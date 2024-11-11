Düşmekten yorulan borsada yaşam belirtisi  

Temmuz ayı ortasında gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 23.87 geri çekilen Borsa İstanbul, gördüğü en düşük seviyeden sonra yüzde 7 yükseldi. Küresel risk iştahının devam edip etmeyeceğinin yanında Merkez Bankası’nın bu ayki faiz kararı kısa vadede fiyatlamaları etkileyecek en önemli gündem maddesi.

Borsa İstanbul açısın­dan yılın ikinci yarı­sı oldukça zor geçiyor. Temmuz ayı ortasında görü­len tarihi zirveden sonra dü­şüşe geçen BIST 100 Endek­si, 18 Temmuz- 5 Kasım ta­rihleri arasında yüzde 23.87 geri çekildi. Söz konusu dö­nemde çok sayıda hissede ka­yıplar daha büyük oldu. En­deks bazında portföylerin dörtte bir oranında eridiği 3.5 aylık dönemde mevduattaki aylık yüzde 4-5’lik fırsat ma­liyeti eklendiğinde borsa ya­tırımcısının yaşadığı kayıp çok büyük. Geçen hafta gö­rülen 8 bin 566 puandan son­ra gelen tepki alımlarıyla en­deks haftayı 9 bin 184 puan­dan tamamladı. Yani son 3.5 ayın dip seviyesinden yüzde 7.2’lik yukarı yönlü bir tepki hareketi yaşandı.

Riskli varlıklara talep arttı

Geçen haftanın en önemli gündem maddesi ABD’de ya­pılan başkanlık seçimleriy­di. Donald Trump’ın seçim­leri ‘rahat’ bir şekilde kazan­ması küresel anlamda riskli varlıklara talebi artırdı. Bit­coin 80 bin doların üzerine çıkarak rekor kırarken, Wall Street önderliğinde borsalar yükselişini sürdürdü. Seçim­lerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi­ni beklendiği gibi 25 baz puan daha indirdi. İçeride yılın son Enflasyon Raporu toplantı­sını yapan Merkez Banka­sı, yılsonu enflasyon tahmi­nini yüzde 38’den yüzde 44’e çıkardı. Toplantının oldu­ğu gün Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz­le birlikte enflasyon da düşe­cek” açıklaması, faiz indirimlerine piya­sa beklentilerinden önce başlanabileceği yorumlarını artırdı.

Erken faiz indirimi beklentisi

Bu hafta piyasa fi­yatlamaları üzerin­de etkili olabilecek önemli bir ekonomik veri gündemi bulunmuyor. Ancak önümüzdeki hafta 21 Ka­sım’da yapılacak Para Politi­kası Kurulu (PPK) toplantı­sına yönelik beklentiler fiyat dalgalanmalarına neden ola­bilir. Piyasaların beklentisi her ne kadar Merkez Banka­sı’nın yeni yılda faiz indirim­lerine başlayacağı yönünde olsa da Cumhurbaşkanı Er­doğan’ın açıklamalarından sonra bu ayki toplantıya yö­nelik yeni bir beklentinin or­taya çıkmasına neden oldu. Diğer taraftan ABD’de ‘seçil­miş başkan’ Trump’ın yapa­cağı açıklamalar küresel an­lamda etkisini sürdürecek. Trump’ın ilk başkanlık döne­minde borsaların ilk 6 aylık performansına bakıldığında, Dow Jones’ta yüzde 15.55’lik, Borsa İstanbul’da da yüzde 29.50’lik bir yükselişin ya­şandığı görülüyor.

Yabancıların tavrı izlenecek

Yılın sonuna yaklaşıyor ol­ması, ‘Yılsonu rallisi’ beklen­tilerini de canlı tutuyor. Fon­ların yılı yüksek getiri perfor­mansı ile kapatma istekleri geçtiğimiz yıllarda fiyatlama­lar üzerinde etkili olmuştu. Son 20 yılın 15’inde BIST 100 Endeksi, yılın son 2 ayını yük­selişle tamamlamayı başardı. Yine yabancı yatırımcıların tavrı borsa cephesinde yakın­dan izlenecek bir diğer geliş­me. Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göre, ya­bancı yatırımcılar 4 hafta ara­dan sonra önceki hafta Bor­sa İstanbul’da net alıcı oldu. Yabancılar önceki hafta his­se senetlerinde 111 milyon do­larlık net alım gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul’da açıklanmaya devam eden üçüncü çeyrek bilançoları hisse bazlı hareketliliğin sürmesine neden olabilir. Teknik açıdan bakıldığında, 8 bin 566 puan desteğinden gelen tepki alımlarının devamı için BIST 100 Endeksi’nin 9 bin 300 ve ardından 9 bin 400 puan seviyelerindeki direnç noktalarını geçip üzerinde tutunmalı. Dip seviyeden gelen sert tepki hareketi sonrasında gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Olası satışlar halinde endekste öne çıkan ilk destek noktası 8 bin 950 puan seviyesinde. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 8 bin 650 puan bir diğer destek noktası.