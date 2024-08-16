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Dünyayı iyileştiren küresel vatandaşlık

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam asli.dede@dunya.com

Hepimiz küresel toplumun birer üyesiyiz. Ortak sorunlarımız ve çözümlerimiz ül­ke sınırları ötesinde birbirine bağlı. Ve eğer çözüm için iş birliği yapamazsak, gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm insanlar için zincirle­me bir etki ile yaşanamaz duruma gelecek.

2015 yılında BM Küresel Amaçlar için çağ­rıda bulunduktan iki yıl sonra, 2017 yılında Prof. Fernando M. Reimers “Dünyayı İyileş­tirmeleri İçin Öğrencileri 60 Ders İle Güçlen­dirmek” adlı kitabı yayınladı. Reimers, Har­vard Eğitim Enstitüsü Uluslararası Eğitim­de Uygulama bölümünde profesör ve Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi Direktörü. Temel amacı tüm okullarda “Küresel Vatandaşlık” dersi verilmesi. Üniversitedeki bilim insan­larından oluşan ekibiyle çalışıyor. Reimers’in anlattığı meselenin farkına tüm dünya 2020 yılında Covid-19 virüsü ile vardı. Dünyanın bir yerinde başlayan salgın hastalık, aynı zin­cirin halkaları olan ülkelerde tüm yaşamı hız­la etkiledi. İşte bu nedenle “Küresel Vatan­daşlık Eğitimi” çok önemli.

Dünya vatandaşlığı eğitimi

Öğretmen ve Mesleki Gelişim Uzmanı Öz­lem Bilge Podcast konuğum oldu. Sürdürüle­bilirlik amaçlarının eğitime entegrasyonunu konuştuk. İlk adımı Reimers’in kitabını oku­yarak attığını belirtti.

Reimers “Dünya Vatandaşlığı Eğitimi”ni şöyle anlatıyor: Okullarda insan haklarının geliştirilmesi, ortak küresel tehditler eğitimi, sorumlu vatandaşlık eğitimi, beceriler kadar yatkınlık ve değerlere odaklanmak ve okul­ların bu hedeflere ulaşabilmesi için gereken desteğin eğitimcilere sağlanması.

“BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sürdürülebilirlik ve barışı güvence altına al­mak için hedeflerimizi tanımlıyor. Gerçek­leşmesi ise uluslararası iş birliği ve insanlar­da belirli becerilerin gelişmesiyle mümkün. Becerilerin geliştirilmesi ise dünya vatandaş­lığı eğitimi alanına giriyor” diyor Reimers. Amaç 4 herkesin kapsayıcı ve nitelikli eğiti­me erişimini sağlamak ve yaşam boyu eğitimi desteklemek.

Alt amaçlardan biri ise dünya vatandaşlığını ilerletmek: “2030’a kadar sür­dürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürü­lebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluy­la bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması.”

Dünya vatandaşlığı için 13 adım

“Dünya Vatandaşlığı Eğitimi“ sadece okul­ların değil tüm kurumların ihtiyacı aslında. Kitapta süreç 13 adımda özetleniyor.

1-Liderlik ekibi oluşturun. Ekip, kurumda dünya vatandaşlığı eğitimi stratejisini tasarla­yan ve yöneten takımı oluştursun.

2-Uzun vadeli bir vizyon geliştirin. Eğitim öğrenciler, okullar ve toplulukları uzun vadede nasıl etkileyebilir?

3-Uzun vadeli vizyon ile ilgili bilgi, beceri ve yatkınlıkları belirleyin.
Öğretim programınızı uzun vadeli vizyon ve küresel yetkinliklere göre gözden geçirin.

4-Programınız ve belirlenen yeterliklerle uyumlu bir model tasarlayın

5-Vizyonu ve modeli okulda geniş bir toplu­lukla paylaşın, geri bildirimleri alın ve süreci tekrarlayın.

6-Eğitim modeli için bir uygulama planı ge­liştirin.

7-Modelin uygulanması için gerekli kay­nakları belirleyin.

8-Uygulamayı izlemek için bir çerçeve ge­liştirin ve geri bildirimler alın.
9-Paydaşların desteğini sağlamak için ile­tişim stratejisi geliştirin.

10-Mesleki gelişim stratejisi geliştirin.
11-Modeli liderlik ekibinin desteğiyle ve gö­zetiminde uygulayın.

12-Uygulamayı değerlendirin, gerekli dü­zenlemeleri yapın ve 4. adıma geri dönün.

13-Küresel düşünen yerel davranan dünya va­tandaşları

Sokrates’in dediği gibi “Ben ne Atinalı’yım ne de Yunanlı. Ben bir dünya vatandaşıyım” diyebilenlere ihtiyaç var.

* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #080 Sürdürülebilirlik İçin Mesleki Gelişim. Dün­yayı İyileştiren Küresel Vatandaşlar

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