Değerli konut vergisi gider yazılabilir mi?
Akademisyenler, vergi uzmanları ve mükellefler tarafından çokça eleştirilen, ve 2021 yılından itibaren uygulamaya başlanan Değerli Konut Vergisi için 2025 yılına ilişkin beyanname verme süresinin son günü 20 Şubat Perşembe’dir Söz konusu verginin beyanname verme süresinin son günü olması vesilesi ile hem değerli konut vergisi uygulama esaslarına ilişkin hatırlatmalar yapmış olalım hem de şirket aktifine kayıtlı olan ve değerli konut vergisine tabi olan konutlar için ödenen verginin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağını ele almış olalım.
Değerli konut vergisinin konusu ve mükellefi
Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusuna girmektedir. Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2025 yılında 15.709.000 Türk lirasının üzerinde olanlar 2025 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir..
Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.
Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaftır.
Beyanname 20 Şubat’a kadar verilecek
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 2025 yılında 15.709.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2025 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir. Bu konutlar için 20 Şubat 2025 günü sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden beyanneme verilmeli ve beyan üzerine tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.
Değerli Konut Vergisi artan oranlı bir vergi olup, vergiye konu meskenin değerine göre binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında vergileme yapılmaktadır. Değerli konut vergisine tabi olan taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli olan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez. Muafiyet dilekçeleri de “Dijital Vergi Dairesi” üzerinden “Dilekçelerim” menüsü üzerinden verilmelidir.
Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükelleflerin değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.
Değerli konut vergisinin gider yazılması
İşletmelerin aktifine kayıtlı olan değerli konut vergisine tabi taşınmazlar için ödenen verginin gider yazılması mümkün bulunmaktadır. İşletme aktifine kayıtlı olan ve kira geliri elde etmek amacıyla iktisap edilen mesken nitelikli taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergiler kapsamında olduğundan, ödenilen değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.