması için bir çerçeve oluşturmayı öncelikleri arasına koydu.
AB’nin iklim, kaynaklar, kirlilik, doğa ve biyoçeşitlilik sorunlarına dikkat çeken Danimarka, “çevre” başlığı altında 2040 iklim hedefine özellikle odaklanacaklarını vurguladı. AB’nin çevre meselesinde küresel olarak liderliği korumasının önemine değinen Danimarka, dönem başkanlığı sırasında küresel iklim eylemlerinde insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda da AB tutumunun belirleneceğini açıkladı.
AB’nin “genişlemesi”nde Türkiye yok
AB Dönem Başkanlığı programını açıklayan Danimarka, AB’nin genişlemesinde Türkiye’ye yer vermedi. AB’nin genişleme sürecinin Kopenhag kriterlerine uyum ve liyakate dayalı yaklaşım ile yürütüleceğini bir kez daha hatırlatan Danimarka, müzakerelerde Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar ile “ilerleme kaydetmeyi” hedeflediğine yer verdi. Ancak, genişleme ülkeleri arasında Türkiye’ye yer vermedi.