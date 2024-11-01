Dönüşüm odaklı kariyer için üniversiteler ve iş dünyası buluşuyor
Amacımız ortak: Gezegende tüm canlıların yaşamının sürmesini sağlamak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları “17. Amaçlar İçin Ortaklıklar” sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmaya davet ediyor. Bu amaçla üniversiteler, gençler ve iş dünyası “tüm paydaşları harekete davet eden” bir festivalde buluşuyor. Sürdürülebilir Yaşam Festivali 1 Aralık’ta İstanbul’da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Etkinlik şu sorulara cevap arıyor: Gençlerin kariyer geleceğinde sürdürülebilirlik konusu neden önemli? Mesleklerin odağına sürdürülebilirlik neden ve nasıl girmekte? Geleceğin meslekleri, mesleklerin geleceği nasıl olacak? Gençler kariyer planı yaparken nelere dikkat etsin? Üniversitelerin misyonu nedir? İş dünyası neler yapabilir?
En önemli paydaşımız gençler
Festivalin akademik destekçisi Koç Üniversitesi’nin Kariyer Gelişim Merkezi Direktörü Tuna Dağlı bu konuda şunları söylüyor: “Gençlerin sürdürülebilirlik için aksiyona geçebilmesinin ön adımları farkındalık ve paydaşlık bilinci kazanmak. Dönüşüme uyumlanma sürecinde kurumlara, üniversitelere ve gençlere önemli görevler düşüyor.
Kurumlar sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm faaliyetlerini gençlere aktarılabilecekleri fiziki ve çevrimiçi buluşma fırsatları sunabilir, gençlerle profesyonel ağlar kurabilir, mentörlükler verebilir. Vaka çalışmaları ve yarışmaları ile gençleri sürüdürülebilir ve dijital innovasyon konusunda teşvik edilebilirler. Bu alanlarda daha fazla staj ve başlangıç seviyesinde pozisyon açılabilirler. İçeriden bu bilinçle yetişen personel sayının artışına katkı sağlanır. Bunları layıkıyla yerine getiren şirketlerin giderek çoğaldığını görmek umut veriyor.
Üniversitelerde kariyer merkezleri ve sürdürülebilirlik ofislerinin ortak çalışmaları çok değerli. Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi olarak 2016’dan bu yana Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ile ortaklaşa “Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Kariyer Günleri” yapıyoruz. Amacımız, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının sürdürülebilirlik faaliyetlerini, kişisel kariyer hikayelerini öğrencilerimizle buluşturmak. Aksiyona geçebilmeleri için ilham ve fikir alabilmelerine aracı olmak. Sürdürebilirlik ve dijital okuryazarlık farkındalığı ve beceri gelişimi için müfredata ders ve uzmanlaşma programları entegre ediyoruz.
En önemli paydaşımız gençleri. Güncel dijital ve sürdürülebilirlik gelişmeleri; enerji, tarım gibi çevresel, sosyal ve ekonomik etkisi yüksek sektörleri ve yenilikçi dijital uygulamaları; sosyal adalet, eğitim eşitliği ve benzeri sosyal etkisi yüksek alanları takip etmeleri, edindikleri bilgiyi anlamlandırmaları çok önemli. Eğitim, seminer, atölye, staj ve gönüllü proje fırsatlarını araştırmaları ve dahil olmaları, bu fırsatlara erişimlerine destek olacak en üst düzey yöneticilerden, akranlarına uzanan geniş bir profesyonel ağ kurmak için çaba harcamaları fayda sağlar.
İstanbul üniversite gençlerini sürüdürülebilirlik teması ile kurumlarla, akademisyenlerle ve akranlarıyla buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin Koç Üniversitesi olarak akademik destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
Siz de gençlerle buluşmak ister misiniz?
Sosyal dönüşüm odaklı Sürdürülebilir Yaşam Okulu “Gezegen İçin Genç Hareket” diyerek yola çıktı. Siz de destek olmak ve gençlerle buluşmak isterseniz, SurdurulebilirYasam Festivali.com adresinden festival organizasyonuna ulaşabilirsiniz.