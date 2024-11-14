Düzeltilen geçici vergide muhasebe kayıtları

Parasal olmayan kıymetlerin düzelt­me katsayısı ile çarpılarak, mali tablonun ait olduğu tarihteki satın al­ma gücü cinsinden hesaplanması ola­rak ifade edilen düzenleme uyarınca 31/12/2023 tarihli mali tablolar enf­lasyon düzeltmesine tabi tutuldu. Ge­çici vergi dönemlerinde enflasyon dü­zeltmesi yapılmaması iş dünyası tara­fından bir çok gerekçeyle yüksek sesle dile getirilmiş ve bu eleştiriler netice­sinde uygulamadan zaman zaman geri adımlar atılmıştır.

Bu kapsamda 563 Sı­ra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerden 31/12/2023 tarih­li gelir tablosundaki brüt satışlar topla­mı 50.000.000 TL’nin altında olanların enflasyon düzeltmesi yapmaması uy­gun bulunmuştur. Söz konusu tebliğ­de geçici vergi beyannamelerini tebli­ğin yayımı tarihi itibarıyla vermiş olan mükelleflerin, beyannamelerini düzelt­meleri gerektiği, yasal defter kayıtlarını ise düzeltmelerine gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Tebliğ uyarınca düzeltme beyanı vermiş olanların enflasyon dü­zeltmesine ilişkin muhasebe kayıtları ile ilgili soru işaretleri bulunmaktadır.

2. Geçici vergi açıklamaları

31/12/2023 tarihli gelir tablosun­daki brüt satışları toplamı 50.000.000 TL’nin altında olduğu için geçici ver­gi dönemlerinde enflasyon düzeltme­si yapmayacak olan mükelleflerden ba­zıları 2. Geçici Vergi Beyannamelerini vermişti. 563 Nolu Tebliğde bu mükel­leflerin söz konusu döneme ilişkin yasal kayıtlarını düzeltmelerine gerek bulun­madığı açıklanmış, bu durumdaki mü­kelleflerin, enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kar veya zarar kayıtları ile enf­lasyon düzeltmesi yapılmamasına gö­re oluşan kar/zarar farkını, 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerinde duruma göre “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” veya “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstis­na ve İndirimler Bölümünün Diğer İn­dirimler” kısmında göstermek suretiyle beyan edecekleri açıklanmıştır.

3. Geçici vergide yapılacak olanlar

2024 Yılı 2. Geçici Vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapıp beyanna­me veren tebliğ kapsamındaki mükel­lefler, enflasyon düzeltmesinden kay­naklı kar veya zarar kayıtları ile enf­lasyon düzeltmesi yapılmamasına göre oluşan kar/zarar farkını beyannamele­rinde “Kanunen Kabul Edilmeyen Gi­derler” veya “Zarar Olsa Dahi İndirile­cek İstisna ve İndirimler Bölümünün Diğer İndirimler” kısmında göstere­rek, enflasyon düzeltmesinin vergi et­kisi giderilecek şekilde düzeltme be­yanı vermek zorunda kaldı. Ancak bu karmaşa nedeniyle düzeltme beyan­namesi veren mükelleflerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olan pa­rasal olmayan kıymetlerin yasal def­ter kayıtlarında yer alan değerleri vergi hesaplamasına konu olan değerleri ile uyumsuz hale gelmiş oldu.

Düzeltme beyannamesi veren mükel­lefler için enflasyon düzeltmesine iliş­kin yasal defter kayıtlarının ters kayıt­la düzeltilmesi zorunlu olmamakla bir­likte enflasyon düzeltmesine ilişkin defter kayıtları iptal edilirse 2. Geçi­ci Vergi Beyannamesinde KKEG ola­rak gösterilen tutar 3. Dönem beyanna­mesinde yer almamış olacak. Düzeltme beyannamesi veren mükellefler için enflasyon düzeltmesine ilişkin yasal defter kayıtların mevcut haliyle kalma­sı halinde, 30.06.2024 tarihi itibariyle değerlenmiş olan tutarların gider ya da maliyet etkisinin KKEG olarak dikka­te alınması gerekmektedir. Sonuç ola­rak, geçici vergi dönemleri itibariyle bütün mükelleflerin enflasyon düzelt­mesi yapmaması uygun bulunmuş ol­saydı bu karmaşa ve kaos yaşanmamış olacaktı.