Düşük emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü

Türkiye’de emeklilik maaşları, çalı­şılan statüye göre belirleniyor. Me­mur emeklilikleri 5434 sayılı Kanun’a ta­bi olduğu için genellikle SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine kıyasla daha yüksek ma­aş getiriyor. Ancak yıllarca memur olarak çalıştıktan sonra, son dönemde SSK ve­ya Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek bu statülerden emekli olan çok sayıda kişi dü­şük maaşla geçinmek zorunda kalıyor.

SSK veya Bağ-Kur emeklisi, nasıl devlet memuru emeklisi olur?

Peki, bu kişiler yeniden memur emekli­si olarak daha yüksek maaş alma imkânına sahip olabilir mi?

Kısaca cevap: Evet, belirli koşullar yeri­ne getirildiğinde mümkün.

Kimler Yararlanabilir?

Her SSK veya Bağ-Kur emeklisi bu hak­tan yararlanamaz. Burada kritik olan, dev­let memuru olabilme şartlarının sağlan­masıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girmek için:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol­mak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Sağlık durumunun göreve uygun ol­ması,

-Memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması gerekir.

Bu nedenle, herkes yeniden memur ola­maz. Bu imkan daha çok doktor, öğretmen, mühendis gibi kamuya özel atanabilecek meslek sahipleri için geçerlidir. Ayrıca kamuya alınma sürecinde yaş sınırları ve atama koşulları da dikkate alınmalıdır.

SSK emeklileri için yol haritası

SSK’dan yaşlılık aylığı alanlar, doğrudan memur olarak kamuya geçemez. Öncelik­le:

1- Özel sektörde “tüm sigorta kollarına tabi” olarak çalışmaya başlamalı ve emekli aylığını kestirmelidir. (Bu işlem bir gün bile çalışılsa yeterli.)

2- Ardından işten ayrılır ve emekli ay­lığı yeniden bağlatılmadan kamuya 4/C statüsünde (memur olarak) geçiş ya­pılır.

3- Kamuda en az 1261 gün (3,5 yıl) çalış­tıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılır.

Bağ-Kur emeklileri için yol haritası

Bağ-Kur emeklileri için süreç biraz daha farklıdır. 5510 sayılı Kanun’un 30. madde­sine göre:

1- Önce emekli aylığını kestirmek için ya­zılı başvuru yapılır ve isteğe bağlı ola­rak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılır.

2- Daha sonra, aylık bağlanması talep edil­meden kamuya memur olarak geçilir.

3- Kamuda en az 1261 gün çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılır.

1.261 gün kuralı neden önemli?

2829 sayılı Kanun gereği, son 2520 gün içinde 1.261 gün hangi statüde geçtiyse, emeklilik o statüye göre bağlanır. Bu ne­denle memur emeklisi olmak isteyenlerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması gerekir.

Sonuç: Maaşınızı yükseltebilirsiniz

Bu şartları yerine getiren kişiler, mevcut SSK veya Bağ-Kur aylıklarını kaybederek memur emeklisi olabilir. Uzun vadede bu, özellikle düşük maaşlı emekliler için ciddi bir gelir artışı sağlayabilir.

Bilmeniz gerekenler

-Kimler yararlanabilir? 657 sayılı Ka­nun’a göre memuriyete atanabilecek kişiler (özellikle doktor, öğretmen, mühendis vb.).

-Kaç gün çalışmak gerekiyor? Son 2520 günün en az 1261 günü (3,5 yıl) me­mur statüsünde olmalı.

-Ne yapılmalı? Emekli aylığı kestiri­lerek özel sektör ya da Bağ-Kur üzerinden geçiş yapıldıktan sonra kamuya memur olarak atanılmalı.

-Avantajı ne? Daha yüksek tutarda me­mur emekli maaşı bağlanması.

Bu düzenleme, özellikle yıllarca memur olarak çalışmış fakat son dönem prim öde­meleri nedeniyle düşük maaşla SSK ve­ya Bağ-Kur’dan emekli olanlar için önem­li bir fırsat. Ancak süreç teknik ayrıntılar içerdiğinden, adım atmadan önce uzman desteği alınması faydalı olacaktır.