Döviz açığını kapatmak…

Amaç: Döviz açığını kapatmaksa…

Amaç: “Yerli öncelikli” yatırımları, dolayısıyla istihdamı/ihracatı ve toplanan vergiyi artırmaksa…

Amaç: Yeni yatırımlar için “düşük faizle” kaynak yaratmaksa…

Yani amaç: Borçsuz, açıksız bir kasayla, kalkınmaksa…

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Yol çok…

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Örneğin:

Ürettiğiyle Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan;

Ve üstüne ABD’den İtalya’ya kadar “tek­nolojisi gelişmiş ülkelere” de yıllık toplam 28 milyar doların üzerinde ihracat gerçek­leştiren makine üreticileri…

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Traktörden “teknik tekstil” makinesine, klimadan forklifte, sondajdan “tünel aç­ma” makinelerine kadar binlerce çeşitte, teknoloji geliştirmeye de başlayan;

Ve o teknoloji için, gelişmiş ülkelerden de talep gören makine üretici/ihracatçıla­rımızın, sadece Çin’den talep görmemesi dikkat çekici değil mi?

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Hemde:

16 milyar dolarlık “yıllık ortalama” ithalatımızın, “yıllık ortalama” 10 mil­yar dolarını gerçekleştiren Çin’den…

Hemde:

Tüm dünyadan 220 milyar doların üzerinde makine ithal eden Çin’den…

Buna rağmen: Bizden sadece 150 mil­yon dolarlık makine alan Çin’den…

VELHASIL

Makine ticaretinde son 10 yılda 150 milyar dolar açık verdiğimizi veriler anlatıyor…

Açıkta 20 milyar dolara ulaştığımız yıllar da oluyor, 5 milyar doların altına indirdiği­miz yıllar da…

Bu veriler ise, “istediğimiz anda” açığı ka­patabilecek teknoloji ve kapasiteye sahip ol­duğumuzu ve üreticimizin finansman/taşı­macılık maliyeti/eğitim/verimlilik gibi so­runları çözüldüğünde artıya geçebileceğini gösteriyor…

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Ancak…

Çin’in Türkiye’ye uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 30’ken; Türkiye’nin Çin’e uyguladığı tarife yüzde 3’te kalırsa:

Nasıl rekabet edip, kendini geliştirecek “istihdam sağlayan/geliştiren”, “döviz açığı­nı kapatan” ihracatçı/üretici?