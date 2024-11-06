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Dünya Bankası tarıma yıllık 9 milyar dolar yatırım yapacak

Mine ATAMAN
Mine ATAMAN Dünya israf atlası [email protected]

Dünya Bankası, 2030 yılına kadar tarımsal finansman taahhütlerini yılda 9 milyar do­lara çıkaracağını duyurdu. Dünya Bankası Ta­rım Küresel Direktörü Shobha Shetty, “finans­man çabalarını iklim değişikliğiyle mücadele, çiftçileri dijital platformlara taşıma ve sigorta­nın daha iyi kullanımı yoluyla sektördeki riskle­ri azaltmaya odaklayacağını” ifade ediyor. Ban­ka geçtiğimiz Aralık ayında, yıllık finansmanın yüzde 45’ini iklimle ilgili projelere ayıracağını duyurmuştu.

AB Komisyonu: Türkiye AB Ortak Tarım Politikası'ndan (CAP) uzaklaşıyor

AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporuna gö­re “Türkiye’nin Tarımsal Destek Politikası, AB İlkelerinden uzaklaşıyor.” Raporda, “sürdürü­lebilir tarım konusunda adım atılmadığı, hay­van refahı gibi konularda ilerleme kaydedilme­diği, çiğ süt kalitesinde sorunlar yaşandığı” gibi konulara dikkat çekiliyor. “Gıda işletmelerinin AB standartlarını karşılayacak şekilde iyileşti­rilmesi, AB pestisit kalıntı limitlerine uyulma­sı çağrısında bulunan" Raporda, geçtiğimiz yılki tavsiyelere uyulmadığının” altı çiziliyor.

Türkiye pestisit analizlerine 50 milyon euro ödüyor

Meyve sebze ihracatçıları oldukça endişeli. “Bin beş yüz TL olan işçi ücretleriyle toplanan meyve/sebzelerin “bu kurla dünyaya satılması mümkün değil” diyen ihracatçılar, “kurun mini­mum 50 TL olması gerektiğini” söylüyor ve ek­liyor. “Bulgaristan Türk tırlarını sınırda bekle­tiyor, pestisit analizlerini gelir kapısına dönüş­türmüş durumda. Pestisit analizlerine yıllık 50 milyon euro ödüyoruz, analiz için tırlar kapıda 15 gün bekletiliyor, meyve sebzeler bozuluyor. İh­racatın bir açılıp bir kapanması yurt dışı pazar­larda kan kaybetmemize neden oluyor. Bakanlık pestisit kontrollerine tarladan başlamalı. 2025 çok daha zorlu geçecek, nasıl dayanacağız” diyor.

Azerbaycan’dan dünyaya “Köy Hayatı Markası”

Azerbaycan’ın dağlarındaki bir çiftliklerinde çekilen “Country_life_vlog” youtube kanalı tüm dünyada milyonlarca izleniyor. Aziza ve eşinin kırsaldaki yaşamı, estetik görüntüler eşliğin­de yapılan yemeklerle sunuluyor. Çiftin profes­yonel şef olan oğulları Amiraslan’ın pandemide eve dönmesiyle başlayan hikâye bu günlerde bir pazarlama harikasına dönüşmüş durumda. Çif­tin doğal ortamda günlük işlerini yaparken çe­kilen videolarının kalitesi Hollywood profes­yonelliğinde. Sesler, renkler ve ışık, bize ger­çek zamanlı bir içgörü sunuyor. ABD merkezli Mormon tarikatının finanse ettiği “Ballerina Farm’ın” Kafkas versiyonu diyebiliriz.

Bir aile ile bir ülke tanıtımı

İzleyen herkesi gülümseten sinematogra­fisiyle blog, geçtiğimiz hafta Economist’e “gi­şe rekorları kıran yemek programı, pastoral bir dönem yankısı” denilerek konuk oldu. Bir aile, bir çiftlik milyonlarca dolarlık ülke tanıtım büt­çesinden daha fazlasını yaptı, herkes Azerbay­can’ın kırsalını merak ediyor, videolarda kulla­nılan ürünleri satın almak, aynı yemekleri pişir­mek istiyor. Ailenin özeni, temizliği, sükûneti hayranlık uyandırıyor.

Memleketin her köşesi cennet değil

Videoyu izlerken Anadolu’nun köyleri göz­lerimin önüne geldi. “evler kırık dökük, yollar bakımsız, kenarları çöplük, inşaatların çoğu ta­mamlanmamış, bahçeler düzensiz, meyve ağaç­ları yaşlanmış, çiçekler yok denecek kadar az, dereler Heslere kurban, bahçeler derme çatma hobi bahçesine dönüştürülmüş, ormanlar plas­tiklerle dolu, umutlar tarumar.”

Gastronomi festivali enflasyonu

Yıllardır “gastronomi turizmini geliştirmek/ tarıma/kırsal kalkınmaya destek olmak” ama­cıyla yapılan gastronomi festivallerine ayrılan bütçeyle bu kadar etki yaratılamadı. “Ulus Mar­kalama” adı altında hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetler yapılıyor. Turquality, “Ana­dolu’dakiler, Türkiye Dokuma Atlası, tanıdık ün­lülerle yurt dışında yemek pişirmece” gibi pro­jelere milyon dolarlar harcanıyor. Küresel gıda pazarında raflar hala uygun fiyatlı Türk ürünle­riyle dolu. Turizm derseniz “5 yıldızlı açlık” ile Türk gastronomisini tanıtamamaya aday. Etki analizi “körler sağırlar birbirini ağırlar.” Öneri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gast­ronomi festivallerine vergi koysun.

Velhasıl; sadece tarım değil tüm sektörlerde, tüm zihinlerde 360 derece kriz kol geziyor. Oto­motiv tek vardiyaya düştü, yan sanayilerin bazı­ları dayanamayıp kapatıyor. Tekstil çoktan hav­lu attı, en hasından beyinler göç yolunda. Çare, “evrene olumlu mesaj yollasak.”

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