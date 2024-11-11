Düşmekten yorulan borsada yaşam belirtisi
Temmuz ayı ortasında gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 23.87 geri çekilen Borsa İstanbul, gördüğü en düşük seviyeden sonra yüzde 7 yükseldi. Küresel risk iştahının devam edip etmeyeceğinin yanında Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararı kısa vadede fiyatlamaları etkileyecek en önemli gündem maddesi.
Borsa İstanbul açısından yılın ikinci yarısı oldukça zor geçiyor. Temmuz ayı ortasında görülen tarihi zirveden sonra düşüşe geçen BIST 100 Endeksi, 18 Temmuz- 5 Kasım tarihleri arasında yüzde 23.87 geri çekildi. Söz konusu dönemde çok sayıda hissede kayıplar daha büyük oldu. Endeks bazında portföylerin dörtte bir oranında eridiği 3.5 aylık dönemde mevduattaki aylık yüzde 4-5’lik fırsat maliyeti eklendiğinde borsa yatırımcısının yaşadığı kayıp çok büyük. Geçen hafta görülen 8 bin 566 puandan sonra gelen tepki alımlarıyla endeks haftayı 9 bin 184 puandan tamamladı. Yani son 3.5 ayın dip seviyesinden yüzde 7.2’lik yukarı yönlü bir tepki hareketi yaşandı.
Riskli varlıklara talep arttı
Geçen haftanın en önemli gündem maddesi ABD’de yapılan başkanlık seçimleriydi. Donald Trump’ın seçimleri ‘rahat’ bir şekilde kazanması küresel anlamda riskli varlıklara talebi artırdı. Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak rekor kırarken, Wall Street önderliğinde borsalar yükselişini sürdürdü. Seçimlerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklendiği gibi 25 baz puan daha indirdi. İçeride yılın son Enflasyon Raporu toplantısını yapan Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 38’den yüzde 44’e çıkardı. Toplantının olduğu gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faizle birlikte enflasyon da düşecek” açıklaması, faiz indirimlerine piyasa beklentilerinden önce başlanabileceği yorumlarını artırdı.
Erken faiz indirimi beklentisi
Bu hafta piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabilecek önemli bir ekonomik veri gündemi bulunmuyor. Ancak önümüzdeki hafta 21 Kasım’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentiler fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. Piyasaların beklentisi her ne kadar Merkez Bankası’nın yeni yılda faiz indirimlerine başlayacağı yönünde olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra bu ayki toplantıya yönelik yeni bir beklentinin ortaya çıkmasına neden oldu. Diğer taraftan ABD’de ‘seçilmiş başkan’ Trump’ın yapacağı açıklamalar küresel anlamda etkisini sürdürecek. Trump’ın ilk başkanlık döneminde borsaların ilk 6 aylık performansına bakıldığında, Dow Jones’ta yüzde 15.55’lik, Borsa İstanbul’da da yüzde 29.50’lik bir yükselişin yaşandığı görülüyor.
Yabancıların tavrı izlenecek
Yılın sonuna yaklaşıyor olması, ‘Yılsonu rallisi’ beklentilerini de canlı tutuyor. Fonların yılı yüksek getiri performansı ile kapatma istekleri geçtiğimiz yıllarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştu. Son 20 yılın 15’inde BIST 100 Endeksi, yılın son 2 ayını yükselişle tamamlamayı başardı. Yine yabancı yatırımcıların tavrı borsa cephesinde yakından izlenecek bir diğer gelişme. Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göre, yabancı yatırımcılar 4 hafta aradan sonra önceki hafta Borsa İstanbul’da net alıcı oldu. Yabancılar önceki hafta hisse senetlerinde 111 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Borsa İstanbul’da açıklanmaya devam eden üçüncü çeyrek bilançoları hisse bazlı hareketliliğin sürmesine neden olabilir. Teknik açıdan bakıldığında, 8 bin 566 puan desteğinden gelen tepki alımlarının devamı için BIST 100 Endeksi’nin 9 bin 300 ve ardından 9 bin 400 puan seviyelerindeki direnç noktalarını geçip üzerinde tutunmalı. Dip seviyeden gelen sert tepki hareketi sonrasında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Olası satışlar halinde endekste öne çıkan ilk destek noktası 8 bin 950 puan seviyesinde. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 8 bin 650 puan bir diğer destek noktası.