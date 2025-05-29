Dünyada yeni salgın: “Sorun çözüyor” gibi davranıp, çok daha büyüğünü yaratma…
Titanyum dioksit: Kimine göre kimyasal… Kimine göre doğal mineral…
Kimine göre DNA’da tahribata neden olan, zehirden de öte bir mal!
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Ambalajlı gıda maddelerinin büyük bölümünde renk verici ve koruyucu olarak kullanılıyor…
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Ayrıca: Leke çıkarmak için kullanılan deterjanlar, titanyum dioksit sayesinde çamaşırı beyaza boyuyor…
Dişleri beyazlatmak için kullanılan diş macunları, titanyum dioksit sayesinde dişleri beyaza boyuyor…
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Öyle güçlü bir kaplama ki, güneş koruyucu olarak vücuda sürdüğünüzde, değil güneşi havayı dahi deriden geçirmiyor! Gıdanın ömrünü uzatıyor, parlatıyor…
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Kısacası: Sorunları çözüyor!
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Daha doğrusu: Sorunları çözdüğü sanılıyor… Aslında; Sağlıksızlıktan verimsizliğe, çok daha büyük sorunlara neden oluyor…
VELHASIL
Titanyum dioksit, insanın/doğanın bağışıklık sistemini çürütüyor…
İlginç olan: Bu bilinmesine rağmen, tüm dünyada üretimi, kullanıldığı alanlar ve tüketimi artıyor… Beyinleri de etkileyen yan etkisinden olsa gerek (!) insanlar, daha fazlasını istiyor…
(Güçlü bir azınlık ise kazancın keyfini sürüyor…)
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Bir sorunun çözümü gibi gösterilen; farklı ve daha büyük sorunlar yeşerten/ yeşertecek politikalar da artıyor dünya siyasetinde de, ekonomilerinde de...
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Bizde de…
Örneğin: Sürekli denediğimiz ve üretimin sürdürülebilirliğine zarar verdiğini, kalkınmayı engellediğini gördüğümüz (kazananı da olmayan) uygulamaları, dozajını artırarak tekrarlamamızın sebebi ne olabilir?