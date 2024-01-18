  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Volkan DEMİRKUŞAK
  4. Denizcilik, teknecilik keşfedilmeyi bekleyen cevher

Denizcilik, teknecilik keşfedilmeyi bekleyen cevher

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Türkiye eşsiz deniz güzelliğiyle bir inci. Peki biz bunun kıymetini ne kadar biliyoruz? Ne kadar denizciyiz? Hemen yanımızdaki Yunanistan az ötedeki Hırvatistan, İtalya, Fransa kadar niçin denizci değiliz?

Bu soruların tek bir yanıtı yok. Gelenekler, alışkanlıklar, öğretiler, devlet destekleri… Bunların hepsi önemli. Amatör denizciliği kösteklememek önemli ve tabii ki marinalar bu işin en kıymetli noktası. Neredeyse sokakta geçene amatör denizcilik ehliyeti vermek değil bahsettiğimiz, denizciliğe destek olmak önemli.

Türkiye denizcilik anlamında her gün bir öncekinden daha iyi yerlere geliyor. Boat International’in üretim haritasına göre dünyanın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Metreler büyürken, motoryatların kalitesi, bilinirliği de artmaya devam ediyor.

Bu da Türk tekneciliğinin yerini ileriye götürüyor. Bu haftadan itibaren Türkiye’deki tersaneleri, Türkiye’deki denizcilik markalarını yeni modelleri inceleyeceğiz, sizleri denizciliğin maviliklerine götüreceğiz. Yeni tekne üretenleri, tekneleri refitleyenleri, tersaneleri, denizcileri bu sayfalarda konuk edeceğiz. Ama en önemlisi, bu sayfalarla denize ilgisi olan insanların sayısını artırmaya çalışacağız, denizi sevenleri denizden uzaklaştıranlara, yüksek marina fiyatlarına dokunacağız. Bir faydamız olması ümidiyle.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bir milyon 15 Ocak 2024
Geceden aklımda kalanlar 08 Ocak 2024
Sene sonu özeti 01 Ocak 2024
Bir gurur markası Pilotcar 25 Aralık 2023
Yollar, yollarımız, çukurlarımız... 18 Aralık 2023
Bir yılda pil ne kadar ölür? 11 Aralık 2023
Tesla reklamı ve düşündürdükleri 04 Aralık 2023
Çinliler teknolojiyle özdeşleşiyor 16 Ekim 2023
4 araçtan sadece birinin kaskosu var 09 Ekim 2023
İndirimler başladı 02 Ekim 2023