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Dünya nereye doğru gidiyor?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın görevi devralmasına olduk­ça kısa bir süre kaldı. 20 Ocak tarihi yaklaş­tıkça senaryolar artarken, jeopolitik açıdan da farklı konuların ön plana çıktığını görü­yoruz.

Noel mesajında başlayan Panama Kanalı'nın kontrolü neden bizde değil, Ka­nada 51nci eyaletimiz olabilir ya da Grön­land'a stratejik olarak ihtiyacımız var sözle­ri ne kadar günümüz dünyasında gerçeklikle bağdaşır bilinmez tabii. ancak yıl içinde ol­dukça çok konuşulacağı kesin. Bunun üstü­ne Ukrayna'da savaşın bitmesinin sanıldığı kadar kolay olmayacağı gerçeğinin görülme­sini de eklersek jeopolitik tansiyonun yıl ge­nelinde devam etmesi ihtimali artıyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında da endişe veren gelişmeler var. Trump yönetiminin vergileri azaltması ve daha fazla borçlan­ması bekleniyor.

Uzakdoğu'dan ABD tahvil alım ilgisinin azaldığı ortamda Fed faiz in­dirim döngüsüne girdiği halde ABD 10 yıllık tahvil faizi %5 kritik eşiğine doğru yükseli­şini sürdürüyor. Los Angeles'ta devam eden yangınların yarattığı kayıpların yanında se­bep olduğu maddi hasar ile beraber sigorta sektörü üzerinde büyük bir baskı yaratabi­leceğinden bahsediliyor.

Çin'de verilen tüm teşviklere rağmen ekonomik aktivite isteni­len düzeyde bir toparlanmayı gerçekleştire­miyor ve Çin tahvil faizlerinin düşüşü Ja­ponya'da yaşananları hatırlatıyor ister iste­mez. Avrupa'da üretim zayıflarken ağırlıklı olarak turizm ile beraber hizmet sektörü sistemi ayakta tutuyor, ancak siyasi arenada da başta Almanya ve Fransa'da yaşananlar ile artan belirsizlik düşündürücü.

Tüm bu gelişmelerin ışığında gelişen pi­yasalara dair olumlu şeyler söylemek zor­laşıyor, zira ülkemizin de dahil olduğu bu grup benzer özelliklere sahip. Düşük tasar­ruf oranı, büyüme için dış finansman ihti­yacı, yapılması gereken reformlar, bunların olmadığı ortamda gelmemek için bahane arayan ya da zor şartlar öne süren yabancı sermaye problemi.

Önümüzdeki haftalarda kredi derecelendirme kuruluşları ve PPK faiz kararı gibi konulara dair pozitif beklen­tilere sahibiz ancak genel şartların zorlayıcı olduğunu söylemeden, daha doğrusu durum saptamasını tam yapmadan teşhis koymak da olmaz.

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