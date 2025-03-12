Yapıyor gibi yapmak... İleriye götürmeyen; hatta, dünyadaki “değişim”, “dönüşüm” hızı dikkate alındığında, gerileten bir alışkanlık…

***

Son yıllarda ise, “Sorun besleyen/büyüten” bu davranışın da, ötesine geçildi…

“Topluma gösterdiğin/konuştuğun/savunduğun hedefin tersini yapmak”; Veya “Yanlışı denemekte ısrar edip; aynı yanlışı yapanlara da, “yanlış yapıyorsun” demeyi marifet sanmak” tüm dünyada yeni alışkanlık…

***

Dün, TÜİK, Ticaret Satış Hacim Endeksi Ocak 2025 verilerini açıkladı…

***

Yaklaşık 1.5 yıldır uygulanan sıkı para politikasına ve alım gücündeki daralmaya rağmen:

Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artmış…

Toptan ticaret satış hacmindeki artış ise yüzde 4,1’i aşmış… Perakende ticaret satış hacmindeki artış ise yüzde 12.5’e yaklaşmış…

***

Örneğin: Sağlıksızlığı kapatmaya çalışan ve/veya sağlıksızlığı artıran “kozmetik ürünlerin” ticareti yüzde 8.5 artmış…

Örneğin: Ayakkabı/giyim ticareti binde 5 daralmış…

VELHASIL

Gıda da, ayakkabı da, eğitim de (vb): İhtiyaçtır ve tüketimi sağlık/verimlilik/ gelecek adına gereklidir…

Bu nedenle, sıkı para politikasına ve/veya alım gücündeki daralmaya rağmen, bu alanlarda üretimin, kalitenin, tüketimin ve ticaretin artması umut vericidir…

***

Kozmetik, takviye içecekler (vb) gibi ürünlerin ticaretinin artması mı? (Yorum sizin…)

***

Büyümenin ve kalkınmanın sağlığı/ sürdürülebilirliği için:

Kararlarda da, uygulamalarda da, üretimde de, ticarette de (vb) gerçeğe dönmemiz;

Verimliliği/sağlığı artıracak alanlarda arzı/tüketimi artırmamız;

“Dostlar alışverişte görsün” (iş yapıyor gibi görünmek ve aslında iş yapmamak) alışkanlığımızdan kurtulmamız gerekiyor…