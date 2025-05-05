Düşük değerli banknotların avantajı: Kredi kartı kullanımına (kayıtlı alışverişe) zorlaması…

Giyimden ev eşyasına, yemek ödeme­sinden pazar alışverişine…

Yapılan alışverişler, uzunca bir dönem­dir, “cüzdanda/cepte taşınması zor olan miktarda bir nakit para” gerektiriyor…

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Bu sonuç:

Mal veya hizmet satanı da alanı da “kredi kartı” kullanımına zorluyor…

Bu sonuç ise:

Yüksek seviyelere ulaşan “kayıtdışı harca­manın/kazancın” bir kısmını törpülüyor…

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Yani…

Nakitten karta dönmek:

Bilimsel olarak, kayıt altına almanın “bir aracı” olarak öne çıkıyor…

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Bizde mi?

Bu yolun “kayıtlı alışverişi” artırması arzu ediliyor(!)

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Bireysel kredi kartı kullanımındaki artış, ilk bakışta, bu arzunun gerçekleştiğini an­latıyor:

2022 yılında 452 milyar liraymış…

2023 yılında 1.2 trilyon liraya çıkmış…

2024 yılında 1.8 trilyon lirayı aşmış…

Bu yılın nisan ayı sonu itibarıyla:

2 trilyon liraya yaklaşmış…

VELHASIL

Ama...

Bireysel kredi kartı kullanımındaki artış ve enflasyon oranı karşılaştırıldığında:

Alışverişlerde kredi kartı kullanımı­na zorlamanın da, “kayıtlı alışverişi ar­tıracağı” yönündeki “bilimsel beklenti­yi” ve “arzuyu” gerçekleştiremediği an­laşılıyor…

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Tüketici:

Edindirilen kültür gereği, kredi kartı­nı, “alternatif finansman aracı” olarak gö­rüyor ve yükleniyor…

Ve, takipteki kredi kartı oranının da yüz­de 4’e çıkmasını sağlıyor…

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Üretmeden tüketmenin veya “ka­zançta illegal yolları seçmenin” sonu­cu mu?

Bireysel kart borç bakiyesi 2025’in ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 9.5 artarak 2 trilyon liraya yaklaşmış…

“Resmi enflasyon” baz alınarak yapılan hesaplama, borç bakiyesinin, ilk 4 ayda, re­el bazda yüzde 2’ye yakın küçüldüğünü, ka­yıtdışını daha da arttığını gösteriyor…