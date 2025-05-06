Eğitimin fiyatı/ maliyeti/niteliksizliği durdurulamazken; Gıda, enerji, kira fiyatları nasıl düşecek?
TÜİK verilerine göre:
2021 yılı nisan ayında eğitimin maliyeti 7.5 birim iken; 2022 yılının nisan ayında 10 birime yükseldi…
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Eğitimin maliyeti, yine TÜİK verilerine göre:
2023’te 21 birime;
2024 nisan ayında 43 birime;
Ve 2025 nisan ayında 78 birime dayandı…
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Yani…
Eğitim fiyatının 4 yıldaki artışı, 10 katı aştı…
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Enflasyon ölçümü yapan bazı kurum ve kuruluşlara göre:
Eğitimin maliyetindeki artış, 4 yılda, 14 kata yaklaştı…
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Teoride:
Mal veya hizmete talep arttığında (arzı artmazsa) fiyatı yükselebilir…
Mal veya hizmetin maliyeti arttığında fiyatı yükselebilir…
İhtiyaç olan mal veya hizmet kıt olduğunda fiyatı yükselebilir…
İç ve/veya dış siyasi, sosyolojik olaylar/ kaygılarla fiyatlar yükselebilir…”
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Veya…
Eğitimsizliğimiz ve/veya kültürümüz kaynaklı bize özgü modeller ile:
“Sonradan yapılacak fiyat indirimi” için fiyat yükseltilebilir!… Daha da sıkıntılısı:
“O, şu, bu fiyat yükseltiyor; ben de yükseltmeliyim” psikolojisi ile fiyat yükseltilebilir!..”
VELHASIL
“Kira ve gıda fiyatları Merkez Bankası’nın (MB) kontrolünde değil” diye dikkat çekenlerimiz var…
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Sadece gıda ve kira fiyatları mı?
Pahalı ve niteliksiz eğitim sonucunda “davranışlarda/alışkanlıklarda”, “üretim/ tüketim/ticaret kültüründe” yaşanan değişim sayesinde oluşan: Üretimsizlik, dolayısıyla büyüyen dışa bağımlılık, dolayısıyla büyüyen döviz ihtiyacı, dolayısıyla yükselen enflasyon ve bunlar nedeniyle oluşan “yüksek faiz”/”düşük alım gücü” gibi sorunlar, para politikasıyla çözülebilir mi?