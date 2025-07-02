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“Doğru veri” uyarır; dikkate almamak sorun büyütür…Örnek: Mısır ithalatı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Tarımda da, sanayide de: Neyi, ne kadar ürettiğimizi bilmemiz gerekiyor…”;

“Bu nedenle, on yıllardır çıkarılması ge­reken tarım envanterinin, gecikmeli de ol­sa, bu yıl çıkacak olması, ciddi önem taşı­yor” diye yazdık…

Onlarca mesaj aldık…

***

“Sayımın doğru yapılacağını nereden bi­liyorsunuz?”;

“Çiftçi gerçek rakamları verir mi?”,

“TÜİK sayıyor da ne oluyor?”;

“Doğru veriyi elde edince ne olacak; üre­timi geliştirecek/artıracak çalışan buluna­cak mı?” gibi onlarca soruyla karşı karşıya kaldık…

***

Tüm sorularda haklılık payı var…

***

Örneğin…

Yıl 2022…

Bu köşede, “mısır ithalatımızdaki yükse­lişi” yazmıştık…

Ve 3.3 milyon tona çıktığını vurgulamış­tık…

***

(Çin’in, teknoloji geliştirerek çölde dahi ekim yaptığına da (farklı bir yazı konusu) dikkat çekmiştik…)

***

Planlama yapılmadığı taktirde:

3-5 yıl içinde, mısır ithalatında 5 mil­yon tonu yakalayabileceğimizi de ekle­miştik…

VELHASIL

İthalat rakamı” doğru veriydi…

O veri, yapmamız gerekenlerin ve zorun­luluklarımızın altını çizmişti…

***

Ama…

“Doğru veriyi” yorumlamak yetmi­yor; sorunu ortaya koyuyordu…

Sorundan kurutulmak ise:

Üretimden üreticiye, çalışandan eğitim sistemine bir planlama ve aksiyon gerekti­riyordu…

***

Geçtiğimiz yıl mısır ithalatımız 4,4 milyon tona çıktı…

Bu yıl mı?

İlk 5 ayda 2,7 milyon tona yaklaştı…

***

Yani:

“Doğru veri” uyardı…

Ama o uyarı dikkate alınmayınca, sorun büyüdü…

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