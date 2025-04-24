Depremde, Japon vatandaşını evinde kalmaya; bizi evimizden uzaklaşmaya zorlayan…

Japonya…

Beşik gibi…

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Aynı Japonya:

Yeryüzündeki depremlerin yüzde 85’e yakınının Pasifik Deprem Kuşağı’nda gerçek­leştiğini ve deprem ülkesi ol­duğunu biliyor…

Sorunu ortaya koyuyor…

İnşaattan tarıma, enerjiden jeolojiye binlerce bilim ada­mını konuya odaklıyor…

Bilim adamlarının raporla­rını harfiyen uygulayarak, 9 ve üzeri şiddetlerdeki deprem için hazırlanıyor...

Bizdekinin birebir benzeri olan “deprem yönetmeliğini” ise kusursuz uyguluyor…

Artı…

“Güvenilir olmak” gelenek­sel/kültürel olarak en değerli varlık…

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Bu yapı/sistemin getirisi:

Şiddetli depremlerde dahi, Japonlar evinden çıkmıyor; evine/komşu binalara güve­niyor…

Ve…

6.5 şiddetli depremlerden sonra dahi, hayata, normal akışı ile devam ediyor…

VELHASIL

Japonya da deprem kuşağın­da;

Türkiye de… Japonya da dep­rem nedeniyle çok kayıp verdi, çok acılar çekti;

Türkiye de…

Japonya da kanuni olarak önlemler alıyor;

Türkiye de…

Japonya da vatandaşlarını bilinçlendiriyor;

Türkiye de… Japonya’da da inşaata başladıktan önce ve sonra ciddi denetimler var; Türkiye’de de…

Fark mı?

Japonya’da, “Bir bina, kural­lara uyulmadan yapılırsa, ne olur?” sorusu dahi sorulamı­yor… Böyle bir sorunun sorul­ması “kültürel olarak” hakaret sayılıyor…

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Türkiye’de mi?(!)

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Tekrar soralım, “Nedir, Ja­pon vatandaşını, deprem sı­rasında evinde kalmaya; bizi ise evlerimizden uzaklaşma­ya zorlayan?”