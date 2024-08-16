Dünyayı iyileştiren küresel vatandaşlık
Hepimiz küresel toplumun birer üyesiyiz. Ortak sorunlarımız ve çözümlerimiz ülke sınırları ötesinde birbirine bağlı. Ve eğer çözüm için iş birliği yapamazsak, gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm insanlar için zincirleme bir etki ile yaşanamaz duruma gelecek.
2015 yılında BM Küresel Amaçlar için çağrıda bulunduktan iki yıl sonra, 2017 yılında Prof. Fernando M. Reimers “Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri 60 Ders İle Güçlendirmek” adlı kitabı yayınladı. Reimers, Harvard Eğitim Enstitüsü Uluslararası Eğitimde Uygulama bölümünde profesör ve Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi Direktörü. Temel amacı tüm okullarda “Küresel Vatandaşlık” dersi verilmesi. Üniversitedeki bilim insanlarından oluşan ekibiyle çalışıyor. Reimers’in anlattığı meselenin farkına tüm dünya 2020 yılında Covid-19 virüsü ile vardı. Dünyanın bir yerinde başlayan salgın hastalık, aynı zincirin halkaları olan ülkelerde tüm yaşamı hızla etkiledi. İşte bu nedenle “Küresel Vatandaşlık Eğitimi” çok önemli.
Dünya vatandaşlığı eğitimi
Öğretmen ve Mesleki Gelişim Uzmanı Özlem Bilge Podcast konuğum oldu. Sürdürülebilirlik amaçlarının eğitime entegrasyonunu konuştuk. İlk adımı Reimers’in kitabını okuyarak attığını belirtti.
Reimers “Dünya Vatandaşlığı Eğitimi”ni şöyle anlatıyor: Okullarda insan haklarının geliştirilmesi, ortak küresel tehditler eğitimi, sorumlu vatandaşlık eğitimi, beceriler kadar yatkınlık ve değerlere odaklanmak ve okulların bu hedeflere ulaşabilmesi için gereken desteğin eğitimcilere sağlanması.
“BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sürdürülebilirlik ve barışı güvence altına almak için hedeflerimizi tanımlıyor. Gerçekleşmesi ise uluslararası iş birliği ve insanlarda belirli becerilerin gelişmesiyle mümkün. Becerilerin geliştirilmesi ise dünya vatandaşlığı eğitimi alanına giriyor” diyor Reimers. Amaç 4 herkesin kapsayıcı ve nitelikli eğitime erişimini sağlamak ve yaşam boyu eğitimi desteklemek.
Alt amaçlardan biri ise dünya vatandaşlığını ilerletmek: “2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması.”
Dünya vatandaşlığı için 13 adım
“Dünya Vatandaşlığı Eğitimi“ sadece okulların değil tüm kurumların ihtiyacı aslında. Kitapta süreç 13 adımda özetleniyor.
1-Liderlik ekibi oluşturun. Ekip, kurumda dünya vatandaşlığı eğitimi stratejisini tasarlayan ve yöneten takımı oluştursun.
2-Uzun vadeli bir vizyon geliştirin. Eğitim öğrenciler, okullar ve toplulukları uzun vadede nasıl etkileyebilir?
3-Uzun vadeli vizyon ile ilgili bilgi, beceri ve yatkınlıkları belirleyin.
Öğretim programınızı uzun vadeli vizyon ve küresel yetkinliklere göre gözden geçirin.
4-Programınız ve belirlenen yeterliklerle uyumlu bir model tasarlayın
5-Vizyonu ve modeli okulda geniş bir toplulukla paylaşın, geri bildirimleri alın ve süreci tekrarlayın.
6-Eğitim modeli için bir uygulama planı geliştirin.
7-Modelin uygulanması için gerekli kaynakları belirleyin.
8-Uygulamayı izlemek için bir çerçeve geliştirin ve geri bildirimler alın.
9-Paydaşların desteğini sağlamak için iletişim stratejisi geliştirin.
10-Mesleki gelişim stratejisi geliştirin.
11-Modeli liderlik ekibinin desteğiyle ve gözetiminde uygulayın.
12-Uygulamayı değerlendirin, gerekli düzenlemeleri yapın ve 4. adıma geri dönün.
13-Küresel düşünen yerel davranan dünya vatandaşları
Sokrates’in dediği gibi “Ben ne Atinalı’yım ne de Yunanlı. Ben bir dünya vatandaşıyım” diyebilenlere ihtiyaç var.
* Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #080 Sürdürülebilirlik İçin Mesleki Gelişim. Dünyayı İyileştiren Küresel Vatandaşlar