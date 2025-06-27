Dünya ekonomisinde döngüsellik oranı
Döngüsel ekonomi sürdürülebilir kalkınma için neden önemli? Dünya ekonomisinde döngüsellik oranı nedir ve bu oran nasıl yükseltilebilir? Bu soruları Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Yüksel Acı’ya sordum.
Döngüsel ekonominin sağlayacağı faydaları şöyle özetliyor: “Kaynakların kullan-at modeli yerine, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve onarım gibi yöntemlerle ekonomide tutulduğu, sürdürülebilir bir sistem olan döngüsel ekonomi stratejileri uygulanır ise, sera gazı emisyonları yüzde 45 azaltılabilir, 2 milyon yeni iş yaratılabilir ve 4,5 trilyon dolardan fazla maliyet tasarrufu sağlanabilir.”
“Döngüsel modellere geçiş stratejileri uygulandığında, sistemde hangi etkileri yaratabilir?” diye sorduğumda ise şu cevabı veriyor: “Döngüsel ekonomi stratejisinden beklenen üç etki var. Daha az hammadde ve daha düşük enerji kullanımıyla sağlanan kaynak verimliliği etkisi. Organik ve inorganik atıkların yönetimiyle sağlanan atık azaltımı etkisi. Dayanıklı tasarımlar, modüler ürünler ve onarılabilir sistemler yoluyla karbon ayak izini düşüren ürün yaşam döngüsü etkisi.”
Tek yol “Döngüsel Ekonomi Paradigması”
“Dünyada bu etkilerin ne kadarı geçerli olabiliyor? Circle Economy Foundation tarafından yayımlanan Circularity Gap Report 2025’e göre dünya ekonomisinin döngüsellik oranı %6,9’a gerilemiş durumda. 2024’te bu oran %7,2’ydi. 2018’deki %9,1 seviyesinden bir hayli düşmüş durumda. Döngüsellik oranı neden önemli? Çünkü küresel ekonomiye giren malzemelerin yüzde kaçının ikincil (geri kazanılmış) malzemelerden oluştuğunu gösteriyor. Dünyada 20. yüzyılın tamamında tüketilen kaynak miktarının 740 milyar ton olduğu, son 6 yılda tüketilen kaynak miktarının ise 582 Milyar ton olduğu düşünüldüğünde, döngüselliğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.” diyor.
İnsan yaşamının sürmesi için böylesine önemli bir konuda ilerleyemediğimizi hatta geriye düştüğümüzü belirten Prof. Dr. Esra Yüksel Acı, ilgili aktörleri harekete davet ediyor: “Peki, döngüsellik oranının artması için aksiyon alacak aktörler kim? Elbette ilgili regülasyonları yapacak olan kamu sektörü, yatırımları finanse edecek olan finans sektörü, bu yatırımları yapacak olan işletmeler ve tabi ki vatandaşların desteği. Gezegensel sınırlar içinde insan refahına olumlu katkılar sunabilecek tek yol Döngüsel Ekonomi Paradigması’ndan geçiyor.”
Döngüsel ekonominin geleceği
Döngüsel sistemlerinin gerekliliğini kavramak ve inovatif çözümler üretmek için üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının öncülük etmesi çok değerli. Marmara Üniversitesi Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kulübü ve Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Akademisyenler Derneği ve Nihad Sayar Eğitim Vakfi desteği ile hazırlanan EDUYESK Yaz Okulu bu konuda iyi örneklerden biri. Ücretsiz ve kontenjan sınırlı webinar serisinde; sürdürülebilirlik, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm konularında akademisyenler ve sektör uzmanları eğitim veriyor. Ben de “Sürdürülebilirlik İletişimi 101” eğitimi ile 22 Temmuz’da bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorum. Organizasyona liderlik eden Prof. Dr. Esra Yüksel Acı’yı, aksiyon odaklı çalışmaları için tebrik ediyorum.
Bu alanda önemli bir gelişme daha var. Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde ve sektörel desteklerle; gençler, üniversiteler ve iş dünyasını buluşturan Sürdürülebilir Yaşam Festivali, bu yıl Ekim ayında “İşte Döngüsel Gelecek” teması ile düzenleniyor.