Doğuşta beklenen yaşam süresi arttı
Türkiye’de pandemi sonrası dönemde sürekli gerileyen doğuşta beklenen yaşam süresi son ölçüm döneminde artışa geçerken, 2019 düzeyinin ise hala altında kalmaya devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Hayat Tabloları 2022-2024” verisini açıkladı. Buna göre yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan “doğuşta beklenen yaşam süresi” 2022- 2024 döneminde 78,1 yıl olarak ölçüldü. 2017-2019 döneminde 78,6 yıl olan bu süre, 2018- 2020 döneminde 78,3 yıla, 2019- 2021’de 77,7 yıla, 2020-2022’de 77,5 ve 2021-2023 döneminde 77,3 yıla gerilemişti.
Kadınlarda 5,2 yıl daha uzun
Erkeklerde 2017-2019 döneminde 75,9 yıl olan, 2018-2020 döneminde 75,6 yıla, 2019- 2021’de 75 yıla, 2020-2022’de 74,8 yıla ve 2021-2023 döneminde 74,7 yıla kadar gerileyen doğuşta beklenen yaşam süresi, 2022-2024 döneminde artarak 75,5’e çıktı. Kadınlarda ise 2017-2019 döneminde 81,3 yıl düzeyinden 2018-2020 döneminde 81,1 yıla, 2019-2021’de 80,5 yıla, 2020-2022’de 80,3 yıla ve 2021-2023 döneminde 80 yıla kadar inmiş bulunan söz konusu süre, 2022-2024 döneminde artarak 80,7’ye yükseldi.
Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakla birlikte son beş yılda aradaki fark kısmen daraldı. 2017-2019 döneminde 5,4 yıl olan, izleyen dönemde 5,5 yıla çıktıktan sonra 2021-2023 döneminde 5,3 yıla gerileyen erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı son ölçüm döneminde 5,2 yıla kadar indi.
15 yaşındaki 64,3 yıl daha yaşam bekliyor
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerde bir önceki dönemde 63,5 yıl olan ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıla çıktı. Bu süre erkeklerde 60,9 yıldan 61,7 yıla, kadınlarda 66,1 yıldan 66,9 yıla yükseldi.
Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki erkeklerde 46,6 yıldan 47,5 yıla, kadınlarda 51,5 yıldan 52,3 yıla ve toplamda 49,1 yıldan 49,9 yıla çıktı. Bu yaşta beklenen yaşam süresinde kadınlar erkek arasındaki fark 4,9 yıldan 4,8 yıla geriledi.
Beklenen yaşam süresi (kalan ömür) 50 yaşındaki kişiler için erkeklerde 27,8 yıldan 28,6 yıla, kadınlarda 32,3 yıldan 33,1 yıla olmak üzere toplamda 30,1 yıldan 30,9 yıla yükselirken, kadınlarla erkekler arasındaki beklenen süre farkı 4,5 yıl olarak aynı kaldı.
Beklenen yaşam süresi 65 yaş düzeyinde ise 17,4 yıldan 18 yıla yükseldi. Söz konusu süre bu yaştaki erkeklerde 15,7 yıldan 16,3 yıla, kadınlarda ise 19 yıldan 19,6 yıla çıktı. Buna göre 65 yaşındaki kadınların erkeklerden daha uzun yaşaması beklenen ortalama süre 3,3 yıl ile değişmedi.
Türkiye Avrupa ortalamasının altında
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülke ortalamasında doğuşta beklenen yaşam süresi 2023 itibarıyla 81,4 yıl düzeyinde bulunuyor. Bu süre ile Lihtenştayn’da 84,6 yıl ile en yüksek düzeye ulaşıyor. Bu ülkeyi 84,3 yıl ile İsviçre, 84 yılla İspanya, 83,5 yılla İtalya, 83,4 yıl ile Lüksemburg izliyor. Aday ülkeler ve Türkiye de dahil edildiğinde sayıları 33’e ulaşan ülkelerin sıralamasında Türkiye 27’inci olurken, doğuşta beklenen yaşam süresinin Türkiye’den daha kısa olduğu sadece 6 ülke bulunuyor. Bu ülkeler sırasıyla Litvanya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Letonya. Buna göre Letonya, söz konusu 33 ülke içinde 75,6 yıl ile beklenen yaşam süresinin en kısa olduğu ülke.
Doğuşta beklenen “sağlıklı” yaşam süresi 57,6 yıl
Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi”, sıfır yaşında bulunan bir kişi için toplamda 2021- 2023 dönemine göre değişmeyerek 57,6 yıl oldu. Bu süre, erkeklerde 59 yıldan 58,9 yıla gerilerken ve kadınlarda 56,3 yıl ile aynı kaldı. Bu bazda, sağlıklı yaşam süresinde erkeklerle kadınlar arasındaki fark 2,7 yıldan 2,6 yıla indi. Söz konusu süreler iki önceki dönemin ise altında kaldı. 2020-2022 döneminde söz konusu süre toplamda 58,4, erkeklerde 59,7 ve kadınlarda 57 yıl olarak ölçülmüştü. Doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresinin on yıl öncekinin bile altında olması dikkati çekti. 2014-2016 döneminde sağlıklı yaşam süresi erkeklerde 59,2 yıl, kadınlarda 56,4 yıl ve toplamda 57,8 yıl düzeyinde bulunuyordu.
Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam uzuyor
Türkiye’de eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam sürelerinin, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olduğu, artan eğitim düzeyi ile paralel bu sürenin arttığı belirlendi. Cinsiyet ayrımında da beklenen yaşam sürelerinin hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyine paralel arttığı tespit edildi. Yaşı 30 olan erkekler ve kadınlar için ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyelerinde beklenen yaşam süresi farkının 5 yıl civarında olduğu görüldü.