Dönüşümün yolu sürdürülebilir ve dijital kampüslerden geçiyor
Üçüz Dönüşüm, son yıllarda Avrupa Birliği’nin ve birçok uluslararası kuruluşun sıkça kullandığı bir kavram. Sürdürülebilir bir geleceğe geçişte eş zamanlı olarak üç temel dönüşüm alanında çalışmak gerektiğini belirtiyor.
Yeşil Dönüşüm; iklim kriziyle mücadele, karbon ayak izinin azaltılması, doğa ve biyoçeşitliliğin korunması. Dijital Dönüşüm; yeni teknolojilerle verimlilik artışı, dijital hizmetlerin geliştirilmesi, veri odaklı karar alma süreçleri. Toplumsal Dönüşüm; toplumsal eşitsizliklerin azaltılması, kapsayıcılık, adil geçişin sağlanması. Sürdürülebilirlik için kurumların bu üç alanda da eş zamanlı hedefler belirlemesi gerekiyor. Dijitalleşme çevreye duyarlı olmazsa karbon ayak izi artabilir. Yeşil dönüşüm, sosyal boyutu göz ardı ederse işsizlik yaratabilir. Sosyal adalet olmadan dönüşümler toplumda dirençle karşılaşabilir.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları SKA 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar; “her seviyede güçlü, kucaklayıcı ve entegre işbirliklerine ihtiyacımız olduğunu” belirtiyor. Farklı sektörleri, birlikte yenilikçi fikirler üreterek ve öncü uygulamalar gerçekleştirerek örnek olmaya çağıyor. Üçüz dönüşümün ancak ortak çözümlerle sağlanabileceğini vurguluyor.
Üçüz dönüşüm için örnek işbirlikleri
Üçüz dönüşümde işbirliğine ülkemizden iyi bir örnek olarak Siemens Türkiye ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın “Enerji Performans” çalışmasını verilebiliriz. Bu işbirliği kapsamında; eğitim kurumu kampüsünde güneş enerji santrali (GES) ile mahal ve kapalı havuz otomasyon sistemleri kurularak yenilenebilir enerji elde edildi ve enerji tasarrufu sağlandı. Kampüsün enerji ihtiyacı karşılanırken Siemens Türkiye’nin hayata geçirdiği Sürdürülebilir ve Dijital Kampüs Projesi ile yıllık 148 MWh GES enerji üretimi ve 1 1.000 MWh doğalgaz tasarrufu sağlanacak. Böylece yılda 283 tona yakın karbon salımının önüne geçilecek.
Projede yeşil dönüşüm için enerji verimliliği sağlayan yenilikçi dijital dönüşüm çözümleri kullanılıyor. Çalışma aynı zamanda eğitim kurumunda toplumsal dönüşüme de hizmet ediyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Eyüboğlu işbirliğini şöyle anlatıyor: “Sürdürülebilir Kampüs projesinin bir parçası olan güneş panellerimizin ilk etabı ilk ve ortaokulda devreye alındı. Böylece hem karbon ayak izimizi azaltıyor, hem de gelecek nesilleri çevre bilinci konusunda eğitiyoruz. Siemens–Eyüboğlu sertifika programlarıyla öğrencilerimizi sürdürülebilirlik konusunda donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz.”
Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis ise, Türkiye’deki eğitim kurumlarında ciddi bir enerji verimliliği potansiyeli bulunduğunu belirterek şunları söylüyor: “Binalar küresel enerji tüketiminin yaklaşık %40’ından sorumlu. Öğretim sektörü için günümüzün en büyük zorluklarından biri kampüslerin karbon salımını azaltmak. Eyüboğlu ile iş birliğimiz, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için bir karbon azaltma stratejisi oluşturan eğitim kurumlarına iyi bir örnek oldu. Dijital bina çözümlerimiz maliyetleri azaltıyor, enerji talebinin daha iyi yönetilmesine yardımcı oluyor, altyapının en son teknolojiyle uyumlu hale gelmesini sağlıyor.”
Gezegenin kaynaklarını hızla tükettiğimiz ve hayatta kalmak için eş zamanlı büyük, hızlı, etkili dönüşümlere ihtiyacımız olan bu dönemde “çok paydaşlı işbirlikleri”ne mecburuz. Çünkü üçüz dönüşümü, tek başına bir kurumun ya da sektörün gerçekleştirmesi mümkün değil. Sürdürülebilir bir geleceği ancak daha çok ve güçlü işbirlikleri ile “hep beraber” yaratabiliriz.