Değerli konut vergisi gider yazılabilir mi?

Akademisyenler, vergi uzman­ları ve mükellefler tarafından çokça eleştirilen, ve 2021 yılından itibaren uygulamaya başla­nan Değerli Konut Vergisi için 2025 yı­lına ilişkin beyan­name verme süresi­nin son günü 20 Şu­bat Perşembe’dir Söz konusu verginin beyanname verme sü­resinin son günü olması vesile­si ile hem değerli konut vergi­si uygulama esaslarına ilişkin hatırlatmalar yapmış olalım hem de şirket aktifine kayıtlı olan ve değerli konut vergisine tabi olan konutlar için ödenen verginin kurumlar vergisi mat­rahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağını ele almış olalım.

Değerli konut vergisinin konusu ve mükellefi

Türkiye sınırları içinde bu­lunan ve bina vergi değeri Em­lak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşın­mazlar değerli konut vergi­sinin konusuna girmektedir. Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirle­nen bina vergi değeri 2025 yı­lında 15.709.000 Türk lirasının üzerinde olanlar 2025 yılında değerli konut vergisi beyanna­mesi vermesi gerekmektedir..

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli ta­şınmazların maliki, varsa in­tifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşın­maza malik gibi tasarruf eden­lerdir.

Mesken nitelikli taşın­maza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri ora­nında mükellef olurlar. Elbirli­ği mülkiyette ise malikler ver­giden müteselsilen sorumlu­durlar. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile bir­den fazla mesken nitelikli ta­şınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna gi­ren en düşük değerli tek taşın­mazı değerli konut vergisin­den muaftır.

Beyanname 20 Şubat’a kadar verilecek

Türkiye sınırları içinde bu­lunan mesken nitelikli taşın­mazlardan bina vergi değeri 2025 yılında 15.709.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2025 yılında değerli konut vergisi beyannamesi verme­si gerekmektedir. Bu konutlar için 20 Şubat 2025 günü so­nuna kadar internet vergi dai­resi üzerinden beyanneme ve­rilmeli ve beyan üzerine ta­hakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son günü­ne kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.

Değerli Konut Vergisi artan oranlı bir vergi olup, vergiye konu meskenin değerine gö­re binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında vergileme yapılmak­tadır. Değerli konut vergisine tabi olan taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi de­ğerinin, beyannamenin verile­ceği yılda geçerli olan tutarın altında kalması halinde, bu du­rum mükellef tarafından tev­sik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez. Muafiyet dilekçeleri de “Dijital Vergi Dairesi” üze­rinden “Dilekçelerim” menüsü üzerinden verilmelidir.

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulu­nan mükelleflerin değerli ko­nut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dai­relerine vermeleri gerekmek­tedir.

Değerli konut vergisinin gider yazılması

İşletmelerin aktifine kayıt­lı olan değerli konut vergisi­ne tabi taşınmazlar için öde­nen verginin gider yazılması mümkün bulunmaktadır. İş­letme aktifine kayıtlı olan ve kira geliri elde etmek amacıy­la iktisap edilen mesken ni­telikli taşınmazlar için öde­nen değerli konut vergisi, Ge­lir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, beledi­ye vergileri, harçlar ve kaydi­yeler gibi ayni vergiler kapsa­mında olduğundan, ödenilen değerli konut vergisi tutarla­rının kurum kazancının tes­pitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.