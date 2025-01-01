Dünyanın en kalabalık 8 ülkesi seçime gitti
Dünyanın en kalabalık on ülkesinden sekizi 2024 yılını seçimle geçirdi. Dünya genelinde 4,1 milyar insanın sandık başına gittiği seçimlerde ABD’de Donald Trump 2. kez ve Rusya’da Vlademir Putin 5. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş 2024 yılı içerisinde seçmenler sandık başına gitti. ABD’de Donald Trump 2. kez ve Rusya’da Vlademir Putin 5. kez devlet başkanlığına seçildi. Böylece dünyanın en kalabalık on ülkesinden sekizi 2024 yılını seçimle geçirdi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) seçmen kasım başında sandık başına gitti. ABD’de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçiler’in adayı Donald Trump, bir dönem sonra ikinci kez başkan seçildi.
ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump’ın Demokratların adayı Kamala Harris karşısında aldığı zaferi iktidar partilerinin aldığı yenilgilerin sonuncusu oldu…
Pensilvanya’da bir seçim mitingi esnasında kurşunlanan Trump, “Tanrı yanımdaydı” diyerek ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirdi.
ABD seçimini bir başkan adayının kazanması için 270 seçiciler kurulu delege sayısına ulaşması gerekiyor. Demokrat aday Kamala Harris’in 226, Donald Trump ise 312 delege alarak seçimin galibi oldu.
ABD'de 20 Ocak 2025’te gerçekleşecek yemin töreninden sonra ikinci dönemine başlayacak olan Trump, 1880’lerde Grover Cleveland'ın ardından, başkanlığa ara verdikten sonra Beyaz Saray'a ikinci kez çıkan ikinci başkan olacak.
ABD’nin 47. başkanı olarak 20 Ocak 2025’ta göreve başlayacak olan Trump, eski rakibi Marco Rubio’yu Dışişleri Bakanı olarak seçti. Başkan Joe Biden’dan görevi devir alacak olan Trump, seçim kampanyasında 120 milyon dolar destek veren dünyanın en zengin adamı Elon Musk ve televizyon figürü Dr. Mehmet Öz gibi popüler isimlere kabinesinde yer verdi.
Senato’nun kontrolünü daha önce Demokratlar'ın elinden alan Cumhuriyetçi Parti, ABD Temsilciler Meclisi’nde de 220 sandalye kazanarak çoğunluğu sağladı. Böylece Cumhuriyetçiler hem Başkanlığı hem Senato’yu hem de ABD Temsilciler Meclisi’ni kazandı.
Ukrayna’da seçimler iptal edildi
Rusya işgali altında olan Ukrayna’da parlamento seçimleri Ekim 2023'te, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise Mart 2024'te yapılması gerekiyordu. Ancak, Şubat 2022’de sıkıyönetim ilan edilmesiyle Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimlerin yapılması yasaklandı. Ukrayna’da 20 Mayıs 2019 seçimlerinden yüzde 70 ile şaşırtan bir zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin görev süresi bitmesine rağmen, savaş hali ve sıkıyönetimin devam ettiği için görevinde kalmaya devam ediyor.
Rusya’da yine Putin
Rusya’da 110 milyon seçmenin sandık başına gittiği 17 Mart 2024’te yapılan seçimlerde oyların yüzde 87,8’ini alan Vlademir Putin 5. kez başkan oldu. Sürpriz beklenmeyen seçimlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ciddi bir rakibi olmaksızın, 2000, 2004, 2012 ve 2018'de olduğu gibi 15 Mart Cuma gününden 17 Mart Pazar gününe kadar yapılan seçimlerde ikinci tura gerek kalmadan yine başkan seçildi.
Putin, Sovyetler sonrası en yüksek oy oranına ulaşarak yüzde 87,8 oy oranıyla seçildi. Seçimlere katılım oranının yüzde 74,22 olduğu Rusya’da 71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu 24 yıldır Rusya’yı yöneten Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.