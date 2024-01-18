Denizcilik, teknecilik keşfedilmeyi bekleyen cevher

Türkiye eşsiz deniz güzelliğiyle bir inci. Peki biz bunun kıymetini ne kadar biliyoruz? Ne kadar denizciyiz? Hemen yanımızdaki Yunanistan az ötedeki Hırvatistan, İtalya, Fransa kadar niçin denizci değiliz?

Bu soruların tek bir yanıtı yok. Gelenekler, alışkanlıklar, öğretiler, devlet destekleri… Bunların hepsi önemli. Amatör denizciliği kösteklememek önemli ve tabii ki marinalar bu işin en kıymetli noktası. Neredeyse sokakta geçene amatör denizcilik ehliyeti vermek değil bahsettiğimiz, denizciliğe destek olmak önemli.

Türkiye denizcilik anlamında her gün bir öncekinden daha iyi yerlere geliyor. Boat International’in üretim haritasına göre dünyanın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Metreler büyürken, motoryatların kalitesi, bilinirliği de artmaya devam ediyor.

Bu da Türk tekneciliğinin yerini ileriye götürüyor. Bu haftadan itibaren Türkiye’deki tersaneleri, Türkiye’deki denizcilik markalarını yeni modelleri inceleyeceğiz, sizleri denizciliğin maviliklerine götüreceğiz. Yeni tekne üretenleri, tekneleri refitleyenleri, tersaneleri, denizcileri bu sayfalarda konuk edeceğiz. Ama en önemlisi, bu sayfalarla denize ilgisi olan insanların sayısını artırmaya çalışacağız, denizi sevenleri denizden uzaklaştıranlara, yüksek marina fiyatlarına dokunacağız. Bir faydamız olması ümidiyle.