Dövizde yüzde 40’lık kazancı gören; Koyun, makine, buğday yatırımı yapar mı?
Carry Trade yapan bir yatırımcının;
Veya TL mevduatındaki bir yatırımcının yıllıklandırılmış kazancı yüzde 40’ı aşarken…
Üretim için yatırım yapan bir yatırımcının yıllıklandırılmış kazancı, aldığı riske rağmen yüzde 5-10’larda kalırken…
Kim buğday, makine, koyun üretmek için yatırım yapar?
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Örneğin:
Çiftlik yatırımcısı…
200 adet kuzu ve/veya buzağı ile yatırıma başlamak istiyor…
Verimliliği dikkate aldığında yaklaşık 50 milyon liralık yatırım (ahır, makine, hayvan varlığı…) yapması gerekiyor…
İşçisi, yemi, ilacı vb. ise yıllık 5-6 milyon liraya mal oluyor…
Kazanç mı?
3 milyon lirayı bulursa, “Şanslıyım” diyor!
(Finansal kaynağı ‘faiz aracılığı’ ile 20 milyon lira gelir getirebilecekken)
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Düşündürücü olan diğer yanlış:
Son 14 yılda…
Hayvancılığa verilen destek, toplamda 10 milyar doları aşmış…
Aynı dönemde et ithalatı mı?
Toplamda 10 milyar dolara yaklaşmış!
VELHASIL
14 yıldaki 10 milyar dolarlık desteğe rağmen, yaşadığımız arz eksiğine mi;
Nüfusun yüzde 80’inin alım gücünü aşan fiyatlara mı;
Perakendede ki bu fiyata rağmen, üreticinin üretimden uzaklaşmasına mı;
Borçla yapılan ithalatla, bir kaç ülkeyi/ithalatçıyı desteklediğimize mi yanalım?
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Yoksa… Bizi zenginleştirip/refaha erdirecekken, atıl bıraktığımız arazi/meraya mı, işsiz kalan milyonlarca gence mi yanalım?
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Yoksa…
“Bu örnekler nedeniyle yakalandığımız” ve “bu örnekler nedeniyle tedavisini güçleştirdiğimiz” makro hastalıklarımıza mı yanalım?