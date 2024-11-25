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Dövizde yüzde 40’lık kazancı gören; Koyun, makine, buğday yatırımı yapar mı?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Carry Trade yapan bir yatırımcının;

Veya TL mevduatındaki bir yatırım­cının yıllıklandırılmış kazancı yüzde 40’ı aşarken…

Üretim için yatırım yapan bir yatırımcının yıllıklandırılmış kazancı, aldığı riske rağ­men yüzde 5-10’larda kalırken…

Kim buğday, makine, koyun üretmek için yatırım yapar?

***

Örneğin:

Çiftlik yatırımcısı…

200 adet kuzu ve/veya buzağı ile yatırıma başlamak istiyor…

Verimliliği dikkate aldığında yaklaşık 50 milyon liralık yatırım (ahır, makine, hayvan varlığı…) yapması gerekiyor…

İşçisi, yemi, ilacı vb. ise yıllık 5-6 milyon liraya mal oluyor…

Kazanç mı?

3 milyon lirayı bulursa, “Şanslıyım” diyor!

(Finansal kaynağı ‘faiz aracılığı’ ile 20 milyon lira gelir getirebilecekken)

***

Düşündürücü olan diğer yanlış:

Son 14 yılda…

Hayvancılığa verilen destek, toplamda 10 milyar doları aşmış…

Aynı dönemde et ithalatı mı?

Toplamda 10 milyar dolara yaklaşmış!

VELHASIL

14 yıldaki 10 milyar dolarlık deste­ğe rağmen, yaşadığımız arz eksiğine mi;

Nüfusun yüzde 80’inin alım gücünü aşan fiyatlara mı;

Perakendede ki bu fiyata rağmen, üreticinin üretimden uzaklaşması­na mı;

Borçla yapılan ithalatla, bir kaç ülke­yi/ithalatçıyı desteklediğimize mi ya­nalım?

***

Yoksa… Bizi zenginleştirip/refaha er­direcekken, atıl bıraktığımız arazi/me­raya mı, işsiz kalan milyonlarca gence mi yanalım?

***

Yoksa…

“Bu örnekler nedeniyle yakalan­dığımız” ve “bu örnekler nedeniyle tedavisini güçleştirdiğimiz” makro hastalıklarımıza mı yanalım?

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