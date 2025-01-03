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“Dava sürelerinin kısalması” önemli… “Davaların azalması” daha önemli…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Dün, “dava sürelerinin kısalması” için Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların “ekonomiye yapacağı katkıyı” özetlemeye çalışmıştım…

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Dava sürelerinin kısalması “ekonomi” için çok önemli… Ama… Dava sayısının azalması hem “ekonomi”, hem “verimlilik”, dolayısıyla “refah” için, çok daha önemli…

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Örneğin: “Karşılıksız çek veren için cezaları 3-5 kat artırdık” diyelim… Ve, “Dava süresini de 2 yıldan, 6 aya düşürdük” diyelim…

Sonuçta: Ürettiği mal veya hizmet karşılığında “karşılıksız çek” alan iş insanlarının mağduriyeti; Ve…

Mağdurun ticaret yaptığı kişilere ve/ veya çalışanlarına ve/veya ailesine “bu nedenle” yaşatacağı mağduriyeti önlemiş mi olacağız? 

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Örneğin: Gasp, şiddet, cinayet, tehdit, kayıtdışı, kaçakçılık, taklitçilik gibi vakalar… Sosyal hayatı ve ekonominin olmazsa olmazı olan “verimliliği” olumsuz yönde etkileyen olaylar…

Olumlu gelişmeleri durdurup, görenin/duyanın psikolojini bozmaya yetiyorsa; bu vakalara neden olanların davaları kısa sürse ne olur, uzun sürse ne olur? Cezalar yeteri kadar caydırıcı olmadıktan sonra?

VELHASIL

Hadiseler, yaşanmadan önlenmeli… Bunun birkaç yolu var…

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O yollardan ilki:

Dizi, film gibi sektörler ciddi şekilde uyarılıp/yönlendirilmeli… Birçok sanığın, sorgulamada, “Şu diziden etkilendim” dediği bilinmeli…

Diğeri:

Cezaların caydırıcı etkisi…Gasp yapanın, hırsızın, dolandırıcının ilk günden serbest bırakılması, bu tür sıkıntılardaki artışın, ilk yada ikinci nedeni…

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