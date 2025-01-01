Dünyanın en kalabalık 8 ülkesi seçime gitti

Dünyanın en kalabalık on ülkesinden sekizi 2024 yılını seçimle geçirdi. Dünya genelinde 4,1 milyar insanın sandık başına gittiği seçimlerde ABD’de Donald Trump 2. kez ve Rusya’da Vlademir Putin 5. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

Amerika Birleşik Dev­letleri, Rusya, Brezilya, Meksika, Hindistan, En­donezya, Pakistan ve Bangladeş 2024 yılı içerisinde seçmenler sandık başına gitti. ABD’de Do­nald Trump 2. kez ve Rusya’da Vlademir Putin 5. kez devlet başkanlığına seçildi. Böylece dünyanın en kalabalık on ülke­sinden sekizi 2024 yılını seçim­le geçirdi.

Amerika Birleşik Devlet­leri’nde (ABD) seçmen ka­sım başında sandık başına git­ti. ABD’de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçiler’in adayı Do­nald Trump, bir dönem sonra ikinci kez başkan seçildi.

ABD'de Cumhuriyetçi Do­nald Trump’ın Demokratların adayı Kamala Harris karşısın­da aldığı zaferi iktidar partileri­nin aldığı yenilgilerin sonuncu­su oldu…

Pensilvanya’da bir seçim mitingi esnasında kurşunla­nan Trump, “Tanrı yanımday­dı” diyerek ABD siyasi tarihi­nin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirdi.

ABD seçimini bir başkan ada­yının kazanması için 270 seçici­ler kurulu delege sayısına ulaş­ması gerekiyor. Demokrat aday Kamala Harris’in 226, Donald Trump ise 312 delege alarak se­çimin galibi oldu.

ABD'de 20 Ocak 2025’te ger­çekleşecek yemin töreninden sonra ikinci dönemine başla­yacak olan Trump, 1880’lerde Grover Cleveland'ın ardından, başkanlığa ara verdikten sonra Beyaz Saray'a ikinci kez çıkan ikinci başkan olacak.

ABD’nin 47. başkanı olarak 20 Ocak 2025’ta göreve başlayacak olan Trump, eski rakibi Marco Rubio’yu Dışişleri Bakanı ola­rak seçti. Başkan Joe Biden’dan görevi devir alacak olan Trump, seçim kampanyasında 120 mil­yon dolar destek veren dünya­nın en zengin adamı Elon Musk ve televizyon figürü Dr. Mehmet Öz gibi popüler isimlere kabine­sinde yer verdi.

Senato’nun kontrolünü da­ha önce Demokratlar'ın elinden alan Cumhuriyetçi Parti, ABD Temsilciler Meclisi’nde de 220 sandalye kazanarak çoğunluğu sağladı. Böylece Cumhuriyetçi­ler hem Başkanlığı hem Sena­to’yu hem de ABD Temsilciler Meclisi’ni kazandı.

Ukrayna’da seçimler iptal edildi

Rusya işgali altında olan Uk­rayna’da parlamento seçimleri Ekim 2023'te, cumhurbaşkanlı­ğı seçimlerinin ise Mart 2024'te yapılması gerekiyordu. Ancak, Şubat 2022’de sıkıyönetim ilan edilmesiyle Ukrayna'da cum­hurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimlerin yapılması ya­saklandı. Ukrayna’da 20 Mayıs 2019 seçimlerinden yüzde 70 ile şaşırtan bir zaferle çıkan Cum­hurbaşkanı Volodimir Zelens­ki’nin görev süresi bitmesine rağmen, savaş hali ve sıkıyöneti­min devam ettiği için görevinde kalmaya devam ediyor.

Rusya’da yine Putin

Rusya’da 110 milyon seçmenin sandık başına gittiği 17 Mart 2024’te yapılan seçimlerde oyların yüzde 87,8’ini alan Vlademir Putin 5. kez başkan oldu. Sürpriz beklenmeyen seçimlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ciddi bir rakibi olmaksızın, 2000, 2004, 2012 ve 2018'de olduğu gibi 15 Mart Cuma gününden 17 Mart Pazar gününe kadar yapılan seçimlerde ikinci tura gerek kalmadan yine başkan seçildi.

Putin, Sovyetler sonrası en yüksek oy oranına ulaşarak yüzde 87,8 oy oranıyla seçildi. Seçimlere katılım oranının yüzde 74,22 olduğu Rusya’da 71 yaşındaki Putin bu görevi 2030'a kadar sürdürecek. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu 24 yıldır Rusya’yı yöneten Putin 6. dönem de, devlet başkanlığına aday olabilecek.