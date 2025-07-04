“Eğitimde fiyat artışı” hız kesmiyorken; Enflasyonla, gelecekte kim mücadele edecek?
Enflasyon verileri, fiyatların “daha az” hızla artmaya başladığını teyit etti…
Veriye göre:
Eğitimdeki (60 aydır kesintisiz devam eden) yüksek fiyat artışları ise hız kesmeden devam etti…
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Dün:
Bir kulağımızla enflasyon verilerini takip ederken;
Diğer taraftan, Alman kimya devi Henkel’in Ankara fabrikasında “kimya sektörü” ile ilgili sorularımıza yanıt arıyorduk…
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Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Güray Yıldız ve Ankara Direktörü Özgür Dilmen’in misafiriydik…
Her ikisi de;
Fabrika içerisinde “neredeyse üretim alanı kadar yer ayrılan” eğitim akademilerine, sıkça dikkat çekti…
29 şehirde, 40 bin çocuğa ücretsiz olarak verdikleri “bilim ve sürdürülebilirlik eğitimleri”nin de altını birkaç kez çizdi…
Her yıl 80’in üzerinde üniversite öğrencisine “ücretli staj imkânı” tanındığını da birkaç kez yineledi…
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Yıllar önce:
Bazı ürünlerde dünya pazarının yüzde 70’ine hakim firmanın, Düsseldorf’ta ki fabrikasında da röportajlar yapma şansı bulmuştum…
O fabrikada, 17 ayrı ürün için, her ay 17 tanıtım toplantısı yapıldığını;
Ve o toplantılara ortaokul/lise/üniversite öğrencilerinin de davet edildiğini;
Davet edilen birçok öğrencinin kimya dalına yönelik merakının arttığını;
Ve mevcut birçok çalışanın da, o geziler sayesinde, fabrikada çalışma arzusu kazandığını öğrenmiştim…
VELHASIL
Dün, bir kez daha anladık ki:
Eğitim:
“Küresel krizlere “, “alım gücündeki yerel daralmalara” rağmen satış miktarını ve tutarını artırabilmenin, dünya pazarlarına yön verebilmenin ve sürdürebilir büyümeyi yakalayabilmenin temelini oluşturuyor…
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Soru şu:
Eğitim sistemimiz, her geçen gün daha da pahalılaşıyorken;
Üstüne niteliği düşüyorken…
Nasıl rekabet edeceğiz gelişmişlerdeki bu yapıyla?
Nasıl mücadele edeceğiz ekonominin her alanına zarar veren enflasyonla?