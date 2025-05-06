Eğitimin fiyatı/ maliyeti/niteliksizliği durdurulamazken; Gıda, enerji, kira fiyatları nasıl düşecek?

TÜİK verilerine göre:

2021 yılı nisan ayında eğitimin mali­yeti 7.5 birim iken; 2022 yılının nisan ayın­da 10 birime yükseldi…

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Eğitimin maliyeti, yine TÜİK verilerine göre:

2023’te 21 birime;

2024 nisan ayında 43 birime;

Ve 2025 nisan ayında 78 birime dayandı…

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Yani…

Eğitim fiyatının 4 yıldaki artışı, 10 ka­tı aştı…

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Enflasyon ölçümü yapan bazı kurum ve ku­ruluşlara göre:

Eğitimin maliyetindeki artış, 4 yılda, 14 kata yaklaştı…

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Teoride:

Mal veya hizmete talep arttığında (arzı art­mazsa) fiyatı yükselebilir…

Mal veya hizmetin maliyeti arttığında fiya­tı yükselebilir…

İhtiyaç olan mal veya hizmet kıt olduğunda fiyatı yükselebilir…

İç ve/veya dış siyasi, sosyolojik olaylar/ kaygılarla fiyatlar yükselebilir…”

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Veya…

Eğitimsizliğimiz ve/veya kültürümüz kay­naklı bize özgü modeller ile:

“Sonradan yapılacak fiyat indirimi” için fi­yat yükseltilebilir!… Daha da sıkıntılısı:

“O, şu, bu fiyat yükseltiyor; ben de yükselt­meliyim” psikolojisi ile fiyat yükseltilebi­lir!..”

VELHASIL

“Kira ve gıda fiyatları Merkez Banka­sı’nın (MB) kontrolünde değil” diye dikkat çekenlerimiz var…

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Sadece gıda ve kira fiyatları mı?

Pahalı ve niteliksiz eğitim sonucunda “davranışlarda/alışkanlıklarda”, “üretim/ tüketim/ticaret kültüründe” yaşanan deği­şim sayesinde oluşan: Üretimsizlik, dola­yısıyla büyüyen dışa bağımlılık, dolayısıy­la büyüyen döviz ihtiyacı, dolayısıyla yük­selen enflasyon ve bunlar nedeniyle oluşan “yüksek faiz”/”düşük alım gücü” gibi so­runlar, para politikasıyla çözülebilir mi?