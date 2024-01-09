Düzeltiyoruz

Yeni sene yurt dışı piyasalara çoktandır beklenen düzeltme ile geldi. Tabi faiz 1,5 ayda %5’ten %3,75’e gelince ve hisseler de buna eşlik ederek yükselince aşırı fiyatlama kendisini daha da belirgin hale getirmişti.

Fed toplantısında beklediğimiz, faiz düşüşüne “dur” deme konusu Powell’ın yumuşak tonuyla birlikte suya düşmüştü. Ancak daha sonra konuşan bölgesel Fed başkanları orta dozdan piyasaya bir ayar çekti ve önceki hafta gelen tutanaklar da bu konudaki düşüncemi haklı gösterdi.

Sonuçta piyasa önce faizde bir düzeltme hareketine başladı ve 10 yıllık tahvil faizi 2023’ün son çeyreğinde yaptığı düşüşün neredeyse 4’te 1’ini geri aldı. Nispeten faize hassas Nasdaq 100 endeksi ise %4’ten biraz fazla, Kobi endeksi Russell 2000 ise %6’dan biraz fazla düşerek düzeltmeye eşlik etti. Teknikçiler bilir, klasik olarak büyük hareketlerin düzeltmesi olduğunda, asıl hareketin en azından %30’u geri alınır. Gelinen noktada bu 3 önemli fiyatlama neredeyse görevini başarmış durumda.

Ama bana sorarsanız faizdeki iş hala bitmedi. Mesela bu hafta açıklanacak olan Amerikan enflasyonu büyük ihtimalle biraz artmış olacak. Büyümeye dair veriler ise hala fena sayılmaz. Bu durumda şöyle desek hata mı olur? Evet Fed ilerleyen zamanlarda faizi düşürecek, bu kaçınılmaz ama enflasyonun kayıtsız şartsız düştüğünü konuşamadığımız, büyümenin de hala geçerliliğini koruyabildiği bir ortamda Fed’in faizi düşürmek için acelesi olmaması daha mantıklı görünüyor.

Bu durumda şu anki veri setine bakarak piyasanın ilk çeyrek sonunda fiyatladığı faiz indirimi bence çok erken oluyor. Tekrar ikinci paragraftaki teknik bakışa dönecek olursak; evet grafikler düzeltmenin de sonlarına gelmiş olabileceğimizi söylüyor ama temel görünüm sanki en azından zaman olarak biraz daha var diyor.

Kriptolarda para girişi

Geçen senenin son haftalarında kripto piyasasını çokça konuştuk. Orada ufak bir güncelleme yapayım; ilk olarak SEC’in, fonların direkt olarak Bitcoin alımına izin vermesi konusu hala beklentisel olarak devam ediyor. Piyasa ise fiyatlama için nefesini tutmuş bekliyor. Veriye göre 2023’ün son çeyreğinde kripto fonlarına para girişi $2.1 milyar’ı buldu.

Kanada ve Avrupa’daki kripto yatırımları ABD’dekinden daha fazla görünüyor. Bunun arkasındaki neden büyük ihtimalle SEC’in düzenlemesi öncesinde kurumsal yatırımcılar bu tür bir yatırım yapma konusunda çekinceliler. Ama düzenleme geldikten sonra büyük ihtimalle ABD’deki kripto fonlarına yatırımlar diğerlerine göre daha fazla artış gösterecek. Kripto piyasasında geçen hafta itibarı ile ilginç bir durum dikkatimi çekmişti, onu da paylaşmadan edemeyeceğim.

Yeni teknolojiye yatırım fonları ile adını duyuran ARK fonları, Grayscale Bitcoin Trust’ındaki varlıklarını satarak Proshares Bitcoin Strategy Fonu hisseleri aldı. Bitcoin Strategy Fonu, Bitcoin vadeli kontratlarına yatırım yapıyor. ARK’ın bunu yapmasının 2 sebebi olmalı. İlki hepimizin tahmin edebileceği gibi daha direkt bir yatırım sayılan vadeli kontratlarla Bitcoin’de bulunmak. Diğer ise Grayscale fonunun fiyatı içindeki kıymetlerin ne varlık değerinin üzerine çıkmış olması.

Yani son dönemde SEC, yarılanma ve faiz düşüşü beklentisi nedeniyle yatırımcıların bu fonlara olan talebi fiyatı olması gerekenden biraz fazla artırınca aslında fon fazla pahalı olmaya başlamıştı. Dolayısıyla tıpkı aynı sektörde giden hisseden çıkıp geride kalan girermiş gibi Ark’da fazla gideni satarak daha normal olanı alma yoluna gitti – iyi taktik.

Seçim senesinde faizler düşer

Bir de 2024’ün bir başka yüzüne bakalım. Bu sene küresel bazda seçim yılı olacak ve büyük ihtimalle hem ekonomik konjonktür hem de seçim nedeniyle bütün dünyada faizin düştüğünü göreceğiz.

Sonuçta seçim senelerinde faizin arttığı tarihte eşine çok rastlanmayan bir durumdur. Çünkü faiz tüketicilerin eğilimini ve gecikmeli de olsa refahını etkilediği için hiçbir merkez bankacının seçim döneminde faizleri yükseltmesine sıcak bakılmaz. Dolayısıyla bu sene faizlerde genel olarak düşüş beklemek en doğru seçim gibi gözüküyor.

Hatta Bloomberg’ün derlediği nota göre ABD, Ruysa ve Çin’de 1.çeyrekte; Kanada, Avustralya ve Avrupa’da 2.çeyrekte; İsveç ve Norveç’te 3.çeyrekte; Türkiye’de ise 4.çeyrekte faiz indirimleri bekleniyor. Benim düşüncem ise ABD ve Avrupa’nın birer çeyrek ileri, Türkiye’nin ise bir çeyrek geri ötelenmesi yönünde. Bakalım nasıl olacak?