“Eğitimde fiyat artışı” hız kesmiyorken; Enflasyonla, gelecekte kim mücadele edecek?

Enflasyon verileri, fiyatların “daha az” hızla artmaya başladığını teyit etti…

Veriye göre:

Eğitimdeki (60 aydır kesintisiz devam eden) yüksek fiyat artışları ise hız kes­meden devam etti…

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Dün:

Bir kulağımızla enflasyon verilerini ta­kip ederken;

Diğer taraftan, Alman kimya devi Hen­kel’in Ankara fabrikasında “kimya sektö­rü” ile ilgili sorularımıza yanıt arıyorduk…

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Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Gü­ray Yıldız ve Ankara Direktörü Özgür Dilmen’in misafiriydik…

Her ikisi de;

Fabrika içerisinde “neredeyse üretim ala­nı kadar yer ayrılan” eğitim akademilerine, sıkça dikkat çekti…

29 şehirde, 40 bin çocuğa ücretsiz olarak verdikleri “bilim ve sürdürülebilirlik eği­timleri”nin de altını birkaç kez çizdi…

Her yıl 80’in üzerinde üniversite öğren­cisine “ücretli staj imkânı” tanındığını da birkaç kez yineledi…

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Yıllar önce:

Bazı ürünlerde dünya pazarının yüz­de 70’ine hakim firmanın, Düsseldorf’ta ki fabrikasında da röportajlar yapma şansı bulmuştum…

O fabrikada, 17 ayrı ürün için, her ay 17 tanıtım toplantısı yapıldığını;

Ve o toplantılara ortaokul/lise/üniversi­te öğrencilerinin de davet edildiğini;

Davet edilen birçok öğrencinin kimya dalına yönelik merakının arttığını;

Ve mevcut birçok çalışanın da, o geziler sayesinde, fabrikada çalışma arzusu kazan­dığını öğrenmiştim…

VELHASIL

Dün, bir kez daha anladık ki:

Eğitim:

“Küresel krizlere “, “alım gücündeki yerel daralmalara” rağmen satış miktarını ve tutarını artırabilmenin, dünya pazarlarına yön verebilmenin ve sürdürebilir büyüme­yi yakalayabilmenin temelini oluşturuyor…

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Soru şu:

Eğitim sistemimiz, her geçen gün daha da pahalılaşıyorken;

Üstüne niteliği düşüyorken…

Nasıl rekabet edeceğiz gelişmişlerdeki bu yapıyla?

Nasıl mücadele edeceğiz ekonominin her alanına zarar veren enflasyonla?