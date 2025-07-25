Dönüşümün yolu sürdürülebilir ve dijital kampüslerden geçiyor

Üçüz Dönüşüm, son yıllarda Avru­pa Birliği’nin ve birçok uluslarara­sı kuruluşun sıkça kullandığı bir kavram. Sürdürülebilir bir geleceğe geçişte eş za­manlı olarak üç temel dönüşüm alanın­da çalışmak gerektiğini belirtiyor.

Yeşil Dönüşüm; iklim kriziyle mücadele, kar­bon ayak izinin azaltılması, doğa ve biyo­çeşitliliğin korunması. Dijital Dönüşüm; yeni teknolojilerle verimlilik artışı, diji­tal hizmetlerin geliştirilmesi, veri odak­lı karar alma süreçleri. Toplumsal Dönü­şüm; toplumsal eşitsizliklerin azaltılma­sı, kapsayıcılık, adil geçişin sağlanması. Sürdürülebilirlik için kurumların bu üç alanda da eş zamanlı hedefler belirleme­si gerekiyor. Dijitalleşme çevreye duyar­lı olmazsa karbon ayak izi artabilir. Yeşil dönüşüm, sosyal boyutu göz ardı ederse işsizlik yaratabilir. Sosyal adalet olma­dan dönüşümler toplumda dirençle kar­şılaşabilir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal­kınma Amaçları SKA 17: Amaçlar İçin Ortaklıklar; “her seviyede güçlü, kucak­layıcı ve entegre işbirliklerine ihtiyacı­mız olduğunu” belirtiyor. Farklı sektör­leri, birlikte yenilikçi fikirler üreterek ve öncü uygulamalar gerçekleştirerek örnek olmaya çağıyor. Üçüz dönüşümün ancak ortak çözümlerle sağlanabileceği­ni vurguluyor.

Üçüz dönüşüm için örnek işbirlikleri

Üçüz dönüşümde işbirliğine ülkemiz­den iyi bir örnek olarak Siemens Türki­ye ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın “Enerji Performans” çalışmasını verile­biliriz. Bu işbirliği kapsamında; eğitim kurumu kampüsünde güneş enerji sant­rali (GES) ile mahal ve kapalı havuz oto­masyon sistemleri kurularak yenilenebi­lir enerji elde edildi ve enerji tasarrufu sağlandı. Kampüsün enerji ihtiyacı kar­şılanırken Siemens Türkiye’nin hayata geçirdiği Sürdürülebilir ve Dijital Kam­püs Projesi ile yıllık 148 MWh GES ener­ji üretimi ve 1 1.000 MWh doğalgaz tasar­rufu sağlanacak. Böylece yılda 283 tona yakın karbon salımının önüne geçilecek.

Projede yeşil dönüşüm için enerji ve­rimliliği sağlayan yenilikçi dijital dönü­şüm çözümleri kullanılıyor. Çalışma ay­nı zamanda eğitim kurumunda toplum­sal dönüşüme de hizmet ediyor. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Baş­kanı Cenk Eyüboğlu işbirliğini şöyle an­latıyor: “Sürdürülebilir Kampüs projesi­nin bir parçası olan güneş panellerimizin ilk etabı ilk ve ortaokulda devreye alındı. Böylece hem karbon ayak izimizi azaltı­yor, hem de gelecek nesilleri çevre bilinci konusunda eğitiyoruz. Siemens–Eyüboğ­lu sertifika programlarıyla öğrencileri­mizi sürdürülebilirlik konusunda dona­nımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz.”

Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Ge­lis ise, Türkiye’deki eğitim kurumların­da ciddi bir enerji verimliliği potansiye­li bulunduğunu belirterek şunları söylü­yor: “Binalar küresel enerji tüketiminin yaklaşık %40’ından sorumlu. Öğretim sektörü için günümüzün en büyük zor­luklarından biri kampüslerin karbon sa­lımını azaltmak. Eyüboğlu ile iş birliği­miz, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir­lik hedeflerine ulaşmak için bir karbon azaltma stratejisi oluşturan eğitim ku­rumlarına iyi bir örnek oldu. Dijital bi­na çözümlerimiz maliyetleri azaltıyor, enerji talebinin daha iyi yönetilmesine yardımcı oluyor, altyapının en son tekno­lojiyle uyumlu hale gelmesini sağlıyor.”

Gezegenin kaynaklarını hızla tüketti­ğimiz ve hayatta kalmak için eş zamanlı büyük, hızlı, etkili dönüşümlere ihtiya­cımız olan bu dönemde “çok paydaşlı iş­birlikleri”ne mecburuz. Çünkü üçüz dö­nüşümü, tek başına bir kurumun ya da sektörün gerçekleştirmesi mümkün de­ğil. Sürdürülebilir bir geleceği ancak da­ha çok ve güçlü işbirlikleri ile “hep bera­ber” yaratabiliriz.