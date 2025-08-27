Diyetin fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump’ın bü­tün dünyaya meydan okuyan “güm­rük vergisi tarifeleri açıklaması”nın üze­rinden aylar geçse de yankıları sürüyor. Trump’ın Avrupa Birliği ürünlerine 1 Haziran’dan itibaren doğrudan yüzde 50 gümrük vergileri tehdit etmesi, önce 90 gün sonra süresiz olarak ertelenmişti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ur­sula von der Leyen, AB ile ABD arasında­ki gümrük tarifeleri anlaşması kararının bir bilinçli karar olduğunu ve bu karar ile bir ticaret savaşının önlendiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı ve İtalya Başbakanı Mario Dra­ghi’nin geçen hafta dile getirdiği “AB’nin gümrükler ve savaşlar konusundaki yok­luğu” eleştirilerine AB Komisyon Başkanı von der Leyen yanıt verdi. Avrupa’nın ön­de gelen gazetelerinde yayımlanan maka­lesinde von der Leyen, AB ile ABD arasın­daki gümrük tarifeleri üzerinden bir “ti­caret savaşını önlediklerini” yazdı.

AB Komisyonu Başkanı, “Bu anlaşma hakkında çok şey yazıldı, bunlar doğru­dan yanıt gerektiren değerlendirmeler. Biran için düşünün, demokratik dünya­nın iki en büyük ekonomisi anlaşmaya va­ramamış ve bir ticaret savaşına başlamış olsaydı. Bu durum sadece Moskova ve Pe­kin’de sevinçle karşılanırdı” ifadelerini kullandı.

İlişkileri derinleştirdik

ABD Başkanı Trump ile yapılan anlaş­manın Avrupa’ya diğer ticaret garantile­rini de sağladığını belirten von der Leyen, AB’nin ihracat pazarlarını çeşitlendir­meye çalıştığını belirtti. Yakın zamanda Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay en Uruguay’dan oluşan Güney Amerika Or­tak Pazarı Mercosur Ülkeleri ve Meksi­ka ile ticaret anlaşmaları imzaladıklarını hatırlatan von der Leyen, “İsviçre ve İn­giltere ile ilişkileri derinleştirdik. Endo­nezya ile görüşmelerimizi tamamladık ve yıl sonuna kadar Hindistan ile anlaşmaya varmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Draghi, geçen hafta “AB yıllarca, 450 mil­yon tüketiciye sahip ekonomik büyüklü­ğünün, uluslararası ticaret ilişkilerinde jeopolitik güç ve etki getirdiğine inandı. Bu yıl, bu yanılsamanın ortadan kalktığı yıl olarak hatırlanacak” eleştirisinde bu­lunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “güçlü ve bağımsız” bir Avru­pa çağrısı yaparak, AB’nin tek pazarı ta­mamlaması ve rekabet gücünü ve sürdü­rülebilirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

“Baş barış elçisi Trump”

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta AB liderlerini Beyaz Saray’da “sıraya diz­diği” fotoğraf çok konuşuldu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Le­yen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac­ron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İn­giltere Başbakanı Keir Starmer, Finlan­diya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze­lensky, ABD başkanlık ofisi “Oval Ofis”te “Ukrayna-Rusya” nasihatleri dinlediler.

O meşhur “Oval Ofis” toplantısında Trump “Ben altı savaş bitirdim...” sözleri­nin ardından Beyaz Saray, ertesi gün yap­tığı açıklamada bu sayıyı yediye çıkarttı. Trump’ın, İran-İsrail, Pakistan-Hindis­tan, Ruanda-Kongo Demokratik Cum­huriyeti, Tayland-Kamboçya, Azerbay­can-Ermenistan, Mısır-Etiyopya, Sırbis­tan-Kosova arasındaki savaşları bitirdiği belirtildi.

AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in açıklamalarından anlıyoruz ki önlenen sekizinci savaş ise ABD ile AB arasında “ticaret savaşı”. Oval Ofis fotoğrafının bi­raz da “ticaret savaşını önleme”nin diyeti olduğu ortaya çıktı.

Trump’ı “baş barış elçisi” olarak nite­lendiren ABD yönetimi, “Trump için No­bel Barış Ödülü vaktinin çoktan geldiği­ne” inanıyor.

Ya biz ya da birileri “paralel evrende” yaşıyor…