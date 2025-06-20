Dünya dönüyor sen ne dersen de
Son bir hafta içinde neler oldu neler, İsrail, uzun bir zamandan bu yana ana hedefi olduğu düşünülen İran’ı sayısız kere bombaladı. Askeri hedefleri ve füze stokları vurulduktan sonra karşı taraftan belirgin bir tepki gelmesi zor gözükürken, İran da balistik füzelerle kayda değer bir karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor. İki ülkenin birbirine coğrafi sınırı olmadığı için karşılıklı bombalamalar dışında bir gelişme yok.
Ancak İsrail tarafından sıklıkla dile getirilen ABD katılımı isteği konunun farklı bir boyuta evrilmesine neden olabilir. ABD içinde de Trump yönetiminin bu konuda karar alma girişimlerine yoğun muhalefet var. Trump’ın son aylarda verdiği mesajlarda sürekli birbiriyle çelişmesi de dikkat çekici. Hatırlanacağı üzere on gün öncesine kadar İran ile nükleer anlaşma olabilir minvalinde açıklamalar vardı, arada ne değişti de İran’da rejimi değiştirmek de dâhil başkenti boşaltın gibi iddialı söylemler gelmeye başladı.
Yaşanan insanlık dramının sosyal boyutunu bir kenara bırakmaya çalışarak, bölge ekonomilerine ve piyasalara yansımasına bakmaya gayret edelim. Başta Avrupa olmak üzere dünyaya önemli bir sevkiyatın gerçekleştiği Hürmüz Boğazı kritik önemde. Zira körfez ülkeleri petrolü buradan geçerek ihraç ediyor. İran burayı bloke ederse, 1-2 hafta gibi kısa bir süre içinde stokların tükenmesi ile akaryakıt konusunda ciddi sorunlar yaşanacak.
Petrol fiyatları 75 dolar varil civarında beklemede. Zira mevcut durumda artan OPEC+ üretimi ile arz baskını talep yetersiz. Diğer yandan yukarıda bahsettiğim koşullarda fiyatlar 100 dolar varil seviyelerine gelebilir, bu olası risk de yadsınmayacak kadar yüksek. Ülkemiz adına fiyatların hızla 60 dolar varil seviyelerine çekilmesini umuyoruz ancak değişkenler fazla ve kontrol elimizde değil.
Piyasayı etkileyen faktörleri analiz etmeye çalışmanın imkânsıza yakın kısmı da burada, zira jeopolitik gelişmeleri takip etmek ve ulusal güvenlik konusunda uzmanlık gerektiren konularda en azından olanı anlayabilmek ek bir mesai gerektiriyor. Yine de objektif kalmaya çalışmak önemli.