“Doğru veri” uyarır; dikkate almamak sorun büyütür…Örnek: Mısır ithalatı…
Tarımda da, sanayide de: Neyi, ne kadar ürettiğimizi bilmemiz gerekiyor…”;
“Bu nedenle, on yıllardır çıkarılması gereken tarım envanterinin, gecikmeli de olsa, bu yıl çıkacak olması, ciddi önem taşıyor” diye yazdık…
Onlarca mesaj aldık…
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“Sayımın doğru yapılacağını nereden biliyorsunuz?”;
“Çiftçi gerçek rakamları verir mi?”,
“TÜİK sayıyor da ne oluyor?”;
“Doğru veriyi elde edince ne olacak; üretimi geliştirecek/artıracak çalışan bulunacak mı?” gibi onlarca soruyla karşı karşıya kaldık…
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Tüm sorularda haklılık payı var…
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Örneğin…
Yıl 2022…
Bu köşede, “mısır ithalatımızdaki yükselişi” yazmıştık…
Ve 3.3 milyon tona çıktığını vurgulamıştık…
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(Çin’in, teknoloji geliştirerek çölde dahi ekim yaptığına da (farklı bir yazı konusu) dikkat çekmiştik…)
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Planlama yapılmadığı taktirde:
3-5 yıl içinde, mısır ithalatında 5 milyon tonu yakalayabileceğimizi de eklemiştik…
VELHASIL
“İthalat rakamı” doğru veriydi…
O veri, yapmamız gerekenlerin ve zorunluluklarımızın altını çizmişti…
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Ama…
“Doğru veriyi” yorumlamak yetmiyor; sorunu ortaya koyuyordu…
Sorundan kurutulmak ise:
Üretimden üreticiye, çalışandan eğitim sistemine bir planlama ve aksiyon gerektiriyordu…
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Geçtiğimiz yıl mısır ithalatımız 4,4 milyon tona çıktı…
Bu yıl mı?
İlk 5 ayda 2,7 milyon tona yaklaştı…
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Yani:
“Doğru veri” uyardı…
Ama o uyarı dikkate alınmayınca, sorun büyüdü…