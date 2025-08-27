Diyetin fotoğrafı
ABD Başkanı Donald Trump’ın bütün dünyaya meydan okuyan “gümrük vergisi tarifeleri açıklaması”nın üzerinden aylar geçse de yankıları sürüyor. Trump’ın Avrupa Birliği ürünlerine 1 Haziran’dan itibaren doğrudan yüzde 50 gümrük vergileri tehdit etmesi, önce 90 gün sonra süresiz olarak ertelenmişti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile ABD arasındaki gümrük tarifeleri anlaşması kararının bir bilinçli karar olduğunu ve bu karar ile bir ticaret savaşının önlendiğini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin geçen hafta dile getirdiği “AB’nin gümrükler ve savaşlar konusundaki yokluğu” eleştirilerine AB Komisyon Başkanı von der Leyen yanıt verdi. Avrupa’nın önde gelen gazetelerinde yayımlanan makalesinde von der Leyen, AB ile ABD arasındaki gümrük tarifeleri üzerinden bir “ticaret savaşını önlediklerini” yazdı.
AB Komisyonu Başkanı, “Bu anlaşma hakkında çok şey yazıldı, bunlar doğrudan yanıt gerektiren değerlendirmeler. Biran için düşünün, demokratik dünyanın iki en büyük ekonomisi anlaşmaya varamamış ve bir ticaret savaşına başlamış olsaydı. Bu durum sadece Moskova ve Pekin’de sevinçle karşılanırdı” ifadelerini kullandı.
İlişkileri derinleştirdik
ABD Başkanı Trump ile yapılan anlaşmanın Avrupa’ya diğer ticaret garantilerini de sağladığını belirten von der Leyen, AB’nin ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye çalıştığını belirtti. Yakın zamanda Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay en Uruguay’dan oluşan Güney Amerika Ortak Pazarı Mercosur Ülkeleri ve Meksika ile ticaret anlaşmaları imzaladıklarını hatırlatan von der Leyen, “İsviçre ve İngiltere ile ilişkileri derinleştirdik. Endonezya ile görüşmelerimizi tamamladık ve yıl sonuna kadar Hindistan ile anlaşmaya varmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Draghi, geçen hafta “AB yıllarca, 450 milyon tüketiciye sahip ekonomik büyüklüğünün, uluslararası ticaret ilişkilerinde jeopolitik güç ve etki getirdiğine inandı. Bu yıl, bu yanılsamanın ortadan kalktığı yıl olarak hatırlanacak” eleştirisinde bulunmuştu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “güçlü ve bağımsız” bir Avrupa çağrısı yaparak, AB’nin tek pazarı tamamlaması ve rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.
“Baş barış elçisi Trump”
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta AB liderlerini Beyaz Saray’da “sıraya dizdiği” fotoğraf çok konuşuldu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD başkanlık ofisi “Oval Ofis”te “Ukrayna-Rusya” nasihatleri dinlediler.
O meşhur “Oval Ofis” toplantısında Trump “Ben altı savaş bitirdim...” sözlerinin ardından Beyaz Saray, ertesi gün yaptığı açıklamada bu sayıyı yediye çıkarttı. Trump’ın, İran-İsrail, Pakistan-Hindistan, Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tayland-Kamboçya, Azerbaycan-Ermenistan, Mısır-Etiyopya, Sırbistan-Kosova arasındaki savaşları bitirdiği belirtildi.
AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in açıklamalarından anlıyoruz ki önlenen sekizinci savaş ise ABD ile AB arasında “ticaret savaşı”. Oval Ofis fotoğrafının biraz da “ticaret savaşını önleme”nin diyeti olduğu ortaya çıktı.
Trump’ı “baş barış elçisi” olarak nitelendiren ABD yönetimi, “Trump için Nobel Barış Ödülü vaktinin çoktan geldiğine” inanıyor.
Ya biz ya da birileri “paralel evrende” yaşıyor…