Düşük emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü
Türkiye’de emeklilik maaşları, çalışılan statüye göre belirleniyor. Memur emeklilikleri 5434 sayılı Kanun’a tabi olduğu için genellikle SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine kıyasla daha yüksek maaş getiriyor. Ancak yıllarca memur olarak çalıştıktan sonra, son dönemde SSK veya Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek bu statülerden emekli olan çok sayıda kişi düşük maaşla geçinmek zorunda kalıyor.
SSK veya Bağ-Kur emeklisi, nasıl devlet memuru emeklisi olur?
Peki, bu kişiler yeniden memur emeklisi olarak daha yüksek maaş alma imkânına sahip olabilir mi?
Kısaca cevap: Evet, belirli koşullar yerine getirildiğinde mümkün.
Kimler Yararlanabilir?
Her SSK veya Bağ-Kur emeklisi bu haktan yararlanamaz. Burada kritik olan, devlet memuru olabilme şartlarının sağlanmasıdır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girmek için:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum olmamak,
-Sağlık durumunun göreve uygun olması,
-Memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması gerekir.
Bu nedenle, herkes yeniden memur olamaz. Bu imkan daha çok doktor, öğretmen, mühendis gibi kamuya özel atanabilecek meslek sahipleri için geçerlidir. Ayrıca kamuya alınma sürecinde yaş sınırları ve atama koşulları da dikkate alınmalıdır.
SSK emeklileri için yol haritası
SSK’dan yaşlılık aylığı alanlar, doğrudan memur olarak kamuya geçemez. Öncelikle:
1- Özel sektörde “tüm sigorta kollarına tabi” olarak çalışmaya başlamalı ve emekli aylığını kestirmelidir. (Bu işlem bir gün bile çalışılsa yeterli.)
2- Ardından işten ayrılır ve emekli aylığı yeniden bağlatılmadan kamuya 4/C statüsünde (memur olarak) geçiş yapılır.
3- Kamuda en az 1261 gün (3,5 yıl) çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılır.
Bağ-Kur emeklileri için yol haritası
Bağ-Kur emeklileri için süreç biraz daha farklıdır. 5510 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre:
1- Önce emekli aylığını kestirmek için yazılı başvuru yapılır ve isteğe bağlı olarak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılır.
2- Daha sonra, aylık bağlanması talep edilmeden kamuya memur olarak geçilir.
3- Kamuda en az 1261 gün çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılır.
1.261 gün kuralı neden önemli?
2829 sayılı Kanun gereği, son 2520 gün içinde 1.261 gün hangi statüde geçtiyse, emeklilik o statüye göre bağlanır. Bu nedenle memur emeklisi olmak isteyenlerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması gerekir.
Sonuç: Maaşınızı yükseltebilirsiniz
Bu şartları yerine getiren kişiler, mevcut SSK veya Bağ-Kur aylıklarını kaybederek memur emeklisi olabilir. Uzun vadede bu, özellikle düşük maaşlı emekliler için ciddi bir gelir artışı sağlayabilir.
Bilmeniz gerekenler
-Kimler yararlanabilir? 657 sayılı Kanun’a göre memuriyete atanabilecek kişiler (özellikle doktor, öğretmen, mühendis vb.).
-Kaç gün çalışmak gerekiyor? Son 2520 günün en az 1261 günü (3,5 yıl) memur statüsünde olmalı.
-Ne yapılmalı? Emekli aylığı kestirilerek özel sektör ya da Bağ-Kur üzerinden geçiş yapıldıktan sonra kamuya memur olarak atanılmalı.
-Avantajı ne? Daha yüksek tutarda memur emekli maaşı bağlanması.
Bu düzenleme, özellikle yıllarca memur olarak çalışmış fakat son dönem prim ödemeleri nedeniyle düşük maaşla SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanlar için önemli bir fırsat. Ancak süreç teknik ayrıntılar içerdiğinden, adım atmadan önce uzman desteği alınması faydalı olacaktır.