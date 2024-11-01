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  4. Dönüşüm odaklı kariyer için üniversiteler ve iş dünyası buluşuyor

Dönüşüm odaklı kariyer için üniversiteler ve iş dünyası buluşuyor

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

Amacımız ortak: Gezegende tüm can­lıların yaşamının sürmesini sağ­lamak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları “17. Amaçlar İçin Ortaklıklar” sürdürülebilir kalkınma için küresel or­taklığı canlandırmaya davet ediyor. Bu amaçla üniversiteler, gençler ve iş dün­yası “tüm paydaşları harekete davet eden” bir festivalde buluşuyor. Sürdürü­lebilir Yaşam Festivali 1 Aralık’ta İstan­bul’da Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’n­de gerçekleşiyor.

Etkinlik şu sorulara cevap arıyor: Gençlerin kariyer geleceğinde sürdürü­lebilirlik konusu neden önemli? Mes­leklerin odağına sürdürülebilirlik neden ve nasıl girmekte? Geleceğin meslekleri, mesleklerin geleceği nasıl olacak? Genç­ler kariyer planı yaparken nelere dikkat etsin? Üniversitelerin misyonu nedir? İş dünyası neler yapabilir?

En önemli paydaşımız gençler

Festivalin akademik destekçisi Koç Üniversitesi’nin Kariyer Gelişim Mer­kezi Direktörü Tuna Dağlı bu konuda şunları söylüyor: “Gençlerin sürdürü­lebilirlik için aksiyona geçebilmesinin ön adımları farkındalık ve paydaşlık bi­linci kazanmak. Dönüşüme uyumlanma sürecinde kurumlara, üniversitelere ve gençlere önemli görevler düşüyor.

Ku­rumlar sürdürülebilirlik ve dijital dönü­şüm faaliyetlerini gençlere aktarılabile­cekleri fiziki ve çevrimiçi buluşma fır­satları sunabilir, gençlerle profesyonel ağlar kurabilir, mentörlükler verebilir. Vaka çalışmaları ve yarışmaları ile genç­leri sürüdürülebilir ve dijital innovasyon konusunda teşvik edilebilirler. Bu alan­larda daha fazla staj ve başlangıç seviye­sinde pozisyon açılabilirler. İçeriden bu bilinçle yetişen personel sayının artışı­na katkı sağlanır. Bunları layıkıyla yeri­ne getiren şirketlerin giderek çoğaldığını görmek umut veriyor.

Üniversitelerde kariyer merkezleri ve sürdürülebilirlik ofislerinin ortak çalış­maları çok değerli. Koç Üniversitesi Ka­riyer Gelişim Merkezi olarak 2016’dan bu yana Koç Üniversitesi Sosyal Etki Foru­mu (KUSIF) ile ortaklaşa “Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Kariyer Günleri” yapı­yoruz. Amacımız, özel sektör ve sivil top­lum kurumlarının sürdürülebilirlik fa­aliyetlerini, kişisel kariyer hikayelerini öğrencilerimizle buluşturmak. Aksiyona geçebilmeleri için ilham ve fikir alabil­melerine aracı olmak. Sürdürebilirlik ve dijital okuryazarlık farkındalığı ve bece­ri gelişimi için müfredata ders ve uzman­laşma programları entegre ediyoruz.

En önemli paydaşımız gençleri. Gün­cel dijital ve sürdürülebilirlik gelişme­leri; enerji, tarım gibi çevresel, sosyal ve ekonomik etkisi yüksek sektörleri ve ye­nilikçi dijital uygulamaları; sosyal ada­let, eğitim eşitliği ve benzeri sosyal et­kisi yüksek alanları takip etmeleri, edin­dikleri bilgiyi anlamlandırmaları çok önemli. Eğitim, seminer, atölye, staj ve gönüllü proje fırsatlarını araştırmaları ve dahil olmaları, bu fırsatlara erişim­lerine destek olacak en üst düzey yöne­ticilerden, akranlarına uzanan geniş bir profesyonel ağ kurmak için çaba harca­maları fayda sağlar.

İstanbul üniversite gençlerini sürüdü­rülebilirlik teması ile kurumlarla, akade­misyenlerle ve akranlarıyla buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin Koç Üniversitesi olarak akademik destekçi­si olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Siz de gençlerle buluşmak ister misiniz?

Sosyal dönüşüm odaklı Sürdürülebi­lir Yaşam Okulu “Gezegen İçin Genç Ha­reket” diyerek yola çıktı. Siz de destek olmak ve gençlerle buluşmak isterseniz, SurdurulebilirYasam Festivali.com ad­resinden festival organizasyonuna ula­şabilirsiniz.

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