Depremde, Japon vatandaşını evinde kalmaya; bizi evimizden uzaklaşmaya zorlayan…
Japonya…
Beşik gibi…
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Aynı Japonya:
Yeryüzündeki depremlerin yüzde 85’e yakınının Pasifik Deprem Kuşağı’nda gerçekleştiğini ve deprem ülkesi olduğunu biliyor…
Sorunu ortaya koyuyor…
İnşaattan tarıma, enerjiden jeolojiye binlerce bilim adamını konuya odaklıyor…
Bilim adamlarının raporlarını harfiyen uygulayarak, 9 ve üzeri şiddetlerdeki deprem için hazırlanıyor...
Bizdekinin birebir benzeri olan “deprem yönetmeliğini” ise kusursuz uyguluyor…
Artı…
“Güvenilir olmak” geleneksel/kültürel olarak en değerli varlık…
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Bu yapı/sistemin getirisi:
Şiddetli depremlerde dahi, Japonlar evinden çıkmıyor; evine/komşu binalara güveniyor…
Ve…
6.5 şiddetli depremlerden sonra dahi, hayata, normal akışı ile devam ediyor…
VELHASIL
Japonya da deprem kuşağında;
Türkiye de… Japonya da deprem nedeniyle çok kayıp verdi, çok acılar çekti;
Türkiye de…
Japonya da kanuni olarak önlemler alıyor;
Türkiye de…
Japonya da vatandaşlarını bilinçlendiriyor;
Türkiye de… Japonya’da da inşaata başladıktan önce ve sonra ciddi denetimler var; Türkiye’de de…
Fark mı?
Japonya’da, “Bir bina, kurallara uyulmadan yapılırsa, ne olur?” sorusu dahi sorulamıyor… Böyle bir sorunun sorulması “kültürel olarak” hakaret sayılıyor…
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Türkiye’de mi?(!)
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Tekrar soralım, “Nedir, Japon vatandaşını, deprem sırasında evinde kalmaya; bizi ise evlerimizden uzaklaşmaya zorlayan?”