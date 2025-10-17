Dünyanın en hızlı şutu, kaleyi tutmazsa(!)

Önemli olan “gol” atabilmek…

***

Dünyanın en hızlı şutlarını çekebilirsin…

Gol atamazsan, hiçbir önemi/getirisi/ kazancı olmuyor…

***

En sert pastan, çok daha hızlı koşabilir­sin…

Topu kontrol edemezsen, hiçbir önemi/ getirisi/kazancı olmuyor…

***

Dünyanın en iyi çalımcısı olabilirsin…

Topu kaleye sokacak adımları düşün­mezsen, hiçbir önemi/getirisi/kazancı ol­muyor…

***

Örneğin…

Dün 5G ihalesi yapıldı…

Değişim ve dönüşüm sürecinde, hızlı olanın kazandığı dünya ekonomisinde, re­kabet edebilmek için çok önemli bir adım…

Yatırımlarda, bugün itibariyle yüzde 52’ye ulaşan yerli/milli ürün kullanımının yüzde 60’a çıkarma zorunluluğu da umut verici…

***

Birçok alanda olan alışkanlığımızı tek­rarlamamak;

Ve “Okyanusu geçerken derede boğulma­mak” için gereken öncelikleri, küçük adım­ları da düşünmemiz gerekiyor…

***

Bu adımlardan bir örnek:

5G’ye uyumlu cep telefonları…

Kullanılan 85 milyon telefonun, 22 mil­yonunun 5G’ye uyumlu olması demek…

“63 milyon yeni/ithal telefon gereki­yor” anlamına geliyor…

VELHASIL

Auta, taca, dağa, taşa vurulan şut:

“Dünyanın en sert şutu” olarak niteleyip, övünsen de, rakibe hizmet ediyor…

Rakibe kazandırıyor…

Sana da kaybettiriyor…

***

“En hızlı şutu çekebilme” yeteneği, “Kaleyi tutturabilme yeteneği” geliştiğinde anlam ka­zanabiliyor…

Bu da sadece, ama sadece doğru eğitimle ola­biliyor…

***

Kalkınabilmek için “en hızlı” olmak yet­miyor…

Hepimizin öncelikleri belirleyebilme, ras­yonel bakabilme, analiz, sorgulama, sentezle­yebilme, ölçebilme, sonuca gidebilme, marjinal faydayı sağlayabilme, planlayabilme gibi kül­türleri ve yeteneklerimizi geliştirmemiz gere­kiyor…