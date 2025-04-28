Depremlerle yeniden yüzleşirken: Blok zincir afetlere çözüm olabilir mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle gölgelendi. Büyük bir yıkım olmasa da dijital kırılganlığımız ortaya çıktı. İletişim aksadı, şebekeler çöktü, internet yavaşladı. Yalnızca birkaç saniyelik bir sarsıntı, dijital altyapımızda büyük sorunlar yarattı.
Bu durum, akıllara şu soruyu getirdi: Olası bir afette aynı sorunları yaşamamak için ne yapmalı? Ülkemizin 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşadığı deprem felaketinde sadece binalar değil, şehirler çöktü, on binlerce insanımız hayatını kaybetti. O gün bir başka kayıp da iletişimde yaşandı, yardım çağrıları ulaştırılamadı, konum bilgileri paylaşılamadı, dijital altyapı kısmen bloke oldu.
Acısını hala yüreğimizde taşıdığımız depremler bize veri akışının ne kadar hayati önem taşıdığını öğretti. Ancak görüyoruz ki dijital altyapıyı farklı teknolojilere taşımak kriz anında sistemin çalışabilmesi için çok önemli. Bu noktada, blok zincir teknolojisi merkeziyetsiz, güvenli ve kesintisiz yapısıyla afet anlarında ihtiyaç duyulan en kritik unsur olan güvenilir bilgi akışını mümkün kılıyor. Afet sonrası süreçlerde, yardım başvuruları, bağış takibi, hasar tespitleri gibi binlerce kritik veri kaydı yapılır.
Ancak merkezi sistemin çökmesi halinde bu bilgiler kaybolabilir ya da bilgilere geç ulaşabilir. Blok zincir bu riski ortadan kaldırabilecek bir teknoloji. Çünkü veri tek bir yerde değil, dağıtık ağlar üzerinde tutulur. Böylece iletişim altyapısı zarar görse bile bilgiye erişimde kesinti olmaz. Herhangi bir bilgi zincire işlendiği anda güvenli hale gelir; silinemez, değiştirilemez. Aynı şekilde yapılan bir yardımın nerelerde kullanıldığı adım adım izlenebilir.
Şebeke çökerse ne olacak?
Afet anlarında en büyük sorunlardan biri iletişim altyapısının çökmesi. Hücresel şebekeler ve internet sağlayıcıları devre dışı kaldığında, veri akışı tamamen kesilir. Tam da bu noktada blok zincir temelli mesh ağlar devreye girebilir. Bu sistemlerde, cihazlar birbirlerine doğrudan bağlanarak merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymadan veri aktarımı yapar. Bilgi, cihazdan cihaza “atlayarak” yayılır. Böylece acil durum konum paylaşımları, yardım çağrıları veya resmi duyurular blok zincir ağı üzerinden iletilerek kritik iletişim sürdürülebilir.
Dünyada neler oluyor?
Japonya, afet sonrası yardım yönetimini blok zincirle şeffaf hale getirerek büyük bir güven kazandı. Hindistan, blok zincirini kimlik doğrulama süreçlerinde kullanarak, kriz anında vatandaşın yardım alma hızını artırdı. ABD’de ise FEMA gibi kurumlar artık blok zincir senaryolarını tatbikatlara dahil ediyor.
Türkiye’de ise konuyla ilgili umut verici akademik çalışmalar var. Özellikle dijital devlet hizmetlerinin blok zincir altyapısıyla yeniden kurgulanması yönünde ciddi öneriler sunuluyor. Ancak uygulamaya geçiş hâlâ sınırlı düzeyde. Bu teknolojinin en büyük gücü, yapay zekâ ve nesnelerin interneti (IoT) ile birlikte çalıştığında ortaya çıkıyor.
Deprem sonrası bir binadaki sensör, yapının taşıyıcı kolonlarındaki hasarı algılayıp bu veriyi doğrudan blok zincire kaydedebilir. Yapay zekâ, gelen bu verileri analiz ederek arama kurtarma ekiplerinin öncelik sırasını belirlenmesini sağlayabilir. Böylelikle zamandan tasarruf edildiği gibi can kaybının da önüne geçilebilir. Teknoloji, afeti durduramaz; ama etkilerini azaltabilir.
Gerçek dayanıklılık dijitalde başlar
Afet yönetiminde blok zincir tabanlı bir koordinasyon sistemi ile yardım talepleri ve dağıtım noktaları eşleştirilerek olası karışıklıkların önüne geçilebilir ve aksamaların önüne geçilebilir. Böylelikle süreç hızlanır ve hatalar azalır. Bugün kimi ülkeler, afet yönetimini sadece fiziki dayanıklılık üzerinden kurguluyor.
Oysa afet yönetimi çok yönlü düşünülmeli ve dijital sistemler muhakkak sisteme entegre edilmeli. Blok zincir de sadece bir kripto para altyapısı değil; hayat kurtaran bir kriz yönetimi aracı olarak düşünülmeli. Sizce bundan sonra yaşanabilecek bir sonraki büyük sarsıntıda yalnızca binaların değil, sistemlerin de kesintisiz ayakta kalması için blok zincirine daha çok önem verilse nasıl olur?